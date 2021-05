Dialogando

Tula por definirse quien será el ganador

Por Roberto Olvera Pérez

De acuerdo a información de actores políticos del Pueblo Mágico de Tula y a los resultados de dos casas encuestadoras regiomontanas, arroja que aún no se define quién ganará el día de la elección la presidencia municipal de este municipio semiárido, por lo que nos reportan que se refleja hasta estos momentos un empate técnico entre el candidato priista, el Químico René Lara Cisneros y el panista Antonio Leija Villarreal, pero éste último tiende a la baja porque le perjudica, lo mancha y lo enloda a unos cuantos días de la elección el desvió que al parecer hizo del programa migrante, que por cierto, no aterrizó a las comunidades rurales como se debía cuando fungió como alcalde en el trienio 2016-2018, por lo que no hay comunidad o ejido que comente sobre esta ratería. El hecho fue en el 2018 con la desaparición de más de 280 créditos de 87 mil pesos cada uno, otorgados por la Sedesol federal y que se perdieron de la noche a la mañana como arte de magia y es por ese motivo que el candidato azul se le complican las cosas y a unos cuantos días de la jornada electoral.

En tanto que el candidato de Fuerza Por México, Amadeo Lumbreras García, ha dejado sorprendidos a los demás aspirantes a pesar de su proselitismo político y sin recursos, se ubica en la tercera posición; quedándose en cuarto lugar el morenista Alfredo Castillo Camacho, por lo que los resultados creemos que así se mantendrán hasta el día de la elección, si es que otra cosa no sucede y cambien los números. De los demás candidatos de los otros partidos ni para que mencionarlos y ni caso de gastar más tinta, al menos que se prevea alguna declinación de estos mismos y se sumen con el más fuerte.

Este reacomodo de fuerzas políticas seguramente lo veremos en estos últimos días antes de la elección y por toda la región del altiplano tamaulipeco no se diga, donde algunos aspirantes harán compromisos y ser tomados en cuenta, por lo que no se sorprenda haya sorpresas y del que menos se espera se alce con la victoria, porque así como en Tula, los actores políticos hablan mucho del voto útil o de integrarse a otras fuerzas para seguir avanzando en lo político y prepararse para lo que viene.

Sobre este tema, algunas comunidades de esta región tratarán hacer la diferencia y ser de decisiones para el triunfo de los candidatos que más afinidad y posicionamiento político les garanticen. Así en Bustamante, Miquihuana y Palmillas, sus candidatas azules, es decir, Brisa Verber Rodríguez, Gladys Vargas Rangel y María de las Nieves Ramírez, respectivamente, seguramente se alzarán con la victoria, las mismas que hacen causa común con los grupos políticos de sus localidades y más con los ex alcaldes; agregándose que traen propuestas claras y atractivas, con más ganas de votar por ellas y sus exponentes; sangre nueva; gente nueva; con iniciativas de cambio de verdad que desde el arranque han despertado el ánimo en sus municipios.

Y a unos cuantos días de distancia de los comicios del domingo 6 de junio, la tensión crece en los candidatos y sus equipos de trabajo, porque durante los últimos días habrá, insisto, declinaciones, golpes mediáticos, marcadas tendencias y abandono de barcos, entre otras cosas permitidas en el arte de la política al cabo que en estos tiempos todo se vale.

NOTAS CORTAS

1.- A Jaumave se le guisa aparte, pues el PAN inició el proceso electoral con una gran ventaja, merced al voto clientelar promovido por el actual alcalde Cesar Martin Rodríguez García, a quien como no le dieron la reelección, opto por proponer a su esposa Norma Villanueva de Rodríguez, pero su equipo de trabajo no logró detener el deterioro de imagen de este instituto en el municipio de las guacamayas; de tal manera que la elección estará entre el Independiente y el de Fuerza Por México, es decir, José Luis Gallardo Flores el “gallo” y el Dr. Pérez, ya que ambos gozan del reconocimiento social y suman importantes adeptos a la causa de sus candidaturas.

Entre una y otra cosa, los dos candidatos más fuertes han levantado muchas expectativas de triunfo y el PAN lo tenía, era suyo y lo dejo ir, hasta que lo perdió todo, por lo que hace pronosticar un cierre espectacular entre el “gallo” y el Dr. Pérez y quien impacte más, obviamente se llevará el triunfo el próximo 6 de junio.

2.- Insisto, en el cuartel general del candidato panista a la alcaldía de Tula, no hay preocupación, hay pánico y ya no saben que hacer o a que brujo recurrir para tratar de cambiar las preferencias electorales, pues anda abajo “laminas” y a eso hay que sumarle el desgaste sufrido durante el proceso interno de selección a su decadente imagen. El otrora fuereño de unos años atrás que su sola presencia generaba votos, se convirtió en el desdentado y debilitado aspirante de buena edad que hoy transita solo, desairado, con mítines chafa y volantitos en mano que nadie acepta y que sus mítines, aun trayendo lo que traiga, no despierta ni el ánimo, ni la participación ciudadana.

3.- No me lo crea, pero se afirma que hay candidatos a diferentes cargos de elección popular que están pendientes con la justicia a nivel nacional, son un ramillete de bandidos y sobre esto ya lo público recientemente un columnista de Milenio, Gibran Ramírez Reyes, quien pone nombres y apellidos y de donde son las y los susodichos, por lo que ha causado escozor y los avienta al agua, donde algunos tienen procesos vigentes e incluso ordenes de aprensión vigente. También hay candidatos (as) impresentables, hay despojadores de tierras ejidales, de inmuebles, falsificación, acoso sexual, defraudadores, daños a la moral; además hay oportunistas que no traen ni arrastre social en el morral. Y la pregunta que se hacen muchos en cuanto a los que cuentan con delitos actualmente es, ¿entonces como le hicieron para conseguir la documentación que les piden para registrarlos, entre ellos es la Carta de Antecedentes no Penales, ufff, a ver si no salen que se las fabricaron por allá en Tepito, donde todo se falsifica. Aquí en Tamaulipas algunos (as) no cantan mal las rancheras, también de que las hay, los hay, y escarbaremos hasta dar con ellos y ellas.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.