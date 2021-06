EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Valderrama, su Decálogo

El escrutinio final de la elección concurrente no deja dudas de que Morena quedó con la mesa servida para su siguiente reto, no solo porque tendrá mayoría en la próxima legislatura, sino porque gobernará los municipios de mayor densidad demográfica, creando condiciones favorables para alzarse con la gubernatura el 2022.

Y en esta circunstancia, el todavía director de Radio, Televisión y Cinematografía, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, se anticipó a prevenir a los diputados y alcaldes electos contra “el riesgo de perder piso” en el ejercicio del poder:

“Lo primero que deben hacer es no marearse, que no crean que ganaron nada más por lo que hicieron en la contienda. El triunfo de ellos –puntualizó–, se compone de un 49 % de lo que hicieron y el 51 % restante de su vinculación a un programa de transformación que tiene unas siglas que son las de Morena y un líder que es el Presidente de la República”.

Y refrendó:

“Que no se mareen, que no pierdan el piso ni la brújula”.

Asimismo les recomendó que recuerden muy bien cuáles son los principios básicos de un programa de gobierno, de una gente que sale del movimiento y que después se convierte en autoridad: “Los tres principios son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, que es básicamente –subrayaría–, no fallarle al pueblo”.

Por lo demás, otra precisión suya en su comunicado de prensa, nos anticipa su futuro de corto plazo, pues al hacer hincapié en que hay que tener presente que vienen dos elecciones importantes, la primera en el mes de marzo, donde se consultará la revocación de mandato del Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y 3 meses después la elección de Gobernador, se le preguntó:

¿Ahí lo podemos ver?, a lo que respondió:

“Ahí voy a estar participando como ciudadano, como candidato o como simple espectador, ahí voy a estar. Hay RODOLFO GONZÁLEZ para rato en Tamaulipas, así es”.

Es correcto. Pero, ¿es GONZÁLEZ VALDERRAMA la voz más autorizada para hacer esa recomendación, cuando Tampico, su ciudad de origen, fue uno de los pocos escenarios catastróficos donde el PAN registró “carro completo”, al ganar la presidencia municipal, la diputación federal y las dos diputaciones locales?

¿Dónde estaba el director de RTC cuando OLGA SOSA RUIZ libraba la más violenta embestida mediática en su cruzada por el voto para Morena?; ¿Y dónde, cuando LALO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA se esforzaba en el 8º distrito federal por recorrer territorio, pese a su reciente operación de rodilla?; ¿Operó RGV para Morena en su territorio electoral?

Por su parte, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien junto con RODOLFO es visualizado como otro potencial [pre] candidato de Morena a la gubernatura, hizo lo suyo en la zona conurbada, y junto con ADRIÁN OSEGUERA, LETICIA VARGAS ÁLVAREZ y JESÚS SUÁREZ MATA sacaron adelante la alcaldía y las 2 diputaciones locales de aquella zona, mientras que ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ y CONSUELO NAYELI LARA MONROY, extirparon el nefasto cacicazgo que ejercían en Altamira el ex alcalde JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS y su familia.

En el plano federal, sin embargo, Tamaulipas está fracturado en guinda y azul, pues el centro, con OSCAR ALMARAZ SMER, VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS Y ROSA GONZÁLEZ, ocupan las diputaciones federales 5, 6 y 8 con cabeceras en Victoria, Mante y Tampico, mientras que el norte lo domina Morena.

Con la excepción del Tercer distrito, en manos del ex alcalde de San Fernando, TOMÁS GLORIA REQUENA, quien ganó la elección postulado por el Partido Verde Ecologista.

Otros aspirantes al 2022, como el Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quedó en inmejorable situación frente al inminente proceso interno para la selección y postulación del candidato de Morena a gobernador, pues al sacar adelante la victoria del gobernador electo de Sinaloa, RUBÉN ROCHA MOYA, mostró sensibilidad y capacidad política como Delegado.

Esto demuestra que el muy estimado cardiólogo tamaulipeco ya tiene maduro el espolón para contender por empresas mayores en su estado natal.

¡Enhorabuena!

