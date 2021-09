Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

Trollean en twitter a Alejandro Rojas

Cd. Victoria, Tam. – Todo indica que al senador suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, no le va nada bien en su intento de reabrir el caso del gobernador de Tamaulipas con desafuero, pues resulta que en la red social de twitter, tras la publicación de un tuit de Javier Lozano.

Después de que Alejandro Rojas acudiera a la Fiscalía General de la República para exigir que se liberaran las ordenes de aprehensión para al menos 15 cómplices del gobernador de Tamaulipas, entre ellos sus hermanos José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca, el senador Javier Lozano Alarcón lanzó un tuit cuestionando la integridad moral del acusador y que textualmente se lee, “Este pobre diablo cree que puede darle órdenes a la Fiscalía para seguir con la persecución política contra el gobernador de Tamaulipas. Falseó declaraciones el año pasado, lo cual es un delito. Además, trae expedientes abiertos en esa entidad y Estados Unidos. El bote lo espera”.

Ese “agresivo” tuit ocasionó que Rojas Díaz Durán tuviera un mal día, pero al mismo tiempo le hizo publicidad gratuita, pues casi todas las respuestas al mismo fueron en la misma tesitura, desde señalar que “se ostenta como senador, cargo que no tiene, y hasta un funcionario público de extracción panista también opinó, Manglio Murillo Sánchez, “como producto que es, se ostenta con publicidad engañosa”.

Otra respuesta al mismo tuit por parte de LetiRoblesdelaRosa dice, “Oiga don @rojasdiazduran usted no puede firmar como senador de la república, porque usted no es senador. Usted no ha rendido protesta del cargo. Usted es suplente y no puede ostentar un cargo que no tiene.

Desde luego que Alejandro Rojas no se quedó callado y calificó a Javier Lozano de mentiroso y hablador, “sigues de bufón de @felipecalderon y esbirro del goberladrón @fgcabezadevaca, quienes, junto contigo, ya deberían estar en la cárcel por todos los delitos que cometieron gobernando.

Como es de todos conocidos, en el último mes las noticias relacionadas con la investigación que se sigue, si es que aún es así, han dejado de circular en los medios de comunicación, existe un silencio sepulcral en torno al caso, pero también la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han permanecido mudas.

Lo anterior es una mala señal en lo que se refiere a procuración de justicia, pues ello indica que le están apostando al olvido y que efectivamente el gobierno federal engaño a los mexicanos al iniciar el proceso contra el gobernador de Tamaulipas, usándolo para sus fines, el proceso electoral del 6 de junio, de ser así, les funcionó, pero ahora se arriesgan a que los mexicanos ya no le crean en sus supuestas acciones de combate a la corrupción.

Arturo Soto ya tiene nueva chamba

Y ya que andamos comentando del gobierno estatal, les daremos a conocer de los movimientos dentro de la estructura gubernamental realizados por el ejecutivo estatal, quien entregó nombramientos a los nuevos titulares de la Subsecretaría de Bienestar Social y Subsecretaría de Derechos Humanos y Articulación de la Secretaría de Bienestar Social.

Asimismo en la Subsecretaría de Ingresos, Subsecretaría de Egresos y Unidad de Entidad y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas, además de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.

Ya se imaginarán quienes fueron los ganadores de esos importantes puestos, entre ellos, Arturo Soto Alemán, quien apenas terminará su período en el congreso del estado y de inmediato tendrá chamba nuevamente en la Subsecretaría de Bienestar Social.

En Derechos Humanos, se designó a José Cirto Hernández Arteaga, mientras que Edgar Medina Bernal recibió nombramiento como Subsecreario de Egresos de la Secretaría de Finanzas, Carlos Valdez Suárez ocupará la Subsecretaría de Ingresos, y en la Unidad de Entidad y Fideicomisos se nombró a Carlota de León Posada.

En la dirección de Recursos Humanos se designó a Mireya Saldivar Cano.

Por lo pronto sólo les damos a conocer los nombres de los nuevos funcionarios que ocuparán dichos cargos por lo menos en el último año de la administración estatal.

En próximos comentarios hablaremos de cada uno de ellos en particular para que se conozco su procedencia y currículo vitae que los hizo merecedores a los nombramientos que recibieron.

Por cierto, también hubo cambios en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de Tamaulipas, donde el voto mayoritario de los panistas decidió avalar el nombramiento de Raúl Ramírez Castañeda, quien sustituye a Javier Castro Ormaechea.

Ramírez Castañeda fungió anteriormente como Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas y fue el encargado de integrar 56 expedientes y 26 carpetas contra funcionarios de la pasada administración encabezada por Egidio Torre Cantú.

Cabe recordar que pese a la integración de los expedientes y carpetas en contra del ex gobernador priista, Ramírez Castañeda no tuvo un solo detenido, ello nos hace suponer que como Fiscal Anticorrupción tendrá los mismos resultados, aunque por lo pronto le daremos el beneficio de la duda.

EL CIERRE

En el Partido Acción Nacional aún no se define quien será el candidato a gobernador por Tamaulipas para el 2022, aunque de entrada se tiene conocimiento de que el bueno sería nada menos que el hasta ahora Secretario General de Gobierno, César Augusto Verastegui Ostos.

Sin embargo, el alcalde reelecto de Tampico, Jesús Nader Nasrallah comenzó a sonar fuerte en el sur del estado.

Nader Nasrallah rindió su tercer informe de su primer período de gobierno de Tampico apenas el martes por la noche, le acompañaron el dirigente del Partido Acción Nacional, Luis “Cachorro” Cantú.

Ahí, ante los medios de comunicación no descartó la posibilidad de que se mantenga el gobierno panista en Tamaulipas, siempre y cuando haya unidad entre los aspirantes a gobernador.

Pero no hay plazo que no se cumpla, así que no comamos ansías y esperemos a que decidan en la cúpula panista quien habrá de ser su abanderado para la gubernatura de Tamaulipas en el 2022.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.