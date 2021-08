Turistas agreden a salvavidas en Playa.

Cd. Madero, Tamaulipas. – Los visitantes a playa Miramar, agreden verbalmente a los salvavidas cuando les piden que se acerquen a nadar más cerca de la orilla.

Romel Martínez Flores, director de protección civil de Madero, dijo que los elementos son ignorados, además de insultados cuando se les hace recomendaciones a los bañistas.

Indicó que es común que los salvavidas reciban insultos y sean completamente ignorados por lo que se ven en la necesidad de reportar las acciones de los turistas y solicitar apoyo a la Policía Estatal.

Mencionó que debido a la falta de conciencia de la gente, durante el fin de semana se registraron dos rescates acuáticos, siendo uno de ellos en una zona prohibida para nadar y en donde se complica el acceso a las unidades de emergencia.

«Es un problema de playa sobre todo la conciencia de la ciudadanía tuvimos dos rescates se hicieron dos rescates sobre todo para lado norte lo que es fundadores, tildillos sigue la gente yo creo que no ven los medios de comunicación no ven lo qué pasa y es una tristeza que sigan arriesgando a niños a familias en zonas donde no hay unidades de emergencia».

Martínez Flores, añadió que las agresiones son verbales, pues los turistas se enojan a pesar que se les dan recomendaciones de que no pongan en riesgo sus vidas.