Por su parte, el alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, subió un peldaño más al ganar su reelección, pero al obtener la más alta votación en el estado –¡108 mil y pico de sufragios!–,colocándose también en la posibilidad del 2022.

Al reynosense HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ no se le percibe con seriedad, aunque sus propios lo ven como el seguro sucesor en Tamaulipas.

No se le vio operando para Morena en la elección concurrente del domingo anterior, pero otro que tampoco fue visto en las campañas fue el –¿todavía?–, Delegado de AMLO en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN “JR” GÓMEZ LEAL, pero la victoria de CLAUDIA HERNÁNDEZ sobre el panista GERARDO PEÑA FLORES en el 9º distrito federal electoral, indica que “JR” no se vio, “pero se sintió” en las urnas.

De “JR” poco se sabe en su ciudad natal, excepto que al verse involucrado en el escándalo de las aduanas fronterizas, su suerte está echada y que, si bien le va, saldrá del gobierno de la 4T, cuando no corra la misma suerte de su cuñado.

RGV: “CIUDADANÍA, LA GRAN

ACTORA DE LA ELECCIÓN”

Con el porcentaje de participación ciudadana de la elección del domingo pasado (de más de 52%), la ciudadanía fue la gran actora contra todos los pronósticos y, los resultados que obtuvo morena, adquieren un carácter plebiscitario que respaldan el trabajo del Presidente, consideró el tamaulipeco RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.

Añadió que contra todos los pronósticos derivados de la pandemia, la crisis económica y la sanitaria, el 52 por ciento de participación ciudadana es histórico en Tamaulipas.

“La gente decidió salir y votar por su mejor opción y pues bueno los resultados son los que todos conocemos y, pues me da gusto también porque Tamaulipas se suma a todo un movimiento que se registró a nivel nacional en todo el país el domingo pasado”.

Y es que el movimiento que encabeza el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, incrementó el número de congresos locales que estaban bajo la conducción y dirección del Movimiento, pasamos de 17 congresos locales a 20 Legislaturas y se suma Tamaulipas a esa lista.

El que la gente haya votado por morena y existan resultados como en Matamoros donde el alcalde MARIO LÓPEZ se convierte en uno de los activos políticos y obtiene la votación más alta del estado o como lo es la reelección del alcalde de Ciudad Madero, por ejemplo, adquiere un carácter plebiscitario aunque no se incluyera la consulta en la boleta electoral.

FALLÓ, LA ESTRATEGIA

POLÍTICA DEL GOBERNADOR

Por cierto, la estrategia electoral implementada por el Gobernador CABEZA DE VACA en Tamaulipas para evitar la estrepitosa derrota del PAN en ciudades y distritos clave, no funcionó, habida cuenta de que pese a que se impusieron candidatos de otros partidos en Acción Nacional, Morena los derrotó con facilidad.

Así sucedió en Nuevo Laredo, donde el PAN pudo haber ganado con los candidatos que ya tenía preparados la alcaldía, pero tal parece que el Tercer Piso de Gobierno impuso a propósito una candidata perdedora, como lo fue la priista YAHLEEL ABDALA, quien fue derrotada por CARMEN LILIA CANTU ROSAS.

Es un hecho que el PAN hubiera ganado con FÉLIX “Moyo” GARCÍA o IMELDA SAN MIGUEL, lo que no sucedió ante la sospecha de que de ciudad Victoria entregaron ese municipio a Morena.

Igual ocurrió en Río Bravo, con el ex perredista MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ, quien fue derrotado en las urnas por el morenista HÉCTOR “El Calabazo” VILLEGAS GONZÁLEZ, o en Matamoros con la priista MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA, quien perdió la diputación federal por el 4º distrito ante ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ.

Lo mismo sucedió en Altamira, donde el gobierno del estado esperaba derrotar en las urnas al alcalde ADRIÁN OSEGUERA KERNION, para lo cual impusieron al priista JAIME TURRUBIATES, con desastrosos resultados.

Lo único que “pegó” fue ciudad Victoria, donde el priista OSCAR ALMARAZ SMER ganó la diputación federal. Sin embargo, MARÍA DEL PILAR GÓMEZ, del PAN, perdió la elección por la presidencia municipal ante el morenista LALO GATTÁS, pese a que se tenía calculado que ALMARAZ SMER “remolvaría” a GÓMEZ LEAL a la victoria, lo que no sucedió.

