ESCENARIO POLITICO

‘Truco’ Verástegui, preparado para dar el salto, ser gobernador de Tamaulipas

I Por Marco Antonio Torres de León l

Cuando el espectro del silencio se aparece en la orografía tamaulipeca, es porque ’El Truco’ Verástegui anda trabajando. Ni le ven ni el polvo, sea de día, tarde , noche o de madrugada.

A veces a deshoras, en altas horas de la madrugada, a tiempo y fuera de tiempo, César Verástegui anda activo operando, trabajando, recorriendo de punta a punta la entidad, ya sea dentro de las ciudades o en la peligrosa carretera. Asimismo sosteniendo reuniones con elementos clave que mueven la política en las micro regiones de todas y cada una de las 15 o 20 ciudades más importantes de Tamaulipas.

Sus enemigos, que ni siquiera lo conocen, espetan y vociferan que le dicen Truco por tramposo. Más falsa esa seudo afirmación, no podría ser, es veneno puro, es mentira.

En realidad, no lo conocen. Es un político acostumbrado a trabajar, no descansa y en sus resultados no hay nada de truco ni magia, todo es producto del trabajo arduo e incansable.

A veces llega a sus oficinas con apenas tres o cuatro horas de sueño efectivo, porque el día anterior tenía que quedarse a atender asuntos importantes y no podía irse porque el tema a tratar tenía que solucionarlo.

Pocos saben que a César Verástegui le respalda una vida pública llena de trabajo y de compromiso.

Haber dado el salto cuántico a la cima de su carrera política que se extiende por casi 22 años, desde que el pueblo de Xicoténcatl lo hizo alcalde por vez primera, no fue producto de la casualidad y mucho menos de una decisión impensada.

Menos en las circunstancias en qué se generó todo su destape, el respaldo público a su proyecto y persona, con un gobernador -en ese momento- perseguido, asolado política y judicialmente.

Y el hecho de haber sido él el destapado en medio de una voragine de factores, significó mucho para la salud política del PAN, que, a fuerza de calidad de vida y buenas decisiones, se prepara para refrendar el poder en Tamaulipas, con César Verástegui Ostos al frente.

César Verástegui quiere ser el sucesor de Cabeza de Vaca en el gobierno del Estado, y tiene todos los factores a su favor para conseguirlo.

Su destape significó que Francisco García Cabeza de Vaca confía plenamente en él, en nadie más, pese al teórico supuesto de que César Verástegui no pertenece al grupo Reynosa, que dominó por 5 años la política interna de su gobierno.

César Verástegui sabe que en breve estará en la mira de medios de comunicación nacionales e internacionales pues estará a la altura de un candidato a gobernador.

Pero ya para entonces, el piso electoral deberá estar lavado, planchado y arreglado, porque lo que vendrá después será pan comido.

Si alguien sabe operar es él, que llevo a Cabeza de Vaca a estar dentro de los gobernadores más votados de la historia en Tamaulipas y el país.