TRISTISIMO EL CIRCO ROMANO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

Desafuero en San Lázaro, arbitrario e ilegal.

La última palabra en este caso lo tendrá el Congreso de Tamaulipas.

El titular del ejecutivo en Tamaulipas ha dado buenos resultados: Gerardo peña Flores.

Desafuero no es una causa de justicia, sino una venganza política: Cabeza de Vaca.

Ahora corresponde al Congreso de Tamaulipas la decisión final del desafuero: Sauri Riancho. Nuevo Laredo participa en estatal de Atletismo.

No hay otra explicación: el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, al igual que otras reformas legislativas aprobadas de manera arbitraria e ilegal en las últimas semanas, fueron consignas lanzadas desde Palacio Nacional, y como los legisladores de MORENA, a pie juntillas, obedece, los deseos y las instrucciones que se les mandan desde lo más alto del poder nacional, desde Palacio Nacional, agacharon la cabeza y, sin chistar, cumplieron la orden, tras seis horas de debate que fue innecesario, pues la consigna y la instrucción ya la tenían bien aprendida.

Y entonces, el pleno de la Cámara de Diputados, ratificó el dictamen de la Sección Instructora, y erigido en Jurado de Procedencia, votó a favor de retirarle el fuero al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien inicialmente fue acusado por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.

El dictamen recibió 302 votos a favor de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Encuentro Solidario y el Partido Verde, todos ellos, ligados a la 4T de Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, el dictamen encontró 134 votos en contra del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como 14 abstenciones.

De acuerdo con el artículo 111 de la Constitución después de que un gobernador es desaforado por el Congreso de la Unión, el pleno de San Lázaro debe enviar este dictamen favorable al Congreso de Tamaulipas para que “en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.

Textualmente, el Artículo 111 Constitucional, señala: “Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.

Y la verdad, es que lo mismo hubieran sido las seis horas, como ocurrió, que cinco minutos. Me da pena que la calidad y el nivel de debate en la Cámara de Diputados sea tan pobre. Fue un circo romano, al que sólo le faltó el acusado, porque los “leones” que más parecieron mininos confundidos, hicieron el ridículo. Ahí el diputado de MORENA Sergio Carlos Gutiérrez Luna, quien se dedicó a llenar de adjetivos el debate, sin pruebas, sin fundamentos. Este señor es una vergüenza que sea legislador y es una vergüenza que se haya apalancado con otros legisladores para cumplir la orden: retirar el fuero al Gobernador CONSTITUCIONAL de Tamaulipas.

Porque les guste o no, no hubo argumentos. Hubo puro bla bla bla. Y como muestra, las intervenciones de las diputadas Adela Piña Bernal, Ana Karina Rojo Pimentel, y María del Carmen Aleida, para evitar decir de qué partido, es más sencillo hablar del bloque oficialista, quienes, reitero, se dedicaron a ofender, a insultar y a acusar sin fundamento. Mucho de lo que dijeron es información sesgada que ellos mismos han difundido a través de las redes sociales, así como lo que ha difundido Alejandro Rojas Díaz Durán, quien se ha olvidado que la política suele ser una rueda de la fortuna. Y capaz que un día de estos, alguien se acuerda y le investigan por la fortuna que amasó cuando era Secretario de Turismo de la Ciudad de México y que alcanzó varios ceros.

El caso es que de una “gran investigación” que gritaron a todo pulmón, al final, lo único que dicen que encontraron en la Sección Instructora fueron elementos de la probable responsabilidad del gobernador panista de Tamaulipas en el delito de defraudación fiscal equiparada, por presuntamente haber omitido el pago de seis millones 511 mil 777 pesos de impuestos, por la venta de un departamento en Santa Fe, en la Ciudad de México. ¿Y la delincuencia organizada? ¿Y el uso de recursos de procedencia ilícita? Patrañas. Esto fue una consigna política de Palacio Nacional, consigna que atendieron sin siquiera moverle una coma.

Y no me haga caso a mí. En las redes sociales está el video del circo romano, perdón, del juicio de procedencia. Inviértale 6 horas para ver y escuchar a los legisladores federales que mantenemos con nuestros impuestos. A mí, como mexicano, me dio pena ajena el nivel del debate. En el bloque oficialista, ese que recibe instrucciones directas de YSQ, hicieron todas las cosas mal.

Para que se dé una idea de la equidad en la Sección Instructora, ésta estaba compuesta por Pablo Gómez y Martha Patricia Lucero, ambos de MORENA; y Mary Carmen Bernal del Partido del Trabajo. Los tres miembros del Bloque Oficialista y recipiendarios de las ordenes de Palacio Nacional. Y la Diputada del PRI, Claudia Pastor Badilla, quien voto en contra. ¿Y el PAN? ¿Y Movimiento Ciudadano? ¿Y el PRD? Perdóneme Usted, pero de que esta votación fue por consigna, fue con consigna. Y tiene tufo electoral. Pero más que para el próximo seis de junio

La resolución se turnó a la Mesa Directiva para su discusión, para que se incorpore a las votaciones del Pleno erigido en Jurado de Procedencia. Tras su ratificación, de darse, el paso siguiente es enviar la resolución al Congreso de Tamaulipas, a quien corresponde poner al mandatario a disposición del Ministerio Público.

