SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

– UNA MUJER PARA DIRIGIR EL PRI

PARA LA ELECCION QUE VIENE, en el PRI anote a una mujer que puede surgir como su candidata y no precisamente porque sea la más viable sino por el padrinazgo que pudiera ostentar políticamente y no que llegue un varón a la misma.

EL TEMA DE LA EQUIDAD DE GENERO está latente en todos los partidos políticos.

Y EN EL PRI, pudiera ser el as bajo la manga sin que quiera decir esto que con MARIANA RODRIGUEZ MIER Y TERAN, actual diputada federal y ex sub secretaria de gobierno sea la mejor carta para ir a la competencia desde el lado tricolor solos o acompañados como ya lo quiere hacer sentir el virtual diputado local EDGARDO MELHEM SALINAS que tendrá que entregar la dirigencia estatal del PRI antes del mes de diciembre y sino pal’ baile vamos.

YA PARA EL ENCARGO suenan varios aspirantes como ALEJANDRO GUEVARA COBOS que dice traer la bendición del CEN aunque no con mucho ánimo que quisiera o bien se apunta PEDRO LUIS CORONADO que tampoco tiene muy buenas opciones para brincar de la CNOP donde ha hecho añicos el trabajo de los cenopistas desde hace ya rato y que entregó malas cuentas como candidato a la alcaldía de Matamoros pues su soberbia y arrogancia lo llevó a picudearse con la mayoría de los directivos y candidatos del momento a diputados locales.

Otro elemento para dirigir al PRI pudiera ser MONSERRAT ARCOS para ir ensayando como candidato a la gubernatura o bien esta también un ex presidente de partido que de aceptar pudiera elevar el nivel de política en lo que dejó caer EDGARDO MELHEM SALINAS donde todos, casi todos los ex candidatos y dirigentes se quejan de la mala administración de los pesos y centavos que tuvo al frente de las campañas políticas electorales del proceso próximo pasado.

DUDO que aún quieran tenerlo al frente de la dirigencia, aunque no alcen la voz como debe ser lo dicen por debajo de la mesa porque aun quieren algunos detentar el podercillo que tienen en sus municipios o distritos.

HAY DE BUENOS y malos, pues hay quien en realidad tiene con que atorarle en el proceso que sigue y hay quienes deberían irse mejor a descansar a sus casas.

EN EL SUR ERASMO VA CON TODO

EL DIPUTADO FEDERAL por el distrito de Madero, ERASMO GONZALEZ ROBLEDO se lanzó al ruedo político por la sucesión de del titular del palacio de gobierno de Tamaulipas.

Tiene sus adeptos, fue diputado local y participó en el PRI desde sus inicios en la política, cuenta con 49 años de edad y es presidente de la comisión de presupuesto y cuenta pública del congreso de la unión.

Además, es el alfil del presidente del comité nacional de MORENA a quien le tocó los amarres políticos de muchos de los que hoy son diputados locales y alcaldes, regidores y diputados federales.

AUN CON ESTO, no es suficiente, mucho trabajo queda por hacer en la entidad, en territorio para demostrar de que está hecho el joven político que se subió al tren de la cuarta transformación en el 2018.

Y por esto y más, ERASMO ya recorre algunos sectores del estado de Tamaulipas en su calidad de aspirante por MORENA a la gubernatura.

CANACOS DE REYNOSA DARAN LA MUESTRA

ENCABEZADOS POR SU DIRIGENTE local, un joven luchador del comercio organizado de Reynosa, ex dirigente de la CROC desde las juventudes allá en los noventas, ROBERTO CRUZ HERNANDEZ ha venido picando piedra desde ser un asistente del entonces dirigente de la CANACO, DON ADAN CISNEROS DE LA ROSA.

MAS TARDE consejero suplente del organismo y vicepresidente de afiliación en otro periodo de la organización del comercio reynosense.

Sin quitar el dedo del renglón llegó a ser el secretario en la anterior directiva junto a DON ADVENTO SOSA realizando una ejemplar labor y hoy dirige los destinos de la cámara nacional de comercio de Reynosa como presidente.

Junto a Directivos de la Cámara de Comercio encabezados por su Presidente Roberto Cruz Hernández, iniciaron una serie de recorridos por las principales zonas comerciales de la Ciudad de Reynosa para exhortar a los comerciantes a no relajar las medidas sanitarias y a que se refuercen los protocolos sanitarios dispuestos por la autoridad. El Comercio Organizado es el principal interesado en contribuir a disminuir las tasas de contagios, para evitar mayores restricciones en la apertura económica, es por eso que con estos recorridos nos sumamos al esfuerzo de la Secretaría de Salud y COEPRIS al llamado a no bajar la guardia pues la pandemia está lejos de terminar.

SURGE CON FUERZA GERARDO PEÑA

AHÍ ANDA el principal aspirante a la gubernatura del estado por el PAN, diputado local y líder de la JUCOPO además de diputado federal plurinominal electo GERARDO PEÑA FLORES.

Estuvo realizando un recorrido intenso en días pasados que lo llevó a saludar en Nuevo Laredo como el sitio mas significativo a personajes como ENRIQUE RIVAS CUELLAR, alcalde con licencia de Nuevo Laredo y ex diputado local; asi como a empresarios como JOSE SUAREZ, ex alcalde de aquellos lares y a GERARDO GONZALEZ además de los ex diputados locales ARNULFO TEJADA LARA Y RAIMRO RAMOS, este último aspirante por el PRI a LA CANDIDATURA A GOBERNADOR.

