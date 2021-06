Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

UN ESPARADRAPO PARA LÓPEZ GATELL

El periodista Federico Arreola, en un comentario editorial, puso barrido y trapeado al Subsecretario Hugo López-Gatell, a quien lo menos que l e pidió fue que dejara el cargo.

Alma Laura Amparán: con las pilas recargadas.

COMAPA Victoria decretó tres días de luto por la tragedia que envolvió a sus trabajadores.

Cuando la crítica la hace alguien que piensa diferente, queda claro que hay motivos, suficientes o no, para señalar, criticar, denostar o el adjetivo que usted guste. Y lo anterior lo señalo porque si alguien que no piensa como Hugo López-Gatell Ramírez o como el presidente Andrés Manuel López Obrador o no festina los postulados de la cuarta transformación, y osa criticarlo, el señor López-Gatell echa mano de su diccionario de epítetos y adjetivos y le endilga no sólo los más sonoros, sino aquellos que han sido pronunciados por su jefe, el presidente de la república.

Y ello lo señalo porque en una editorial publicada en el portal SDP Noticias, este martes, Federico Arreola, amigo del presidente López Obrador e impulsor de la 4T, se pone como lazo de cochino, barrido y trapeado a López-Gatell y lo menos que le pide es que renuncie. A continuación, reproduzco algunas de las líneas de la publicación de Federico Arreola que, por su calidad, valiera la pena reproducirla en su totalidad:

“Qué bueno que tres extraordinarios artistas comprometidos con las mejores causas de México no vivan el infierno de pequeños en sus familias con cáncer infantil o artritis idiopática juvenil sistémica.

Si lo vivieran, sin duda El Fisgón, Hernández y Rapé habrían escupido al subsecretario Hugo López-Gatell cuando este, en El Chamuco TV, dijo la enorme pendejada de que el desabasto de metotrexato inyectable es un invento de la derecha internacional decidida a organizar un golpe de Estado en México.

No sé si haya desabasto de otros medicamentos utilizados para tratar el cáncer infantil, pero me consta que el metotrexato inyectable escasea en México.

Mi nieto mayor, de 10 años de edad, lo necesita, afortunadamente no para el cáncer infantil, pero sí para otra enfermedad terrible, incapacitante y que genera espantosos dolores en todo el cuerpo, la artritis idiopática juvenil sistémica.

No le deseo a nadie esa tortura. Sufre el pequeño cuando le faltan medicinas y sufrimos los mayores en la familia buscando conseguir las dosis del metotrexato inyectable que él se aplica cada semana

Si me topo a Gatell le escupiré al rostro. Por mentiroso, por inmoral y por justificar su incapacidad con la más tonta de las excusas.

¿Es una invención el desabasto de medicinas, simple propaganda de los golpistas de otros países en complicidad con el fascismo nacional?

Que no mame el rockstar de la epidemiología, quien debería hablar menos y trabajar más para resolver un problema que tanto daño le hace a la 4T y a Andrés Manuel López Obrador, el más honesto y trabajador presidente que hemos tenido, quien ha cometido solo un error serio, el de confiar en charlatanes como el mencionado médico.

Posdata: ¿Que Calderón corrió a Gatell? Es cierto, pero no se le despidió por sus ideales democráticos, sino simple y sencillamente por inútil. Por lo que es, pues.” Hasta aquí algunas de las líneas escritas por el periodista Federico Arreola.

¿Así o más claro? Hugo López-Gatell debería ofrecer disculpas y renunciar al cargo que ostenta y en donde le pagamos los mexicanos con nuestros impuestos, por bocón, por retador, por petulante y por ineficiente. No ha podido con el cargo. Esa es una realidad. Y muchos esperamos que el presidente López Obrador siga escuchando a Federico Arreola y que le de las gracias.

El comentario general de la sociedad mexicana es que, al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en lugar de un tapabocas, le quedaría mejor un esparadrapo. ¿Será?

Esa área del Gobierno Federal no requiere de un técnico con aspiraciones políticas, de un “rockstar”, de un payaso. Se requiere en el área que hoy ocupa López-Gatell un funcionario que funcione, que se dedique a atender el área de promoción a la salud, que de resultados. Vamos, urge que Lopez-Gatell siga los pasos de la hoy ex directora del METRO en la Ciudad de México, Florencia Serranía, pero ya. Mañana será muy tarde.

1. Quien regresó de la campaña con las pilas bien recargadas fue la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán quién, tras la elección del pasado seis de junio, retomó de inmediato sus responsabilidades al frente del ayuntamiento altamirense. Y de ahí para adelante, ha mantenido el nivel de su agenda al cien por ciento, recorriendo los ejidos, las comunidades, las colonias llevando beneficios a cada uno de ellos.

Si no son despensas, la alcaldesa Amparán Cruz les lleva el Camioncito de la Salud, campañas de descacharrización y muchos otros beneficios a los que ha acostumbrado a los vecinos de Altamira. Sin duda alguna, Alma Laura Amparán Cruz ya hizo a historia en los cinco años que ha estado al frente de ese pujante municipio.

2. COMAPA Victoria declaró tres días de luto tras la muerte de los trabajadores el pasado viernes. Por ello, pararán labores y aprovecharán el tiempo para analizar cada una de las áreas y, en coordinación con el sindicato, identificar las áreas de oportunidad en cada una, en cuanto a equipo y capacitación. Así lo afirmó Gustavo Rivera Rodríguez, Gerente General del organismo.

“La tragedia nos unió a todos en favor de la COMAPA y vamos a garantizar a familiares de los fallecidos, estar con ellos y dejar muy bien establecidas todas las situaciones que por derecho les corresponden y, más allá de lo institucional, los apoyos a los deudos para que sientan el respaldo de la gran familia que somos COMAPA”, dijo Rivera Rodríguez.

