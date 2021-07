La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

VA LOPEZ OBRADOR CONTRA CINCO EXPRESIDENTES

Si el pueblo ya despertó, como lo dejó ver en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, como analistas políticos creemos que va a estar difícil que en Tamaulipas salga a votar el domingo 1 de agosto por lo menos el 40 por ciento de los tamaulipecos que aparecen en la Lista Nominal del Padrón Electoral que son 2’754,653 personas, para que Morena lleve a juicio a los últimos cinco ex presidentes del país, por los errores, excesos o malos manejos en que haya incurrido cada uno de ellos durante su mandato.

Creemos que la actitud que van a asumir los mexicanos en la histórica fecha del juicio masivo de los cinco ex mandatarios, Carlos Salinas de Gortari, (PRI) Ernesto Zedillo Ponce de León, (PRI) Vicente Fox Quesada, (PAN) Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto, (PRI), no tiene precedentes en la historia de México, será resultado del desengaño que han sufrido durante el gobierno de López Obrador, al que no conocían cuando le dieron su voto.

El resultado de las elecciones intermedias del pasado 6 de junio le hizo poner otra vez los pies en el suelo a López Obrador y de paso con ello al mismo tiempo se percató de que no es Dios ni el Mesías que todo lo puede, porque ese día la clase media con aspiraciones le dio la lección de su vida, con la humillante derrota que le propinaron, cuando nunca se lo esperaba.

Aseguran que es fama que cuando un perro se quema con leche el hocico después hasta al jocoke le sopla y creemos que es el caso de López Obrador, por la lección que dieron el pasado 6 de junio, al grado que ya se publicó que sus achichincles andan en camiones acarreando gente de los estados aledaños, para que vengan a votar en favor de Lopitos y obviamente no de barbas.

Para mi es obvio que la gente no va a votar en contra de que no se castigue a los malos ex presidentes o ex funcionarios. Esa es una falacia de López Obrador, con cuyos resultados espera salir fortalecido, pero, pero, pero, que no se dé por ganado porque dicen que la historia siempre se repite.

Por cierto, el cantautor cubano, Pablo Milanés, al opinar sobre la situación Cuba, a sus 78 años de edad, dijo que “es irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen”.

Agregó que en1992 tuvo la convicción de que definitivamente el sistema cubano había fracasado. Como, según yo ha fracasado el comunismo y el socialismo. Y advirtió que desde entonces viene alertando “sobre las injusticias y errores en la policía y gobierno de la Isla. Según yo Fracasaron en sus objetivos centrales y en su lucha contra la derecha (USA) principalmente.

Que buen golpe dio el llamado Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Policía Estatal de Tamaulipas, cuyos elementos lograron asegurar 14 vehículos modificados, con blindaje artesanal, de los denominados “Monstruos” que eran usados por grupos de la delincuencia organizada para sus actividades en la zona fronteriza del estado, además de 82 armas largas