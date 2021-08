PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Valderrama pide a diputados llamar a cuentas a FGCV

La oficina de prensa de Rodolfo González Valderrama, uno de los aspirantes a la candidatura a gobernador de Tamaulipas, desde luego por el partido Morena, difundió desde Reynosa un comunicado para referirse a la próxima Legislatura de Tamaulipas, donde la mayoría pertenecen a su partido, y dijo al respecto que: “ya se deben estar preparando para llamar a cuentas a FGCDV, porque estamos hablando de que debe haber una real división de poderes, y en este sentido la fiscalización y rendición de cuentas deben ser prioritarios”.

González Valderrama recordó que después de 70 años Tamaulipas tendrá un Congreso de diferente partido al gobernante, en pocas palabras que no va a depender del gobernador. Efectivamente fue Emilio Portes Gil, quien no tuvo un congreso afín.

El Director de RTC considera que, desde ahora, los legisladores locales (se refiere a los de Morena) pueden empezar a definir las prioridades del presupuesto, que es una competencia del Congreso del Estado; agrega que sería conveniente que lo comiencen a visualizar y actuar en consecuencia; para tal efecto sugirió la puesta en marcha de una Ley Estatal de Austeridad.

González Valderrama también señaló, que a partir del primero de octubre pueden comenzar a llamar a cuentas a los órganos electorales y de justicia, “ver si el Instituto Electoral de Tamaulipas está cumpliendo con sus funciones; el Tribunal de Justicia, la Fiscalía General que debe priorizar los derechos humanos, y que cumpla porque actualmente tiene un historial negro, en esta administración estatal”.

El señalamiento más fuerte del funcionario federal fue una referencia de supuestas “irregularidades detectadas en la administración de García Cabeza de Vaca”, y cita “un desvío de $39 millones de pesos de fondos federales de educación y salud”.

En nuestra opinión, estas declaraciones, que son presunciones, no es otra cosa, que una campaña mediática, porque no va acompañada de un proceso legal ante la autoridad correspondiente. No decimos que no sea cierto, pero si falto de sustento, muy al estilo “mañanero”, pero el Presidente, es el Presidente.

Si los señores diputados de la próxima Legislatura de Tamaulipas van a hacer lo mismo, erigirse en Ministerio Público sin serlo, van a convertir el Congreso en un circo, maroma y teatro, con mucho ruido y pocos resultados.

ESTARÁN A PRUEBA GOBIERNOS MORENISTAS. – El primero de octubre empieza la prueba de fuego de los morenistas que serán gobierno en 8 municipios, cinco de ellos muy importantes por su ubicación estratégica y por ser los más poblados. Pero además asumirá la titularidad de uno de los tres poderes, el Legislativo donde lleva 16 diputados de mayoría (de 22 distritos) más plurinominales. Es un acontecimiento que desde el punto de vista político no lo podemos minimizar, será una presencia fuerte que de manejarse de manera exitosa abrirá camino al partido guinda rumbo a la gubernatura.

Una gubernatura que para muchos ya la tienen segura, sin embargo los resultados que proporcionen o dejen de proporcionar los ayuntamientos en 8 meses, que transcurrirán del 1 de octubre al 30 de julio, serán fundamentales, porque la aprobación lograda desde Palacio Nacional, puede revertirse, de ahí que la dirigencia de Mario Delgado Carrillo los ha instado a comprometerse con una agenda de los primeros 100 días, en que obviamente se estará evaluado sus desempeños.

Por lo que respecta al Congreso del Estado, el Dr. Armando Javier Zertuche Zuani, como coordinador de la bancada mayoritaria de Morena y obviamente Presidente de la Junta de Coordinación Política, tendrá un recurso formidable como es la tribuna de ese poder, para mantener presente las directrices de la 4ª T. Es de esperarse que sometan a los otros dos poderes, Ejecutivo y Judicial a una revisión de sus ejercicios, los temas usted ya se los imagina, la corrupción y la aplicación de la justicia en esta entidad.

La corriente panista que tendrá que sacar lo mejor de sus recursos, es decir en el cumplimiento de sus funciones y construir una estrategia que le permita sostenerse en el poder hasta concluir el sexenio.

Varias voces morenistas han externado que los nuevos diputados de su partido, traen el propósito de revertir acuerdos aprobados por la Legislatura saliente, el tema es el desafuero. Conocedores de las leyes aseguran que eso no es posible. Pero la sola confrontación será materia de mayor desgaste del partido azul, y del actual gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y en esas condiciones enmarcar los comicios de 2022 para elegir el Gobernador de Tamaulipas.

Los espectadores estarán haciendo sus apuestas sobre de que cuero saldrán más correas.

TEJEN TRANSICIÓN TERSA PILAR Y GATTÁS. – Por el bien de Victoria, celebramos que los alcaldes saliente y entrante, Pilar Gómez y Lalo Gattás estén tendiendo líneas de comunicación previas al proceso formal de entrega-recepción (que será en septiembre), porque de eso dependerá en gran parte los buenos resultados con los que pueda iniciar el próximo gobierno.

Las transiciones cuando se dan entre dos gobiernos de diferentes partidos, no siempre se logran en buen ambiente, lo estamos viendo en el caso de las alcaldías de la Cd. de México, donde administraciones morenistas se mantienen cerradas a las entrantes que proceden de la alianza PAN-PRI-PRD, por eso hay que reconocer la apertura de la alcaldesa.

Pilar Gómez ha sostenidos dos reuniones con Gattás, y la de este domingo tuvo lugar en el domicilio particular de la alcaldesa, una reunión de trabajo que se entiende como necesaria, para cualquier alcalde entrante que debe tener preguntas que necesitan respuesta para poder planear sus primeras acciones de gobierno.

Está en la mano de la Edil saliente colaborar o cerrarse, pero la apertura de Pilar confirma lo que siempre declaró, lo primero es ver el bienestar de Victoria. Y también hay que reconocer que Lalo Gattás ha entendido que la campaña terminó, que el tiempo apremia y nadie mejor para informarle el estado de circunstancias en que recibirá el mando municipal que Pilar Gómez.

Y los agoreros de conflictos, que esperaban y fomentaron tormentas que no llegaron, deben cerrar el capítulo electoral y asumir una actitud constructiva que ayude a crear un ambiente positivo en la casa de todos, que es esta ciudad capital.

RECTOR AGRADECE ESFUERZO DOCENTE. – La pandemia no ha sido un impedimento para que la Universidad Autónoma de Tamaulipas inicie el nuevo ciclo escolar con entusiasmo, compromiso y dedicación. La institución cuenta hoy con mayores recursos en materia didáctica para la modalidad a distancia, ahora está más preparada que nunca para dar los mejores resultados en esta modalidad, mientras llega la oportunidad de reanudar las clases presenciales.

Y en ese tenor, es que el rector, José Andrés Suárez Fernández construyó un mensaje de bienvenida a la comunidad que conforman docentes y estudiantes a los que reiteró su reconocimiento en estas condiciones adversas, donde los esfuerzos se redoblan para cumplir con los programas establecidos, asimismo agradeció a los profesores su dedicación para actualizarse en las nuevas tecnologías que se utilizan para impartir clases a distancia, así como su esfuerzo realizado a través del acompañamiento a los alumnos.