Como puede verse: fracaso total.

Lo que indudablemente proyectará su efecto en las elecciones estatales del 2022.

ARRANCA REYNOSA, VACUNA

COVID-19 PARA 40-49 AÑOS

En otro tema, le comparto que el Gobierno Municipal que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, informa a la población de 40 a 49 años y embarazadas, el inicio de la nueva etapa de la Estrategia Conjunta de Vacunación en la que el Municipio de Reynosa colabora para una mejor atención en las tres sedes ordinarias: CBTIS 7 de la colonia Petrolera, Auditorio Municipal del fraccionamiento Vista Hermosa y Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe de la UAT, en la colonia Arcoíris y el módulo del Parque Cultural Reynosa para atención a bordo del automóvil.

La aplicación de la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, para este segmento poblacional, se realizará a partir de hoy lunes 14 de junio y finalizará el sábado 19, de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde y los interesados deben presentar su folio ‘Mi Vacuna’, una copia de la CURP y de comprobante de domicilio, además de acudir habiendo ingerido su alimento de acuerdo a la hora de su arribo y los medicamentos de su tratamiento médico si cuenta con uno.

PERSISTE

PROBABILIDAD DE LLUVIAS

Por cierto, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del Gobierno Municipal que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, informa que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica variable probabilidad de lluvias para esta región y la posibilidad de altas temperaturas, de acuerdo a los recientes análisis del clima.

Esta ciudad mantiene condiciones de cielo nublado a medio nublado, temperaturas frescas por la mañana y la noche; caluroso durante la tarde con temperatura mínima de 23 y máxima de 35 Grados Celsius este domingo 13 de junio y 36 Centígrados como máxima para el lunes 14, y mínima de 23 Centígrados.

De acuerdo al pronóstico de lluvia se mantiene baja para domingo, lunes y martes, incrementándose la posibilidad para miércoles, jueves y viernes a entre 20% y 30%, debido a una zona de baja presión con 10% probabilidad de desarrollo ciclónico sobre el sur del Golfo de México.

ÉXITOSA CARRERA ATLÉTICA

DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD

De otro lado, deje decirle que en el marco de los festejos deportivos por el 173 aniversario de la fundación de Nuevo Laredo, más de 250 personas de todas las edades participaron en la carrera atlética de 10K, 5K y caminata de 3K, que organizó la Dirección de Deporte Municipal.

El presidente municipal ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, dio el banderazo de salida de los corredores que se reunieron en la Unidad Deportiva Benito Juárez, junto a él, estuvo el director de Deporte, SAID GALINDO.

«Estas son parte de las acciones del gobierno municipal para promover el deporte, se registró muy buena participación por lo que felicito a todos los participantes» dijo el alcalde.

Para esta carrera recreativa se registraron participantes de 8 hasta 74 años.

El mejor tiempo de la carrera de 5K fue RUBÉN MARTÍNEZ con 17 minutos, en la de 10K fue MARTÍN FÉLIX con 33 minutos y en la caminata de 3K el primero en llegar fue el pequeño ISAAC NUÑEZ.

Cada uno de los corredores recibió en la línea de meta una medalla conmemorativa por su participación en el evento de aniversario.

PROPONDRÁ CHUCHO

PROYECTOS CONURBADOS

En Tampico, por cierto, tras obtener el triunfo electoral el pasado domingo seis de junio para un nuevo periodo de gobierno, el Presidente Municipal CHUCHO NADER aseguró que su administración continuará fortaleciendo los lazos de colaboración con los municipios de la zona conurbada, para empujar y consolidar los proyectos de transformación que la región requiere para seguir avanzando.

CHUCHO NADER expresó que más allá de la nueva configuración política del sur de Tamaulipas, a los Alcaldes electos les une el compromiso e interés por garantizar mayor desarrollo urbano y bienestar social en beneficio de toda la ciudadanía.

Señaló que se la dará continuidad a proyectos de pavimentación, infraestructura hidráulica, mejoramiento de los servicios públicos y la coordinación con la mesa ciudadana de seguridad y justicia para seguir consolidando a la zona metropolitana como la más segura del país.

