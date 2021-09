Urge Fiscalías Especializadas en agresiones a mujeres.

Cd. Madero, Tamaulipas. – Durante la presente legislatura estatal, se aprobó la creación de la Unidad de Investigación Especializada en Genero, pero la única ciudad de Tamaulipas donde se instaló fue Victoria, a pesar que en la zona sur, es urgente contar con dicha agencia o unidad de investigación.

La presidenta de la Colectiva Feminista Tamaulipeca, Nury Romero Santiago, dijo que los recursos nunca llegaron para estas oficinas, las cuales son necesarias para la zona sur.

Indicó que es lamentable acudir a una Fiscalía de esta zona conurbada y encontrarse con que no tienen ni siquiera los insumos básicos como papel y tóner para imprimir documentos.

Añadió que, a pesar de estar en medio de una pandemia, la fiscalía no cuenta con filtros sanitarios, pues no proporcionan gel o tiene algún tapete en el acceso principal.

Considero que cuando un fiscal no cuenta con las herramientas necesarias para realizar su labor, no brinda un buen servicio al público y el resultado de ello es que los procesos no avanzan.