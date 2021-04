Trifulca en la UAT; personal de Sector Salud exigía vacuna vs Covid

* Argumentan que les dijeron sus líderes que fueran a vacunarse y llegaron desde las 9 y 10 y a las 4 de la tarde salieron a decirles que ya no había dosis para ellos

Por: María de Jesús Cortez

Tampico.- Una verdadera trifulca se armó la tarde de este lunes afuera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, campus Tampico luego de que acudieron trabajadores de la Salud a que los vacunaran y tras esperar más de 5 horas salieron Servidores de la Nación a decirles que se fueran porque ya no había dosis para ellos lo que causó indignación; además a muchos no los dejaban entrar al campus por sus vehículos lo que desató golpes de parte de los burócratas contra guardias privados de la UAT.

Fue después de las 4 de la tarde que los ánimos de caldearon cuando Servidores de la Nación salieron a decirles a los trabajadores de la Salud, públicos y privados que ya no habían alcanzado vacuna.

La situación generó que la gente bloqueara de nuevo el bulevar Adolfo López Mateos esquina con Avenida Universidad.

Tras forcejear con guardias de seguridad los trabajadores de la Salud ingresaron por la fuerza a la UAT para exigir que les aplicaran la vacuna.

Aseguran los inconformes que sus dirigentes, desde nivel nacional, les dijeron que acudieran este lunes a vacunarse contra Covid.

La mamá de una pasante de Enfermería dijo que no era justo que a los demás no los vacunaran por no ser de primera línea Covid.

«Nos citaron, llegamos 10 am no es justo, mi hija está frente a Covid ha estado atendiendo pacientes y está en riesgo», señaló la mujer.

Por su parte, Leonardo Echeverría dijo que los citaron desde nueve de la mañana que había vacuna para Sector Salud por eso fueron y para que a final de cuentas no los vacunaran.

«Hay personal del Psiquiátrico, de Pemex, del IMSS, entendemos que hay prioridad para los ancianos pero ahorita salen y nos dicen que ya no hay y en el gimnasio viejo desde las 11 de la mañana estuvieron pasando a personal del Civil de Madero, del IMSS, pedimos igualdad», manifestó.

Criticaron la que dicen es una total desorganización desde el primer día «nosotros como personal de Salud nos cierran las puertas».

Advirtieron que no se irían hasta que los vacunen.

«Nuestros líderes nos dijeron que nos iban a vacunar, ya hemos perdido todo el día y nada nos han dado aquí entonces para qué nos citan entonces nos quitan tiempo».

Entre el personal había de Pemex y privados y dicen que todos tienen el mismo derecho.

Otros comentan que la gente a cargo de la vacunación les dijo que se esperarab a las seis y si sobraban los vacunaban pero no fue así y dicen que hayas vacunas por qué no van por ellas y los vacunan de una vez.