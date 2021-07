T E C L A Z O S

Guadalupe E. González

“TRUENA EL PANTORILLERO CONTRA MARIO DELGADO” …!

X.-DIJO NO ACEPTAR “ENCUESTAS PATITO” DEL DIRIGENTE DE MORENA

X.-ADEMÁS, ROJAS DÍAZ DURÁN ES LA BOTANA EN LAS REDES SOCIALES

POR LAS ya muy arraigadas diferencias mercenarias e ideológicas que, se han venido generando de manera álgida al interior de MORENA, esto por lo que vemos, va que vuela hacia “una hecatombe política”, porque simple y llanamente, los actores que buscan las gubernaturas de los estados, donde habrá elecciones en el 2022, “se andan dando con todo” al grado de que, “el perro pantorrillero”, ayer en uno de sus tuits declaró no estar dispuesto “a aceptar las encuestas patito” del Presidente Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional MARIO DELGADO CARRILLO.

LA POSTURA de Rojas Díaz Durán, es porque “sospecha que gente adinerada” negocie con Mario Delgado “las candidaturas” de Morena, como sucedió en la elección del pasado 6 de junio, cuyo detalle, fue muy evidente, porque varios alcaldes, diputados locales y federales electos, son personajes corruptos provenientes de otros partidos políticos y ejemplo de ello, es el caso Reynosa”, cuyo tema levantó ámpula, porque los Morenos de verdad, como el Diputado Rigoberto Ramos Ordoñez, así como “el abogado del pueblo” Marcelo Olán Mendoza, el Lic. Giovanni Barrios Moreno, incluyendo otros, se quedaron atónitos, porque finalmente, se les informó que “el Makito”, hijo de alcaldesa de Reynosa, sería el candidato a Presidente Municipal por MORENA, sin ser este miloitante del Partido creación del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y COMO “el Pantorrillero”, a quien se le identifica como “el hijo putativo” del Senador Ricardo Monreal, es de los gandallas que andan en el argot político, “viendo que agarra o que alcanza”, la anda haciendo de rollo, para que, llegado el momento “el favorecido” a la gubernatura lo tome en cuenta, para obviamente él, “asegurar una tajada del pastel” que en el 2022 estará en juego aquí en Tamaulipas, como igual sucederá en otros estados de la República.

LO CIERTO es que, Alejandro Rojas quien hoy estará allá en Tampico, armando una más de sus conferencias de prensa, de esas miserables que dicen ofrece, porque a la raza de los medios los utiliza y, “no les invita ni una taza de café”, salvo que alguien “lo patrocine”, cuya postura “del perro pantorrillero”, es porque este petulante sujeto “de baja calidad moral”, repito, es un mercenario, gandalla y naturalmente oportunista, por su deseo y propósito es el de “sacar raja o provecho político y financiero” y, por supuesto continuar “en plan de vivales”, porque este supuesto licenciado, anda haciendo ruido porque, según él, quiere ser candidato a Gobernador aquí en Tamaulipas y desea que se le tome en cuenta, ese es su verdadero juego político, porque a ciencia cierta, ya lo dije y hoy lo reitero “al referido perro pantorrillero”, ni de candidato a velador de su pueblo lo lanzarían”.

Y SI ALEJANDRO Rojas, quien ya enfrenta una acusación penal ante la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas por varios delitos, “piensa que está libre de pecados”, no debe olvidar que primero tendrá que acudir a rendir su declaración en “el banquillo de los acusados” y aunque él diga que no se va a presentar, eso sería violentar la ley y quien la violenta, tiene que ser objeto del arresto de rigor, porque ya lo dijo el Fiscal del caso que, “de no presentarse a declarar Rojas Díaz Durán, “se le aplicarán las medidas de apremio”, para que a través de los agentes de la Policía Ministerial investigadora, “se le haga comparecer por medio de la fuerza pública”, cuyo detalle, aunque no lo crea Rojas Díaz Durán, se le hará efectiva su captura y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

ADUCEN que “el perro pantorrillero” Alejandro Rojas, anda intentando que de las alturas en Morena, lo hagan candidato a Gobernador de Tamaulipas, pero esto, a juicio propio, “no es más que un sueño guajiro” del perverso de Díaz Durán, porque el referido sujeto de marras, “sabe que en este tipo de juegos electorales internos” y de selección de candidatos, “es donde está la clave de los negocios políticos”, para hacer una muy buena lana, porque al hablar Alejandro, del Dr. Américo Villarreal y de Maki Ortiz, lo hace porque, “el pantorrillero” sabe que en su momento sería llamado por ambos viables abanderados al gobierno de Tamaulipas y Rojas “por hacerse a un lado”, eso le redituaría una muy buena remuneración económica, al gandalla de Díaz Durán.

A ALEJANDRO ROJAS, siempre se le ha identificado como “mandadero” “achichincle” o “sopla nucas” del Senador Ricardo Monreal, decimos esto porque hay la presunción o sospecha de que, “el perro pantorrillero”, viene a Tamaulipas con gastos pagados por Monreal, detalle al que, Rojas también deberá dar cuenta ampliamente, porque si este político de ínfima calidad moral, viene seguido a Tamaulipas, está obligado a demostrar cómo y de qué forma, sufraga sus gastos de giras y por supuesto que, “diga quien lo patrocina”, así es que no dejaremos este tema a la deriva, para “SABER EN QUE TRABAJA EL MUCHACHO”.

