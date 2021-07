Vacuna antiCovid sí es efectiva; ancianos ya no se contagian, ahora son jóvenes los que más salen positivos

*Los de menor edad toman la pandemia con menos responsabilidad y se contagian y muchos han estado falleciendo por lo que Sector Salud pide a los jóvenes usar cubrebocas y confinarse y a quienes ya se vacunaron a seguir las medidas sanitarias como si aún no les aplicaran el biológico

María de Jesús Cortez

Al haberse aplicado ya los adultos mayores las dos dosis de vacuna contra el Coronavirus, Sector Salud ha registrado menos casos positivos y menos decesos en ese sector poblacional mientras que los jóvenes son los que ahora han resultado más contagiados y con decesos, por ello, Sector Salud pide a quienes ya se vacunaron no bajar la guardia y seguirse protegiendo con las medidas sanitarias como si no se hubiesen vacunado aún.

«La población vulnerable para enfermar y complicarse de Covid se va corriendo hacia abajo y se ha demostrado con estadísticas que hemos tenido mayor número de enfermos entre 20 y 49 años y hasta 59 años de edad y por consecuencia algunos se complican y fallecen», señaló.

La autoridad sanitaria dijo que de cada diez un 60 ó 70 por ciento fallece entre los 35 y 59 años de edad porque entre mayor es la persona más el riesgo de fallecimiento.

Pérez Monsiváis agregó que han visto que ya no hay enfermos ni decesos casi de personas adultas mayores lo que significa que la vacuna ha funcionado, aun así les piden que no dejen de lado las medidas preventivas ni el confinamiento.

«Sumamos las dos herramientas que tenemos para defendernos del virus: una es la vacunación, pero sino se complementa con las medidas preventivas no habrá protección total porque la vacunación ayuda pero no en la medida que debe ser, tenemos gente vacunada y se enferma no debemos olvidar los vacunados que hay que seguir las medidas como si no estuviéramos vacunados», aseveró al tiempo que dijo que son medidas preventivas que llegaron para quedarse.

«Nos educaron con algunas medidas de higiene como es el lavado de manos, pero ahora se hace necesario el cubrebocas. Cuando tuvimos la peor época de pandemia -julio y agosto- y empieza a difundirse uso de cubrebocas se demuestra que ayuda a contener la enfermedad», finalizó.