Y tan honestos fueron los diputados de la Sección Instructora que, mientras se le fueron con todo al Gobernador Constitucional de Tamaulipas, los mismos legisladores rechazaron la procedencia del desafuero en contra del senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, acusado por la Fiscalía de Chihuahua de complicidad con el ex gobernador César Duarte, argumentando para resolver la no procedencia fue que la Fiscalía no acreditó las acusaciones. Asimismo, los legisladores del Bloque Oficial fueron muy solícitos y les salvaron la vida a Mauricio Toledo y al violador Saúl Huerta.

El caso es que, con 342 votos a favor, 103 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reglas para el desahogo del debate, y la aprobación del desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

1. Sin embargo, la Ley es clara, y por tal razón le corresponderá en última instancia al Congreso de Tamaulipas decidir sobre el desafuero del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, conforme a sus atribuciones y competencias.

Y sobre la desaparición de poderes, también la Ley es muy clara. La desaparición de los poderes de un Estado se puede suscitar en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales: I) quebrantaren los principios del régimen federal; II) abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor; III) estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico; IV) prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados; y, V) promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución.

Cabe señalar que el objetivo de la declaratoria de desaparición de poderes es reconstruir los poderes constitucionales de un Estado, y no eliminarlos.

2. Hablando del Congreso de Tamaulipas, el poder legislativo de Tamaulipas aprobó la Iniciativa promovida por la Junta de Coordinación Política, por la cual se determina que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del Gobernador Constitucional del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La acción legislativa fue respaldada a través de sus posicionamientos por todas las fuerzas políticas, y finalmente fue votada por 26 diputados a favor, tres en contra y siete abstenciones, acordándose lo siguiente:

“Punto de Acuerdo mediante el cual se declara que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se determina que no ha lugar a retirar la protección o inmunidad procesal penal que la propia Constitución Política del Estado de Tamaulipas le otorga al C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

ARTÍCULO TERCERO. Se reconoce al C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca su calidad de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y de ahí que debe seguir fungiendo en el encargo público para el que fue electo en el año 2016 por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de Tamaulipas.”

Además, así lo ratificó en entrevista en la sede del poder legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, quien reconoció que la vida de Tamaulipas sigue, con un ejecutivo que se ha empeñado en dar los mejores resultados a la sociedad: resultados en economía, resultados en seguridad, resultados en inversiones, y resultados en turismo, entre muchos otros rubros.

Por lo pronto el Congreso de Tamaulipas presentará una controversia constitucional para evitar este linchamiento político.

3. En unmensaje emitido por el Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sobre el desafuero, el mandatario tamaulipeco no es una causa de justicia, sino una venganza política, tras la votación en favor del mismo en la Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia.

El mandatario tamaulipeco señaló que la mayoría de los legisladores de Morena, consumaron un nuevo golpe a la Constitución, a la democracia y al federalismo. “Es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno. En estos momentos la ley en México vive días oscuros y no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos”.

Apuntó que su sentido de la dignidad, y la defensa de la libre voluntad de los ciudadanos de Tamaulipas, no le permite someterse a esta patraña, señalando saber que su suerte se decidió hace tiempo, incluso antes de que se le acusara, “justo desde el momento en que alcé la voz para defender los intereses de las y de los tamaulipecos”.

“El odio al adversario, al diferente, se ha convertido en política pública. No hay quien se salve de la palabra insidiosa, de la abierta amenaza, del uso de las instituciones públicas para ser calumniado, castigado, señalado y hasta encarcelado”, particularmente, dijo, de quienes han sido oposición al actual presidente desde hace años, una oposición apegada a la ley, a las instituciones y las reglas democráticas, son ahora foco de la embestida gubernamental.

Y agrego que “este desafuero no se trata de vínculos con el crimen organizado, tampoco se me acusa de pactar, proteger o dejar huir a un delincuente o a un capo”, no me imputan haberme apropiado de recursos públicos en beneficio propio o de mi familia, ni por desobedecer alguna ley o algún mandamiento judicial o por aparecer en algún video agarrando dinero en efectivo”.

“Por ningún motivo, -dijo García Cabeza de Vaca- me desafueran por enfrentar denuncias de violación a una mujer o por acoso sexual contra menores inocentes. No, de ninguna de estas cosas se me acusa”.

La mayoría del partido en el gobierno, lo quieren desaforar y remover del cargo, por no haber pagado supuestamente, los impuestos de la compraventa de un departamento, “eso es todo, por absurdo que parezca”.

Hasta ahí el mensaje del Gobernador Constitucional de Tamaulipas quien, está acostumbrado al castigo político y lo que sus adversarios no entienden o no saben es que García Cabeza de Vaca se crece al castigo. Así ha sucedido a lo largo de su vida pública y política. Hoy se trata de venganza más que de justicia y eso quedó demostrado, con creces, a lo largo de las más de seis horas que duró la sesión plenaria en San Lázaro, lo que pareció más un circo romano que una Cámara de Diputados: exceso de insidia, de odio, de rencor en una orden girada desde Palacio Nacional.

Y quienes participaron en este acto totalmente fuera de la Ley, deben de recordar que como me viste te vi y como me ves te verás. Tiempo al tiempo.

Por cierto, en entrevista con el periodista José Cárdenas, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la yucateca Dulce María Sauri Riancho, aseguró que ellos -los diputados federales- concluyeron con el tema del desafuero. Y aseguró que de aquí para adelante, corresponde al Congreso de Tamaulipas tomar la decisión. Así lo señala con toda claridad el 111 constitucional.