No hay quien lo pare a este personaje del panismo, del cabecismo mientras no se deslinde de su jefe político para crear su propia identidad política si quiere ser candidato al gobierno del estado.

Ya en frente le aparecen otros personajes del sur y centro del estado que por el PAN también quieren ser claros aspirantes a gobernador, pero ni mucho eco en realidad solo el que sus subordinados manejan.

CLAUDIA SE REORGANIZA Y VA POR TODO

EL REACOMODO DE PIEZAS en el gobierno de la ciudad de México es una realidad.

MARTI BATRES es ahora el secretario general de gobierno de la ciudad de México, dejo la senaduría por MORENA y donde fue presidente de la mesa directiva.

Sustituyó a JOSE ALFONSO SUAREZ DEL REAL que ahora pasa a ser el nuevo jefe de la oficina de la jefe de gobierno.

MARTI BATRES GUADARRAMA, ha sido anteriormente estuvo trabajando de la mano de su hermana VIETNIKA BATRES y posteriormente con tan solo 14 años participó en eventos políticos al lado de PABLO GOMEZ Y JOEL ORTEGA en marchas y actos políticos desde el partido socialista.

Asi mismo estuvo en el comité directivo estatal del PRD en los noventas como secretario de acción electoral y en 1997 es electo diputado local a la asamblea del distrito federal donde fue el coordinador de la bancada perredista y presidente del órgano legislativo.

OTROS NOMBRAMIENTOS fueron también en la secretaria particular de la jefe de gobierno donde llega como titular CARLOS AUGUSTO MORALES LOPEZ y SEBASTIAN RAMIREZ es el nuevo coordinador de comunicación social.

INDEX ES QUIEN LLEVA A LOS OBREROS A VACUNAR

NUEVAMENTE ALBERTO LARA le miente a la gente que representa y a la sociedad.

SIN DUDA, que el trabajo lo ha hecho INDEX llevando a los obreros de maquiladoras de Reynosa a Estados Unidos para su vacunación correspondiente y de esta manera quedo al descubierto que el cobracuotas de ALBERTO LARA diputado local por el PAN anda saludando con sombrero ajeno diciendo y alzando la voz de ser el gestor de quien lleva a los miles de trabajadores a la vacunación en transportes a los limites del puente internacional HIDALGO-REYNOSA.

NO HAY DUDA que este individuo es aparte de arrogante y mentiroso un perosnaje que quiere hacerse sentir como el salvador de la clase obrera de Reynosa.

Seria bueno hacerle una pregunta, ¿en qué maquiladora y línea trabaja el muchacho? Para que sea el dirigente del sindicato emblemático de Reynosa que alguna vez fundara DON ANGEL TITO RODRIGUEZ SALDIVAR de quien ni siquiera se acuerda este prepotente individuo que ha usado al sindicato, sus integrantes para alzarse con posiciones políticas para beneficio personal.

CONTARAN CON UN VERDADERO ALCALDE

EDUARDO GATTAS hace dias dijimos se prepara para gobernar y en este sentido, los integrantes del cabildo municipal que habrá de coordinar han estado repartiendo agua a colonias y sectores populosos ante la demanda ciudadana que tienen por la falta de un sistema de operación digno para los victorenses.

EL ALCALDE ELECTO, LALO como le llaman con aprecio las lideresas de colonias populares reconocen en este joven político que tendrán a un alcalde dedicado a atender a la ciudad y a sus ciudadanos y por eso ganó.

APROVECHO ahí mismo en la capital del estado desear pronto restablecimiento de la salud del amigo abogado y ex diputado local ISIDRO RUIZ SANDOVAL que se ha visto afectado desde hace algunos dias, esperando dios todo poderoso le de la oportunidad de seguir estando entre nosotros.

Personaje con larga trayectoria Enel servicio público y en la política del estado de Tamaulipas.

PODRIA SER QUIEN ENDERECE EL BARCO DEL PRI

COMO MUJER, política y diputada federal, la licenciada MARIANA RODRIGUEZ MIER Y TERAN, tiene la oportunidad de alcanzar la dirección del PRI en Tamaulipas y sin duda ser una oportunidad para que una mujer pueda dirigir el partido con la posibilidad de estar en la boleta rumbo al gobierno del estado.

Al menos asi lo señalan algunos malquerientes del PRI a la dirigencia estatal del momento.

POR OTRO LADO, envio nuestra felicitación por su cumpleaños este 20 de julio a SERGIO OJEDA, regidor en Nuevo Laredo; ALEX BELTRAN LUIS, EDGAR OLVERA SALINAS, SARITA VARGAS GARCIA, RAUL HORAK en Altamira; MARIA VIVIAN, LIC. MARCO ANTONIO AGUILAR BRIONES, MIGUEL RAMOS DURON, ROBERTO MACARIO, JESUS SALDAÑA, NICOLAS PEREZ Y HOMERO GARCIA.

DE LA MISMA manera este 21 de julio por su cumpleaños a AGUSTIN JAIME, HECTOR CAZARES, ROGELIO CASTILLO REYES, ELENA MENDIETA VAZQUEZ, ARON RODRIGUEZ SOLRIO, RAUL SANCHEZ MARTINEZ, JOSE MARIA LEAL GUTIERREZ Y DANIEL TORRES.

Y NOS VEREMOS.