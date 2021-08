EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Enloquece la brújula azul

*- Va PAN-PRI, pero Edgar lo niega

*- Gerardo y la ‘candidatura natural’

*- ¿Viene ’Geño’ al escenario 2022?

*- … Muñoz Cano, por la revanch

*- Egidio y la ‘Clase Política’ del PRI

La desazón que trastorna al Ejecutivo ante la inminencia del ejercicio de la acción penal de la federación en su contra, “aceleró” el reloj político de la dirigencia estatal de su partido, cuyos liderazgos empezaron a explorar una vehemente alianza electoral con su enemigo histórico, el PRI, ante el escenario adverso del 2022.

Pero, fíjese usted qué paradójico: en lugar de que el PRI busque el “abrigo” del PAN para “blindarse” ante la posibilidad de desaparecer en la próxima elección, las cosas suceden al revés, pues Acción Nacional es el que procura el consenso tricolor –“por las orillitas” del PRI–, pues el presidente estatal EDGAR MELHEM SALINAS, ha dicho reiteradamente que No-Van-En-Alianza con el PAN.

Sin embargo, EDGAR-No-Se-Manda-Solo y esa decisión se tomará cupularmente en las dirigencias nacionales del PAN-PRI-PRD, y hasta donde nosotros sabemos, los líderes del PRI, ALEJANDRO “Alito” MORENO; PAN, MARKO CORTÉS MENDOZA y del PRD, JESÚS ORTEGA, ya están muy entrados en diálogos aliancistas.

Será lo último que haga el PRI, pues en cuanto suscriba la coalición con el PAN, esos 133 mil votos que obtuvo en las elecciones del junio se “escurrirán” automáticamente hacia el Partido Verde Ecologista de México, cuyo presidente estatal, MANUEL MUÑOZ CANO, es uno de los pocos “sobrevivientes” del geñismo que va al rescate de la honra del ex gobernador.

Pero, además: ¿qué va a negociar el PRI con el PAN en esa alianza desigual, cuando es un hecho que el líder factual de los azules No-¿Tiene-Palabra, o si la empeña, No-La-Respeta?

Es totalmente contradictorio que “Alito” quiera salvar su pellejo pactando alianzas en la cúpula azul, cuando la base tricolor en Tamaulipas “vomita” –y perdón por utilizar esta horrible palabra– al PAN por las actitudes represivas y persecutorias del poder estatal.

No vaya usted muy lejos: pregúntele a EDGAR MELHEM por qué muchos priistas distinguidos no aceptaron ser candidatos el 2021 a presidentes municipales o diputados locales.

Sabe por qué: Porque-Le-Tenían-Miedo al gobernador y no querían correr la suerte de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, LUIS ALFREDO BIASI, SUSANA PRIETO TERRAZAS, PABLO ZÁRATE, CARLOS CANTUROSAS, LETICIA SALAZAR y muchos otros políticos adversos al cabecismo, que osaron retar al poder estatal.

En este escenario general se dieron los “diálogos” de GERARDO PEÑA FLORES con RAMIRO RAMOS SALINAS en Nuevo Laredo; y el de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN con ROBERTO GONZÁLEZ BARBA en Tampico, pues, aunque LUIS RENÉ y EDGAR MELHEM no se han sentado a visualizar un posible horizonte de coalición PRI-PAN, parece un hecho que la alianza va.

MUÑOZ CANO: CON

LA MESA SERVIDA

Este panorama deja la mesa servida al presidente estatal del Verde Ecologista, MANUEL MUÑOZ CANO, quien previsiblemente podría ser el candidato del Verde a la gubernatura; pero, de no ser así, MUÑOZ CANO estará al frente de la estrategia electoral del PVEM de cara al 2022, tal como lo hizo en la campaña de RODOLFO TORRE CANTÚ en el PRI, cuyo esfuerzo fue agandallado por EGIDIO, pues al apropiarse del trabajo político realizado por MUÑOZ CANO a favor de su hermano RODOLFO, EGIDIO “desterró” literalmente a la Clase Política priista, encabezada por el propio MANUEL, a quien muchos considerábamos como virtual Secretario general de Gobierno con EGIDIO TORRE.

Pero no: todo lo contrario. EGIDIO “desterró” a MANUEL.