«Vamos a seguir trabajando de manera coordinada con los municipios de Ciudad Madero y Altamira para encaminar los proyecto conurbados como el tema del agua, el relleno sanitario; y la ampliación y modernización de drenes y canales pluviales, donde necesitamos hacer región para la obtención de recursos adicionales que nos permita brindar seguridad y certidumbre a cientos de familias de los tres municipios», detalló.

REAPARECE ZERTUCHE

EN REDES SOCIALES

¡Ah!, por cierto, el Diputado Federal con licencia y diputado local plurinominal electo, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI reapareció en redes y aseguró que con el triunfo de MORENA en los principales municipios y distritos, volverá la dignidad al Estado de Tamaulipas,

En un mensaje por Facebook, destacó el trabajo de defensa del voto en municipios como Nuevo Laredo, donde resultó triunfadora la fórmula encabezada por CARMEN LILIA CANTÚ-ROSAS y en Camargo, con ELIZABETH RESÉNDEZ DELGADO y en Valle Hermoso, con la doctora LUCERO GONZÁLEZ.

ZERTUCHE ZUANI, afirmó que la Cuarta Transformación está llegando a Tamaulipas y habrá que trabajar muy fuerte para consolidarla: “Aquí yo quiero decirles que todo privilegio tiene compromisos; tener ahora el privilegio de encabezar una auténtica lucha social, democrática en el Estado tiene también la responsabilidad de cumplir con los compromisos. Hoy podemos rápidamente mencionarles como MORENA y los aliados, la coalición “Juntos Hacemos Historia” en Tamaulipas, PT, Verde Ecologista y MORENA logramos prácticamente tener el peso político de Tamaulipas en nuestras manos”, patentizó.

El legislador reynosense, reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con los alcaldes, diputados federales y diputados federales electos.

PES, FUERZA POR MÉXICO Y

RSP, PIERDEN SU REGISTRO

De otro lado, deje decirle que tres partidos que acababan de ingresar a la competencia electoral tras obtener registro ante el INE, lo perdieron después de no alcanzar el 3 por ciento reglamentario de la votación nacional.

Tal ocurrió al Partido Encuentro Solidario, del que fungía como Secretario General del CEN el tamaulipeco, ABDÍES PINEDA MORÍN, asó como Fuerza por México, integrado por una corriente obrerista identificada con le 4T y Redes Sociales Progresistas, inspirado en el magisterio elbista.

De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PES alcanzó solo 2.6 % de la votación; Fuerza por México, 2.5 y Redes Sociales Progresistas 1.7 por ciento de la votación, por lo que perdieron su registro.

COMPARTE SU EXPERIENCIA

EN FARMACOLOGÍA

Finalmente, el Dr. JUAN MIGUEL JIMÉNEZ ANDRADE, especialista en farmacología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), dictó la conferencia virtual “¿Cómo tropezar menos al realizar investigación biométrica?”, espacio donde compartió su experiencia en el estudio de nuevos medicamentos contra varios tipos de cáncer.

En una plática virtual organizada por el Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, dentro del Seminario de Maestría y Doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, el investigador adscrito a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán aseguró que es vital trabajar más en estancias académicas nacionales e internacionales, a fin de fortalecer la investigación de nuestro país.

Del contexto actual del área biomédica mencionó que la prevalencia de enfermedades crónicas en personas mayores de veinte años en México es muy similar a la que se ha reportado en el mundo, pero en nuestro país hay menos inversión en investigación comparado con Estados Unidos o Suecia.

“En Tamaulipas existen aproximadamente 3.5 millones de habitantes y esto representa el 3% de la población nacional. Hay muchas enfermedades en Tamaulipas, y existe 3% de la mortalidad que hay en el país, que se debe principalmente a las enfermedades crónicas”, indicó.

El Dr. Juan Miguel Jiménez Andrade obtuvo el Premio Nacional “Miguel Alemán Valdés” en el Campo de la Salud en 2017 por sus estudios de los mecanismos neurobiológicos del dolor óseo y la pérdida de masa asociados a cáncer de mama y de próstata, artritis reumatoide y osteoporosis.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.