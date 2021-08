Gaceta

Raúl Terrazas Barraza

Tribunal Electoral, una cosa es una cosa

Como que existe cosas que no checan o mejor dicho que no se corresponden, aunque sean de la misma naturaleza y es que, no es posible el tipo de escándalo que hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, mientras que el Instituto Nacional Electoral, todo puro deba de enfrentar cualquier amenaza contra su trabajo y buenos resultados.

Obvio, al presidente de la República, don Andrés López Obrados, no se le pasó y aprovechó el lío en el TEPJF, para señalar que la crisis y descomposición que hay en ese órgano colegiado, también existe en el INE, motivo por el cual deben de reformarse.

Obvio, no pueden medirse con la misma vara, porque, al igual que en la película de El Infierno, el Cochiloco, actor central, enunció que una cosa es una cosa y otras cosa es otra cosa, de ahí que, un lío es el del Tribunal Electoral y caso por separado es el INE, que, por dónde quiera que se vea, este último es la institución en la que la credibilidad de los mexicanos está al cien, le consideran un arbitro positivo de las elección y el más fiel interprete de la Legislación que a las y los Consejeros Electorales y a los funcionarios del INE les corresponde aplicar para que los resultados de las elecciones dejen contentos a los ciudadanos.

Nunca sucederá que dirigentes de partidos políticos, candidatos y quienes, una vez llegados al poder creen que el Instituto del que se sirvieron para cargos de elección tiene que cambiar para quedarse en sus puestos, queden conformes, sin embargo, eso siempre será aquello que menos importa, si se considera que más valioso es la conformidad de los ciudadanos con las votaciones y que, después de ellas no haya conflictos que den marco a la inestabilidad de las regiones, entidades y del país mismos.

Para el asunto del TEPJF, es preciso indicar que la naturaleza de quienes los conforman es diferente a quienes lo hacen en el Instituto Nacional Electoral, sobre todo debido a que, los Magistrados electorales llegan con la recomendación y respaldo del Supremo Tribunal de Justicia de la Federación, porque en algún momento desempeñaron cargos en esa instancia.

Que ya había agravantes entre los Magistrados del TEPJF, no dudarlo, de ahí el procedimiento para sacar de la jugada al presidente en funciones, José Luis Vargas Valdez y pusieron a Reyes Rodríguez Mondragón, en virtud de que se había perdido hasta el respeto a la institución y la Magistrada Janie Otálora debió tomar su papel de presidenta y decir que el titular ya no volvió después del receso de la sesión, por tanto, nombraron a otro

La telenovela en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continuó este jueves, con un intento del depuesto presidente para retomar el diálogo con sus compañeros y llegar a acuerdos que no lastimen a la institución, aunque ya de por sí, por la forma de proceder de José Luis Valdez Vargas se había ganado motes que no corresponden a la investidura que tenía.

Los otros

Como siempre el empresario de la educación profesional del norte de Tamaulipas, Francisco Chavira Martínez, le apuesta a aquello que es contrario, porque los adversarios al disminuido Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, SNTPRM, que pretenden dar forma a otra organización sindical, obtuvieron del dueño de la llamada Universidad patito del Norte de Tamaulipas, muchas becas para los aspirantes a carreras relacionadas con la actividad petrolífera.

Se trata de Sergio Ayala Salvio, quien se topó con la gran oferta del ex perredista, ex independiente, pro panista y aspirante recalcitrante a regeneracionista y no tuvo más que tomarla, porque le plantearon que la Universidad del Norte de Tamaulipas tiene certificadas las carreras profesionales relativas a la industria del llamado oro negro y, como pretenso a líder petrolero se fue con la finta y cree que ya tiene la mejor herramienta del mundo para venderla a los obreros de la empresa del gobierno mexicano.

Chavira Martínez es así, está al alba de la mínima oportunidad para convertirla en aliada de su proyecto político de ser gobernador de Tamaulipas o bien colarse a la dirigencia nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en el entendido de que, tiene mucho que aportar para que la nueva izquierda mexicana cambie y se coloque al lado de los ciudadanos y a la cual quiere demostrar que él tiene estructura y que genera estructura, misma que cambiaría por buenas candidaturas a cargos de elección popular.

En dado caso de que la versión en el sentido de cambiar al presidente del comité estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Gaviño Cárdenas, para meter en su lugar a Manuel Muñoz Cano, la dirigente de esa organización Karen Castrejón Trujillo, tendrá que hacerle un lugar en el comité nacional, porque el victorense le entendió de manera perfecta a eso de generar estructuras para mejorar la presencia electoral y aunque no fue suficiente para obtener buenos resultados en las urnas, el ejercicio hasta impactó en la formación de cuadros, porque no batallaron para presentar buenas candidatas y candidatos.

Hablan de que la decisión ya está tomada, sin embargo, la exdiputada guerrerense todavía no habla al respecto y tampoco el equipo de trabajo de Gaviño Cárdenas se siente desplazado por el hecho de que el expriísta Muñoz Cano, ya aparezca en todas partes como el futuro manejador de la dirigencia estatal, con miras a ser candidato a la gubernatura de la entidad el año que viene o bien, ser el responsable de presentar candidato y llevar a cabo la campaña, porque viene de ganar en el vecino estado de San Luis Potosí, aunque las condiciones de allá, jamás serán las de aquí, sobre todo si de patrocinadores se trata.