Y CV vendría a cerrar la pinza contra el “geñismo” al copar al ex gobernador en su propio terruño, mientras realizaba un paseo en su Harley Davidson.

Por eso No-Es-Gratuito que CV haya perdido la elección en su propio terruño, donde también persiguió judicialmente al presidente municipal electo, CARLOS PEÑA ORTÍZ, hijo de la alcaldesa MAKI ORTIZ, contra quien ejercicio Violencia-Política-De-Género al acosarla con la policía, el MP y el propio Congreso del Estado: lejos de amedrentarse, MAKI le dio la cara y le infligió una tercera derrota que le debió doler hasta el hueso.

Hoy, vigorosamente de pie, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ Le-Infligirá-Una-4ª-Derrota, al ganarle la elección para gobernador el 2022 en su propio territorio, ya sea como candidata de la 4T, o como coordinadora regional de la Cuarta Transformación en el norte de Tamaulipas.

Al baile vamos.

Así que: ¿qué va a negociar el PRI con el PAN en una previsible alianza electoral el 2022, cuando los dos van a la derrota, por los excesos históricos del PRI y por la evidente voracidad de un gobernador acusado de delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada?

El PRI nacional debe consultar a su base militante en Tamaulipas antes de pactar alianzas con el verdugo azul de los tricolores.

¿O acaso no es suficiente prueba la prisión que sufre EUGENIO?

COMO POLLOS

“DESCABEZADOS”

En este complejo escenario azul, cada quien jala por su lado, pues mientras GERARDO PEÑA FLORES defiende su militancia y sus méritos para considerarse viable para la candidatura a gobernador el 2022 –y vamos que GERARDO es uno de los más fieles y disciplinados cabecistas; nunca da un paso hacia ningún lado si no se le dicta desde el Tercer Piso-; CHUCHO NADER se declara “dentro de la jugada” y es considerado por el CEN del PAN como el virtual candidato a la candidatura, contrario al virtual candidato que mueve y promueve el gobernador en todos los rincones de Tamaulipas, CÉSAR AUGUSTO “El Truco” VERÁSTEGUI OSTOS.

Como si todo este desgarriate fuera poco, ahora sale LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, el presidente formal del CDE del PAN… ¡que él también la quiere”.

De no ser por el propio desorden mental que trae CV por las cada vez más persistentes acciones de la 4T en su contra, se diría que este caos partidista, forma parte de la estrategia del gobernador para distraer a sus adversarios.

… Lo cual, ¡ojo!, puede ser cierto.

CABEZA SE ADELANTA

A LA ALIANZA PAN-PRI

Por cierto, la reunión que sostuvo en Casa de Gobierno el [todavía] gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, con la alcaldesa victorense y ex alcaldes de la ciudad capital, parece un avance de lo que será la coalición PAN-PRI, pues entre los asistentes figuraron dos personajes identificados con el “geñismo”, como lo son los ex secretarios de Finanzas JOSÉ MANUEL “El Güero” ASSAD MONTELONGO y el también ex diputado federal MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SALUM.

Ello, al margen de otros invitados de no poco arraigo social y político en la capital victorense, como lo son ÁLVARO VILLANUEVA PERALES, OSCAR ALMARAZ SMER –ya pintado de azul–, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, TITO RESÉNDEZ TREVIÑO y la alcaldesa maría del pikar Gómez leal.

Hubo ausentes, por supuesto, pues faltó, por principio de cuentas, el alcalde con licencia, XICOTÑENCATL GONZÁLEZ URESTI, quien seguramente fue excluido de la lista para no amargar la reunión.

Pero bueno, si se da la coalición PAN-PRI, como así parece, es un hecho que CV está colocando ya la primera piedra.

AVANZA EL TEMA DE LOS

DIPUTADOS LOCALES

Antes de que se me pase “por boba”, le comparto que los diputados locales electos, que integrarán la 65 legislatura, se mantenían ayer en sesión permanente en ciudad Madero, donde examinaban ya, de hecho, la integración de los cargos directivos de la siguiente legislatura.

Esto sucede mientras el presidente actual GERARDO PEÑA FLORES, suscribió ayer una rueda de prensa en la que defiende su lealtad y su disciplina política hacia el jefe político del cabecismo, como un callado reclamo de su oportunidad para ser el candidato a la gubernatura.

“Los merecimientos ahí están”, expresó GERARDO.

Falta que del Tercer Piso den la anuencia.

COMAPA REYNOSA CONDONA

RECARGOS EN SUS SERVICIOS

En Reynosa, entre tanto, por acuerdo del Consejo de Administración, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado condonará el pago de recargos a usuarios del servicio doméstico, comercial e industrial; esta promoción será válida hasta el 30 de Septiembre del año en curso.

El gerente general del organismo, ALFONSO JAVIER GÓMEZ MONROY, informó que la medida es con el fin de que los reynosenses aprovechen para ponerse al corriente con el pago de su servicio.

Recordó que, a raíz de la pandemia, usuarios tuvieron complicaciones para pagar su servicio, aumentando el rezago que afecta las finanzas del organismo.

Con la condonación de recargos, COMAPA Reynosa confía en lograr que quienes tienen adeudos, acudan a ponerse al corriente y brindar servicios de calidad a la población.

La eliminación del cobro de recargos se hará efectiva en las oficinas centrales de la colonia Longoria, como en las sucursales de Periférico, Plaza Real, Plaza Del Río, Ribereña, Plaza Citadina y La Joya.

ENTREGA SANMIGUEL MATERIAL

DE EN ‘LOS ARTISTAS’

En Nuevo Laredo, entre tanto, el presidente municipal ARTURO SANMIGUEL CANTÚ acudió a la colonia Los Artistas y entregó material de construcción a familias afectadas en sus viviendas por la tromba de mayo y las inclemencias del tiempo.

Al llegar a la colonia, el alcalde visitó varias viviendas para beneficiar a sus propietarios con barrotes, láminas y triplay.

SANMIGUEL CANTÚ dijo que el gobierno municipal continúa con el censo de viviendas afectadas para ayudar a las familias con material de construcción.

“Continuamos haciendo el censo, seguimos visitando a las familias, precisamente estamos en la colonia Los Artistas apoyando a la comunidad de este sector. Hicimos entrega de triplay, barrotes, láminas, vamos a continuar hasta el último día de mi mandato”, manifestó el alcalde.

“Traemos en el almacén cerca de mil barrotes, 500 triplay y láminas y ya estamos haciendo uso de ellos. Esos tres materiales fueron los más solicitados por la ciudadanía y estamos aprovechando para hacérselos llegar”, reiteró

FORTALECE MATAMOROS

PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA

De otro lado, El Gobierno Municipal de Matamoros benefició a sus habitantes de diferentes sectores de la ciudad con la entrega de calles pavimentadas en las colonias como la Derechos Humanos, México y Los Pinos, disminuyendo el rezago de infraestructura básica y social que se ha generado por administraciones pasadas.

La autoridad municipal formalizó la entrega de la obra de pavimentación de la calle Nueva Generación en el tramo de la Huamúchil a la 9 de Marzo de la Colonia Derechos Humanos, con una longitud de 200 metros, por 9 metros de ancho, y una inversión superior a los 2 millones de pesos.

En la colonia México, el Alcalde inauguró la calle Tolteca entre Reforma Sur y Mixcoatl, en ese lugar se invirtió de un millón 310 mil pesos; posteriormente se trasladó a la Colonia Los Pinos donde entregó la obra de pavimentación de la calle Olivo en el tramo de la Sabino y Jaras, complementada con señalizaciones viales, cordones y banquetas terminadas, en la que se invirtió una cifra superior un millón 300 mil pesos.

Acompañado del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, así como con regidores integrantes de la comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, el Presidente Municipal expuso que con estas obras de pavimentación se está trasformando la vida de los ciudadanos permitiendo una mejor movilidad en las colonias y un mayor desarrollo para las familias.

MUJERES EMPRESARIAS RECONOCEN

LA OBRA DE CHUCHO NADER

Vuelvo a Tampico para mencionar que el Presidente Municipal CHUCHO NADER expuso ante integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas de la zona sur de Tamaulipas (AMMJE), presidida por MARTHA LLANES LÓPEZ, los principales proyectos de desarrollo que su administración lleva a cabo en los diferentes sectores de la ciudad, así como la transformación que ha vivido el municipio durante su gobierno.

