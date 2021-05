T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

TRUENA RIGO RAMOS: MORENA ES UN PARTIDO FRACTURADO….!

X.-ESO, LOS LLEVARÁ A PERDER EL CONGRESO DE LA UNIÓN

CON MARCADO valor moral y político y en un marco de tangible sensatez y equilibrio, el empresario y Diputado Local por Morena Rigoberto “Rigo” Ramos Ordoñez, ayer ante los medios, en plan tajante “tronó contra el Partido Morena y el Gobierno Federal”, porque dijo que, si a esta instancia, le interesa combatir la corrupción y la impunidad y le interesa Tamaulipas, “no vimos al Gobierno Federal” intervenir en las amañadas “imposiciones ilegales” que se consumaron en Morena, cuya postura fue una clara falta de respeto, para quienes siempre creímos que este partido, “SERÍA LA ESPERANZA DE MÉXICO”.

Y PARA decepción de mucha gente que, confiamos en los apostolados de Morena, repito, “no vimos al Gobierno Federal actuar y frenar esta clase de atropellos y si Rigo Ramos, sigue hablando de frente, es porque soy de una sola pieza, apuntó para luego señalar que, “no podemos ser de los que lanzan la piedra y esconden la mano”.

SEÑALAMOS este ilegal proceder al interior de Morena, porque honestamente, “al no ver a la Federación intervenir en la toma de decisiones”, eso va en contra del no robar, no mentir y NO TRAICIONAR. Y pese a lo señalado en estos apostolados, abundó Ramos Ordoñez, se consumaron las flagrantes e indignas imposiciones de candidatos, (forasteros).

PORQUE, si les peguntamos a los Candidatos de Morena, ¿cómo fueron registrados?, tengan la certeza que, “no tendrán una repuesta clara y mucho menos honesta. Porque el registro de estos, fue ilegal. Y lo peor fue haber corroborado en esto, la indiferencia de la Federación, a pesar de todo el tiempo soslayar que, en este partido y en este gobierno federal “no se comulga con la corrupción” pero hoy han demostrado lo contrario y por eso, esta vez, no participaré en favor de mi partido Morena. Es decir estaré fuera de la contienda.

CON ESE gran valor moral, con el que se caracteriza e identifica el Diputado Rigo Ramos, por su exposición en la rueda de prensa, “puso el dedo en la llaga”, para sin tapujos, ni cortapisas señalar con índice de fuego, al Diputado Federal Erasmo González Robledo, como “el principal promotor del agandalle” de candidaturas, las que “fueron ofrecidas al mejor postor” aquí en Tamaulipas. Y aunque a nadie le consta este abuso, atropello y ofensa a los verdaderos militantes de Morena, esta posible compra-venta de candidaturas en Morena, “nadie las descarta”.

HAY QUE señalar que en todo México, hay molestia e inconformidad en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, calificando para ello el Diputado Rigo Ramos que, Morena por lo sucedido, “es un partido fracturado”. Motivo por el cual “a Morena se le vaticinan contundentes derrotas” en muchas partes de la geografía nacional y más aquí en Tamaulipas, en donde Morena, como ya lo hemos dicho aquí “En Teclazos”, no ha repuntado como lo pensaron y por esta razón, han tenido que recurrir a toda clase de patrañas, como con precisión, lo ha subrayado el legislador local de Morena Rigoberto Ramos Ordoñez.

MARIO DELGADO Carrillo Presidente Nacional de Morena, desde los abusos consumados evidentemente, “no se ha parado ni en Reynosa, ni en todo Tamaulipas, porque lo que se hizo de “ofrecer candidaturas de alcaldías”, diputaciones locales y Federales a gente forastera, eso dejó sin oportunidades a los verdaderos militantes de Morena, generando esto un clima de indignación al interior de este organismo político y por esta razón, no se duda que las derrotas que se vaticinan en contra de Morena, eso habrá de traer como consecuencia que, “MORENA DEJE DE SER MAYORÍA EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN y sino “pal baile vamos”.

NO DEBEMOS olvidar que, “Rigo Ramos Ordoñez” todo el tiempo, fue el candidato más fuerte del Partido Morena a la Presidencia Municipal de Reynosa, cumplió con todos los requisitos que pidió el partido para su registro, y siempre expresó su interés y anhelo de ir por la alcaldía de esta ciudad fronteriza, bajo las siglas del Partido creación del Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, pero para su desgracia política, RIGO RAMOS, fue arteramente TRAICIONADO por MARIO DELGADO CARRILLO líder nacional y por el responsable de elecciones aquí en Tamaulipas diputado Federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, “cuyo dueto de traidores” han dejado por los suelos al Partido Morena y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

PARA concluir, les diré que así como ayer salió ante la opinión pública el Diputado Rigo Ramos Ordoñez, para con valentía denunciar los abusos y toda clase de extra- limitaciones en el partido MORENA aquí en Reynosa y en Tamaulipas, no tengo la menor duda que, en este mismo sentido, “irán saliendo más Morenos ofendidos” en todo México, para igualmente, señalar y acusar de traidor al Presidente Nacional de Morena MARIO DELGADO CARRILLO y “a toda su camarilla de mercenarios y corruptos” que son los que, “están llevando al precipicio político”, al partido que lamentablemente, tienen en sus manos.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx