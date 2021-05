Utilizó Morena a FGR como Brazo Operador y Palacio Nacional como Casa de Campaña: Cortés Mendoza

*Señala que el jefe del ejecutivo fue el vocero de su partido político en toda la campaña y

Francisco HERRERA

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, advirtió que en toda la campaña electoral, a horas de culminar, la Fiscalía General de la República (FGR) fungió como brazo operador de Morena, Palacio Nacional como casa de campaña y el jefe del ejecutivo como vocero oficial de sus candidatos, que en Tamaulipas fueron opacos y faltos de idea para encabezar campañas con verdaderas propuestas hacia la sociedad.

Indicó que un ejemplo fue la visita que realizó en días pasados su dirigente nacional, Mario Delgado al norte de la entidad, pues utilizando una pésima estrategia, trataron de llamar la atención del electorado, señalando con un vídeo supuestos actos de inseguridad que fueron objeto durante su estancia.

«Morena no propone, no construye, no da resultados, lo de Mario Delgado es un montaje claro para llamar la atención, es de pena y risa», apuntó

El dirigente panista de México recalcó que los candidatos de Morena en la entidad fueron carentes de reales propuestas, pues en cambio se dedicaron a denostar la mayor parte del tiempo a sus adversarios, lejos de proponer soluciones a las problemáticas que aún existen.

Destacó que un ejemplo es Tampico, dónde el candidato Jesús Nader Nasrallah ha sido difamado en casi toda la campaña por Morena, pues saben, dijo, que no son verdaderos contrincantes ante el trabajo hecho en estos más de dos años en estuvo al frente del gobierno porteño.

Cortés, puntualizó que toda esta campaña de golpeteos y calumnias han sido alentadas desde palacio nacional vía sus servidores de la nación.

«Con una pésima estrategia, quisieron llamar la atención ante el trabajo opaco que realizaron sus candidatos», recalcó