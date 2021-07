Una tras otra con COMAPA; quitan agua; cobro sí llega

*Vecinos de la zona norte están hartos del pésimo servicio que presta el organismo que dota de agua potable a Tampico y Ciudad Madero. Exigen al Gerente Jorge Federico Rivera Schotte deje de abusar en cobros y brinde un servicio de calidad

María de Jesús Cortez

Vecinos de la zona norte de Tampico están hartos del pésimo servicio así como los abusos que comete la Comisión de Agua Potable de la zona, organismo que en ocasiones los deja hasta tres días sin agua pero el cobro sigue llegando de manera puntual y más elevado aun cuando no tuvieron servicio por lo que se están organizando para armarle un plantón al Gerente Jorge Federico Rivera Schotte para exigirle que garantice el servicio de agua en las casas, que no abusen más en el cobro y que brinden un servicio de calidad y no agua sucia.

Fue Nohemí Johnson Gaytán, residente de Colinas de San Gerardo quien reveló que es constante que los dejen sin agua como ocurrió hace días en que los dejaron hasta tres días sin el servicio y al cuestionar a los empleados les dicen que fue porque no había luz y que era un problema de la CFE y no de ellos.

Lo peor del caso, reveló, es que el recibo del agua sí llegó a tiempo y con un cobro demasiado elevado a pesar de que los tuvieron tres días sin el servicio. Y de pilón, cuando regresó el agua duró una hora saliendo muy sucia.

«Los recibos acaban de llegar, los más bajitos de 220 pesos, ya hemos pedido que restructuren los recibos pero siguen llegando elevados», señaló la quejosa.

Refiere la mujer que por cuanto hace al corte del servicio han reportado a la Comapa vía telefónica y argumentan que es problema de luz y que se va a solucionar en tres días pero mientras tanto los meten en problemas.

«Vino una pipa a surtir agua y allí andaban todos los vecinos desesperados atrás de ellos a ver si cuando menos les llenaban dos o tres botellones, no es justo porque no tenemos por qué quedarnos sin agua si estamos pagando por el servicio», recalcó Johnson Gaytán.

Criticó el hecho de que la Comapa no cumple con el servicio pero sí corta de inmediato el suministro si no pagan el recibo a tiempo.

Entre las colonias que dice la mujer se ven afectadas está la Unidad Modelo, Colinas de San Gerardo, Vistabella, El Arenal e Infonavit,-Cañada.

Nohemí Johnson reveló que los vecinos afectados ya se andan organizando para ir a la Comapa de Bellavista y hacer una manifestación. «Los vecinos tenemos un grupo de Whatsapp y comentábamos eso de ir allá a ver qué solución nos dan, ahorita si había agua pero ayer en todo el día nada y los que pudimos juntamos en cubetas».

Antes de finalizar la entrevista la vecina hizo un llamado al Gerente de la Comapa «El llamado es a que den solución a este problema y restructuren los recibos porque cobran más caro y es la misma cantidad de agua que usamos», finalizó.