El jefe de la comuna refrendó el compromiso de su gobierno de dar continuidad a los proyectos de desarrollo urbano, infraestructura turística y servicios públicos que han cambiado el rostro de Tampico, para el periodo administrativo 2021-2024.

Durante su exposición, CHUCHO NADER detalló las acciones que en conjunto con el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se han efectuado en el entorno de la Laguna del Carpintero para detonar el desarrollo turístico del sitio y consolidar a la ciudad como el principal destino vacacional de Tamaulipas.

«Durante nuestra administración, hemos contado con el apoyo permanente del Gobernador del Estado, Lic. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, lo que nos ha permitido avanzar significativamente en la consolidación de una infraestructura turística atractiva y moderna en el entorno de la Laguna del Carpintero, además de otros proyectos de bienestar social y desarrollo urbano «, indicó.

SNTE PIDE SEGUNDA

DOSIS DE VACUNA

En otro tema, deje decirle que los alumnos de 330 escuelas de Tamaulipas no podrán regresar a las aulas luego de que las instalaciones han sido vandalizadas y se requiere de una fuerte inversión para garantizar un regreso seguro de los estudiantes, dijo el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, al destacar también que en el tema de la aplicación de una segunda dosis de la vacuna CANSINO, la autorización corresponde solo a la autoridad quien debe garantizar la salud, la educación y la protección de los trabajadores de la educación y los estudiantes.

JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, Secretario General de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, dijo que en un primer censo que se realizó en conjunto con las autoridades educativas se tiene la información de que en algunas escuelas se robaron todo el cableado eléctrico y en otras la tubería de cobre o los equipos de cómputo.

Manifestó su desacuerdo con un programa educativo hibrido, “tiene que ser presencial o a distancia, no es justo que el maestro cumpla con un horario de 8 am a 2 de la tarde y después este dando clase a través de las distintas plataformas digitales”.

En lo que se refiere a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna CANSINO, destacó que la materia de trabajo de los maestros es la educación, por ello sólo es la autoridad de salud quien debe determinar si se aplica o no una dosis más a los trabajadores de la educación.

[-Entreparéntesis: Luego de confirmar 565 nuevos contagios de COVID19, el pico más alto de la pandemia en lo que va del 2021, la secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA hizo un llamado urgente a la población a quedarse en casa el mayor tiempo posible, limitar el contacto social y evitar exponer a niños y adultos mayores a un contagio que pudiera derivar en complicaciones graves. Pidió evitar salidas innecesarias y a quienes deban hacerlo, insistió en portar cubrebocas en todos los espacios públicos, evitar sitios aglomerados, lavarse las manos frecuentemente o aplicarse alcohol en gel al 70 por ciento y mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Y respecto a la ocupación hospitalaria en Tamaulipas para este día se presenta de la siguiente manera: 43% en los hospitales de la Secretaria de Salud, 28% en el hospital Regional de Alta Especialidad, 49% en los hospitales del IMSS y 26% de ocupación en los hospitales del ISSSTE. Con una ocupación de todo el sector del 43%-].

UAT EXPONE CONFERENCIA

RETOS Y DESAFÍOS DE LA LACTANCIA

Por último, mediante un ciclo de conferencias a cargo de especialistas y académicos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por medio de la Facultad de Enfermería Victoria (FEV), se suma a la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021, que cada año, durante el mes de agosto, es promovida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este marco, se preparó un programa de conferencias en línea denominado “Retos y Desafíos de la Lactancia Materna”, que surge por la necesidad de promover esta práctica como una de las acciones en el desarrollo de la interacción madre e hijo, así como sus implicaciones en la salud pública y comunitaria.

En las actividades impartidas mediante la plataforma Microsoft Teams se presentó el tema “Diez pasos para una lactancia exitosa”, por la Dra. SANDRA ANGÉLICA RAMÍREZ HERNÁNDEZ, quien explicó que la alimentación con leche materna es importante para el adecuado desarrollo de los niños desde su nacimiento, práctica que —advirtió— se ha ido perdiendo con los años.

Destacó que para lograr una lactancia exitosa es muy importante la información y capacitación de las madres. Señaló también la importancia de capacitar en el tema al personal de salud y, en este mismo sentido, añadió que la concientización de las embarazadas también es recomendable para la difusión de los beneficios que esta práctica proporciona en la salud de la madre y el infante.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.