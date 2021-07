PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G

< Urge a los morenistas gobernar desde ahora

< La artillería guinda va contra fuero de FGCV

< Fiscalía llama a cuentas a Rojas Díaz Durán

1.- Para Rodolfo González Valderrama el cambio ya llegó y estará haciéndose presente a partir del 1 de octubre a través de los 8 municipios que gobernará Morena y de un Congreso local donde tiene mayoría al haber ganado 16 de 22 distritos, el Director de RTC (Radio, Televisión y Cine) y aspirante a la gubernatura en 2022, no minimiza, que en caso de no dar resultados en los ayuntamientos y en la próxima Legislatura tamaulipeca, el voto ciudadano puede revertirse y esta corriente política estaría llegando en condiciones desfavorables a los comicios del año próximo.

Por eso las directrices nacionales están instruyendo a los alcaldes que están por asumir el poder, comprometerse con una agenda de 100 días en que sus gobiernos hagan la diferencia. En cuanto a los diputados locales, el mismo González Valderrama visualiza que instalados en ese poder revisarán el ejercicio de los otros dos poderes, principalmente en los temas de justicia y en los órganos que tienen como responsabilidad vigilar que no se cometan actos de corrupción, sólo por citar un par de temas.

Como Usted puede apreciar 2021-2022 será un año de transición, de confrontación donde las corrientes azul y guinda pondrán en marcha diferentes estrategias, unos para sostenerse en el poder y el otro en su intento por vencerlo en los comicios de donde saldrá el próximo gobernador de Tamaulipas.

2.-Por lo pronto la artillería guinda está al acecho con diferentes estrategias, hasta el nombre de la senadora Lupita Covarrubias está siendo utilizado para la difusión de planteamientos que están muy lejos de identificarse con su estilo. Por ejemplo encabeza a un grupo parlamentario en que figuran Erasmo González y Armando Zertuche, por la línea federal, mientras que en lo local, los diputados electos a Magaly Deanda, Marco Gallegos y Alberto Granados de Reynosa y Matamoros, como los impulsores de una controversia constitucional y una acción de inconstitucionalidad contra la ley que otorga fuero al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En este tema Américo Villarreal se subió a la barda, no hay como ver los toros desde la barrera. El senador no figura por circunstancias obvias, usted comprenderá que en su proyecto político de convertirse en candidato a gobernador, formar parte de este bloque lo puede afectar, porque así como hay seguidores de Morena que pueden simpatizar con el procedimiento, también hay tamaulipecos que no lo aprueban y ven en ese movimiento un acto político y no precisamente de orden social.

3.- Pero el bando azul no está manco y se defiende de los falsos procedimientos que en diferentes momentos ha montado Alejandro Rojas Díaz Durán con documentación falsa en detrimento de la imagen del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Para el efecto, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, acaba de abrir una carpeta de investigación en el estado, por la falsificación y uso de documentos públicos donde el posible responsable, Alejandro Rojas Díaz Durán, está citado para comparecer para que explique el origen de dichos recursos

Rojas Díaz Durán es asiduo visitante de Tamaulipas, sin lugar de residencia, de tal manera que fue abordado en reciente visita a Reynosa y se le entregó el primer citatorio, debiendo presentarse el próximo 3 de agosto a las 11:30 horas. De no comparecer puede ser amonestado o multado con hasta 20 mil días de salario mínimo o arresto por hasta 36 horas.

“El Pantorrillero”, así lo bautizó su compañera de partido, Yeidckol Polevnsky, por su actuación como especie doméstica de Ricardo Monreal, aunque este dice ya no tener vínculos con quien es su suplente en el Senado, dijo que este actúa por iniciativa propia, pero cobra y cobra muy bien en la nómina de la Cámara Alta, como quiera que sea, la cuestión es que Rojas es un operador a sueldo, que tiene todo el tiempo y todo el dinero necesario, para estar urdiendo de manera permanente acusaciones temerarias a través de videos.

En este episodio, Rojas tiene una magnífica oportunidad para demostrar la autenticidad de sus acusaciones, la legitimidad de los documentos con los que fundamenta sus campañas, y sin son falsas, tendrá que ser acreedor de las sanciones que marca la ley.

DESANGELADO DEBUT DE DÍEZ GUTIÉRREZ. – Resulta que reúne más gente un atropellado de bicicleta a las 4 de la tarde en la Av. Hidalgo de Cd. Victoria, que Arturo Diez Gutiérrez, precandidato de Movimiento Ciudadano. De ello quedó constancia durante un convivio en la ciudad de Reynosa, el cual tuvo muy poca asistencia, quizá no llegaron ni a 30 invitados contando los organizadores, el coordinador estatal del partido, Gustavo Cárdenas Gutiérrez y quienes regentean al partido en el municipio.

Quizá eso tiene que ver con el hecho de que, quien fuera dirigente de MC en Reynosa, Silvestre Rodríguez abandonó a la corriente naranja y se llevó sus activos a Morena. Sin duda fue mala idea acudir a ese punto dada las condiciones de desmantelamiento que presenta.

LA DIFERENCIA ENTRE EL REBSAMEN Y LA RUTA 12.- Uno no puede dejar de preguntarse cuál es la diferencia entre los 26 muertos de la ruta 12 del Metro y los 26 muertos del Colegio Rebsamen durante el sismo de 2017, en el último de estos dos casos, este miércoles se dictó sentencia por 208 años de cárcel al director responsable de la obra, además de 31 años de pena para la directora y propietaria del plantel por haber construido el edificio sin autorización.

Usted me dirá que en el caso del Colegio Rebsamen han pasado tres años 10 meses, mientras que el desplome de la ruta 12 no cumple ni siquiera los tres meses, pues ocurrió el pasado 3 de mayo.

Cuando transcurra igual número de años y meses que en el caso del Rebsame, los actores acreditados con algún desempeño o responsabilidad en la construcción y operación de la ruta 12, uno por ejecución de la obra y otro por el mantenimiento operativo, estarán seguramente en el escenario político de primer nivel, uno de ellos como presidente o presidenta de este país y la otra persona también estará ocupando un importante puesto como premio de consolación.

Difícilmente veremos una sanción tan rigurosa como la que hoy se aplica a los protagonistas de la mala construcción del plantel escolar, donde murieron 19 menores y 7 adultos.

Acontecimientos como este, dan vigencia a Campoamor, “en este mundo engañoso, nada es verdad, ni nada mentira, todo depende del color del cristal con el que se mira”.