CORRESPONDENCIA

Una legislatura aperlada…

Por José Luis Castillo

Mientras que los alcaldes electos mediante sus equipos de trabajo dieron inicio a los proceso de entrega recepción que establece la ley, el congreso del estado anunció hasta hoy esta misma actividad aunque en una situación no mu tersa y no muy cómoda para algunos, que están preparados para llegar, mas no para irse y quienes llegan como siempre al muy estilo de perdona vidas.

Lo cierto es que en el equipo de transición del Congreso de Tamaulipas aunque se menciona a Juan Triana Márquez como el coordinador del comité de enlace destaca Nacho Guerrero, ex secretario particular del Secretario General de Gobierno Jaime Rodríguez Inurrigarro en el entonces Gobierno del no muy grato recordado Manuel Cavazos Lerma.

Además de Nacho Guerrero, resalta uno de los ex colaboradores del equipo de trabajo de Jorge Abrego Adame, ex secretario de finanzas en el Gobierno del Ingeniero Egidio Torre Cantú, de quien pronto daré algunas referencias no muy gratas, pero además destaca Enrique Ávila, oriundo de la frontera y ex colaborador de Carlos Solís Gómez, ex presidente de la Junta de Coordinación política también ahí en el Congreso del Estado.

Lo cierto es que de entrada la nueva legislatura de Tamaulipas pinto aperlada en lugar de MORENA por la mezcolanza de colores e intereses partidistas, ahora bien, si de políticos hablamos ya deberían de iniciar la operación política y de medios para garantizar una transición que hay que decirlo no es nada tersa y de entrada nada buena en donde ambos equipos de trabajo deben actuar.

Por cierto que quien se lavó las manos fue el ahora ex diputado federal y ex presidente de la Junta de Coordinación política Gerardo Peña, que dejó a sus subordinados la responsabilidad de entregar el Congreso del estado en donde por cierto no les cuadran las cuentas en cuanto dinero y empleados contratados.

De la nueva legislatura bien vale la pena un análisis para ver su nivel educativo, carrera o trayectoria política para ver cuentos de ellos tienen un buen perfil para ser honorables diputados, o simplemente son uno más del montón.

DOS.- La prioridad para los maestros es la prevención, detección y atención oportuna de posibles casos de covid-19, una vez que los trabajadores de la educación han regresado a las aulas dijo el secretario general de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Rigoberto Guevara encabezo ayer las actividades del seminario virtual con autoridades del ISSSTE, para compartir y difundir el protocolo a seguir por los trabajadores de la educación en la prevención y atención de posibles contagios en donde de entrada por acuerdo con la autoridad medica los trabajadores de la educación tienen garantizada su seguridad social y laboral frente a la pandemia.

En la reunión de trabajo en lo acompañaron la maestra Ivon Yáñez Arellano, y el Mtro. Jorge Miguel Cota Katzenstein, representante del CEN del SNTE, además de los miembros del Comité Ejecutivo Seccional, en donde la igual que el líder nacional Alfonso Cepeda Salas, dijo que el Sindicato permanecerá atento a que los trabajadores de la educación reciban la atención que merecen y se respeten todos sus derechos laborales y de seguridad social.

Como se recuerda el SNTE y la Secretaria de educación decidieron abrir las escuelas luego de tomar previsiones como la vacunación del personal y verificar que los planteles contaran con las condiciones de higiene necesarias, aunque no bajar la guardia y, en el ámbito personal y de responsabilidad laboral, se debe coadyuvar a mantener la seguridad en los centros de trabajo.

Por cierto que el Secretario General de la Sección 30 en Tamaulipas destacó que el Mtro. Alfonso Cepeda Salas, solicitó a la autoridad correspondiente que, de existir la evidencia científica de que la vacuna aplicada a la mayoría de los compañeros requiera una segunda dosis, se proporcione en los tiempos pertinentes.

TRES.-Y se repartió el pastel, cuando se presume que las autoridades electorales de Tamaulipas tienen todo listo para dar a conocer los listados de becas plurinominales de los distintos partidos políticos y quienes tendrán la fortuna de vivir del presupuesto legislativo por lo pronto en los próximos tres años.

Así es como en base a los datos que se ha filtrado, trasciende que Luis Enrique Cantú Galván, el famoso Cachorro, después de su pobre papel como dirigente del PAN vuelve al Congreso del Estado con todo y su servidumbre, también Danya Silva, Arely Aguilar, Calos Fernández Altamirano, Myrna Edith Flores Cantú, Ángel de Jesús Covarrubias, Sandra Luz García Guajardo y Linda Mireya González Zúñiga, todos ellos de Acción Nacional, la mayor parte sin experiencia legislativa.

Edgar Melhem Salinas y Alejandra Cárdenas Castillejas, del Partido Revolucionario Institucional se quedó en la raya el peleonero de Alejandro Guevara, que ya había mandado a su guarura Víctor Luna, por delante quien por cierto vale decir que poco o nada sabe del procedimiento legislativo y del funcionamiento del congreso estatal, imagínese ya se hacía llamar Secretario General en la legislatura de Morena, se le olvido que primero se propone y es el Pleno quien lo ratifica o rechaza, que bruto!!!

El muchacho alegre de Gustavo Cárdenas Gutiérrez, llega por movimiento ciudadano al Congreso estatal mientras que por la franquicia de moda MORENA, llega Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina de ya saben quién, Armando Zertuche Zuani, ya nombrado Coordinador de MORENA y por ende Presidente de la junta de Coordinación Política, además de Nancy Ruiz Martínez y Javier Villarreal Terán.

Cuatro.-Para Salir, quienes anduvieron en la Comisión Municipal de Agua Potable y alcantarillado fueron los ex funcionarios Ubaldo Castillo y Eliseo García Leal, dos ex funcionarios de la COMAPA en los tiempos de gloria del priismo, ahora regresan arropados por MORENA, pero con las mismas ínfulas de grandeza.

Refieren los funcionarios que llegaron contando desde las sillas hasta los centavos, sólo que no faltó quien les recordará que los faltantes y fallas vienen desde que ellos mismos hacían sus negocios y trafiques en la ya desde ese entonces quebrada COMAPA.

Mi contacto Joseluis_castillogtz@hotmail.com y joseluis.castillogtz@gmail.com