CORRESPONDENCIA

Un director FIFI…

Por José Luis Castillo

UNO.-La pandemia ocasionada por el COVID-19 aún no termina, la demanda de los servicios médicos en las comunidades rurales, colonias y sectores de la población siguen siendo elevadas, más en los centros de salud, mientras que el compromiso de la autoridad es garantizar una atención de calidad a quien lo necesite.

Las instrucciones de la Doctora Gloria Molina Gamboa, han sido precisas, calidad y atención adecuada a los pacientes en todas las unidades de salud.

A pesar de ello existen algunos directores de centros de salud que hacen lo que les da la gana y para muestra basta un boto, Alejandro Cárdenas Anzures, el Director FIFI, ese que no le gusta mezclarse con los chairos, con la tropa o el infeliciaje como vulgarmente se dice y quien prefirió sacar de su consultorio a la psicóloga para instalar su oficina como director del centro de salud número 5 de la capital del estado.

Desde su llegada el director del centro de salud que poco acude a la unidad médica provocó que los pacientes de psicología en su mayoría niños y adultos fueran atendidos en los pasillos, en la misma sala de espera, sin la privacidad que ello merece, pero eso si el Director en su cómoda oficina con el aire acondicionado y con la privacidad que requiere un funcionario de alto nivel, que no hace nada pero tiene alto nivel.

Alejandro salió peor que su antecesor, Omar Blanco, quien se la pasaba más tiempo en los juegos de futbol del equipo correcaminos, pues forma parte de equipo médico, dejando para un segundo término su obligación como director y quien fue premiado en otro lugar porque no pudo con el paquete del 5.

Ahora bien, a pesar de las indicaciones de la Secretaria de Salud, Cárdenas Anzures, ha hecho lo que quiere en el centro de salud, principalmente hostigar, amenazar, presionar y hasta realizar cambios sin justificación del personal solo por sus pantalones.

Uno de ellos es precisamente la titular del área de psicología del centro de salud, bajo el argumento que no hay necesidad del servicio, ¿pues cómo?, me preguntaría yo, si por poco y la pone a consultar en la calle enterando a todo mundo del problema y la solución del paciente que acude a solicitar la atención psicológica.

El primero de los cambios del fin de semana a pesar de haber solicitudes de atención médica lo realizó en perjuicio de los pacientes y del doctor Reynaldo Hernández, posteriormente lo hizo sobre un trabajador Administrativo, una vez más sobre una dama que resultó más astuta que él y por sus palancas y padrinote se aferro al lugar de donde no la ha movido, por cuestiones personales y viejas rencillas, quiso hacer lo propio con el Doctor Alfredo Rodríguez Trujillo.

Alfredo Rodríguez Trujillo, es un médico experimentado en el área, ex epidemiólogo de la secretaria de salud y un profesional de la medicina por cierto uno de los más buscados por los pacientes en ese lugar los fines de semana y a quien Cárdenas Anzures, quiso enviar al Banco de Sangre porque no hay productividad, en el centro de salud, hágame usted el favor, si ni siquiera acude ni en la tarde menos en fines de semana.

Hay quien señala que la intención de Cárdenas Anzures es sencilla quiere perpetuarse como director en ese centro de salud después que no dio el ancho en la jurisdicción sanitaria número uno donde estaba de encargado, y para hacer más fácil su estadía solo quiere tener el turno matutino, desaparecer el vespertino y los fines de semana a pesar de las solicitudes de servicio médico que hay en la colonia Luis Donaldo Colosio y el centro de salud número 5.

El director FIFI, es el mismo que protegen desde la sub secretaria de prevención y promoción de la salud de la secretaria de salud, el mismo jefe de urgencias los fines de semana en el hospital general y el mismo que cambia de color según sus intereses, ahora es el mismo que ponen en riesgo la salud y la atención medica de los ciudadanos por su capricho y sed de venganza en contra de quien no comulga con el cómo Rodríguez Trujillo.

Por cierto hay que decirlo la comunidad médica y administrativa de ese centro de salud se organiza y en breve le dará una buena respuesta al director FIFI, porque es más fácil que salga un director que una docena de trabajadores de los turnos vespertino y de fin de semana, solo por sus necedades, hay que decirlo el fin de semana pasado no hubo doctores en ese centro médico todo porque su director tuvo la gran idea de enviar a una doctora de turno a cubrir una vacante en una comunidad ejidal, el otro doctor del 5 está de vacaciones, dice el director FIFI, Alejandro Cárdenas, que faltan pacientes, los habitantes de la Luis Donaldo Colosio y sus alrededores además de los trabajadores del centro de salud dicen que lo que falta es director y en eso estoy de acuerdo.

