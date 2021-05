Trabajaremos juntos por un González de oportunidades: Afirma Gaby Verlage

Los ciudadanos serán la máxima autoridad, serán quienes decidan las acciones que generen desarrollo y bienestar para sus colonias y comunidades, aseguró la candidata del PAN a la alcaldía.

González, Tam. En el próximo gobierno local del Partido Acción Naciobal (PAN), los ciudadanos serán la máxima autoridad, serán quienes decidan las acciones que generen desarrollo y bienestar para sus colonias y comunidades rurales, afirmó la candidata a la alcaldía de González, Gaby Verlage.

«En estos días de campaña he platicado con muchas familias que me reciben en sus casas y negocios, con quienes he compartido mis propuestas y hemos llegado a importantes acuerdos que serán de gran beneficio, tanto para ellos como para mi administración porque no tengo duda que ganaremos el 6 de junio», dijo la abanderada azul.

Reconoció, que se ha encontrado con serios reclamos por parte de muchos ciudadanos; se quejan del rezago y olvido de sus comunidades, pero también de los apoyos de salud y del campo que les quitó el gobierno federal.

De igual forma, apoyos para la vivienda, alumbrado público, microcréditos, alimentación, medicinas, pavimentación y arreglo de caminos, así como alimentación, entre otros, son parte de los reclamos que escucha a diario Gaby Verlage.

Por eso, está exhortando a los ciudadanos que se han sumado a su proyecto, así como a su equipo de campaña a redoblar el trabajo en lo que resta de campaña y a no descansar hasta muy entrada la noche del 6 de junio, “cuando tengamos la certeza de que la gente trabajadora y buena de González ganó, para que gane González completo y ponernos a chambear desde ya, por el bienestar de todas las familias.”.