Consultamos con el alto mando en la dependencia y nos advierte, no se pueden hacer cambios nada más por sus locas intenciones y menos están autorizados, ni de un turno a otro, ni de un lugar a otro al menos por el momento, menos por la pandemia, mucho más por las elecciones y si fuera poco nomas porque no están autorizados por quien manda en la Secretaria de Salud, también hicimos lo mismo en la jurisdicción sanitaria respecto al cierre de turnos y la respuesta fue “no puede, ni debe hacer eso, nosotros no estamos enterados, no puede cerrar si haberlo consultado con la doctora Alma”.

DOS.-Sin temor a Dios, por los tiempos y por ser media noche, ni al COVID-19, iniciaron las campañas políticas en Tamaulipas para las diputaciones federales y damos la razón a Oscar Almaraz Smer cuando dice que nada los va a detener, cuando dio inicio a su campaña política electoral en la colonia “la montaña” en donde dicen que acudieron cientos de personas, si cumplieron con las medidas sanitarias contra el COVID es lo de menos, hubo cientos de personas y lo que más les interesa a los protagonistas de esta elección es ganar como de lugar.

Aunque fuera de horario pero si con su cargo agarrando ventaja, Pilar Gómez, Presidenta sustituta estuvo en el lugar, acompañando a Almaraz en su arranque de campaña.

Por su parte, menos protagónico, Enrique Cárdenas del Avellano, inicio sus actividades proselitistas con una reunión de trabajo con los priistas del municipio de Güemez, posteriormente recorrió las calles del Fraccionamiento San Luisito en busca del apoyo popular, de los demás aspirantes poco o nada se sabe de sus actividades simplemente parece que desde ahora se dan por perdidos, porque no traen nada en el morral.

A algunos candidatos como Gerardo “el Jerry” Peña, les valió un cacahuate la salud de sus simpatizantes y en un evento al que asistieron una gran cantidad de personas en Reynosa inició su campaña proselitista rumbo a la diputación federal, lo importante sería saber si fueron por mutuo propio o si fueron obligados, y dos, saber si el pastor congresal, solicitará licencia para garantizar transparencia y piso parejo o se aprovechará como lo ha hecho hasta ahora del presupuesto y estructura del Congreso Estatal para competir en el terreno electoral.

Lo mismo Erasmo González Robledo en Madero, con un evento multitudinario y haciendo uso de su imagen y presupuesto del legislativo federal, así de transparente y democrático el proceso político electoral que apenas empieza. Pronto veremos los resultados de la irresponsabilidad de nuestros ansiosos candidatos y las vacaciones de semana santa, ya verá la tercera ola de COVID en Tamaulipas.

TRES.-Finalmente y con algunas fracturas hacia el interior de su partido MORENA designo a algunos de sus candidatos a las presidencias municipales iniciando con una gran polémica en el puerto de Tampico donde Olga Sosa Ruíz, es sumamente cuestionada y señalada como arribista al ser designada como candidata a la Presidencia Municipal, dejando atrás a otros aspirantes con el fierro de ese instituto político.

En Victoria, Eduardo Lalo Gatas, sembró la inconformidad entre los grupos de MORENA, dejando en el camino a Luis Torre, uno de los más fuertes aspirantes a la presidencia Municipal además de la maestra Nora Ilda de los Reyes y al mismo diputado local de MORENA con licencia Roque Hernández Cardona, por lo que deberá de iniciar la operación cicatriz si quiere llegar fortalecido porque hay que decirlo no es la misma precepción de MORENA antes y después de dar a conocer los nombres de sus candidatos en Tamaulipas.

Matamoros y Madero, sin problema con el profesor Mario López y Adrián Oseguera, en esos municipios respectivamente, quienes están más puestos que un calcetín para repetir en su cargo, hay que ver si como en otros municipios solicitan licencia o se aprovechan de la imagen y presupuesto que como alcaldes tienen para hacer campaña, con la respectiva ventaja hacia los demás aspirantes.

Carlos Peña, sigue levantando polvo en Reynosa con su candidatura y tal parece que la fractura es grave tomando en cuenta la advertencia de Rigo Ramos, uno de los más fuertes aspirantes a esa candidatura y sobre todo cuándo se habla de negociaciones y venta de esas postulaciones.

Soto la Marina compite desde la cárcel con Habiel Medina Flores, problema que se torna serio cuando se habla de un asunto de apellidos, “aprovechando la política para juntar la tranca”, pero continúa en la competencia representando a MORENA, mientras que en Nuevo Laredo, el proyecto de Carmen Lilia Canturosas Villarreal, sigue viento en popa, aunque hay que recordarlo siempre, ES POLITICA.

