Vamos a buscar el cambio en el ISSSTE: FGA

El cambio viene, el cambio se va a dar y con la ayuda de los trabajadores vamos a ser ejemplo a nivel nacional, afirmó el médico odontólogo de la Clínica de Medicina Familiar de Tampico, Fernando Guerrero Amieva, quien ha externado su deseo de buscar ser Secretario General de la Sección 33 del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE en Tamaulipas.

Señaló que se han sumado a su proyecto trabajadores de diversos municipios como Mante, Victoria, Reynosa y Tampico, recalcó que para beneficio de los propios trabajadores y derechohabientes del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado «todo lo que tenemos en mente lo vamos a llevar a cabo, dar un mejor servicio, un mejor confort al trabajador para que este desempeñe mejor su trabajo».

.

Y agregó; «estamos sumando cada día más compañeros que ven con mucha simpatía mi trayectoria profesional dentro del instituto, donde me he conducido con rectitud, amabilidad y siempre he sido muy claro y transparente como me lo enseñaron mis padres.

El médico odontólogo de la Clínica de Medicina Familiar de Tampico mencionó que el movimiento que encabeza para dirigir la Sección 33 del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE fue una invitación a raíz del impulso que ha recibido por parte de los propios trabajadores; «que se me han acercado con inquietudes, con problemas que se han vivido», que ya están hartos de la falta de claridad y transparencia en los procesos administrativos como bolsa de trabajo y escalafón entre otros renglones.

Guerrero Amieva recalcó; «por qué no tratar de representar a nuestro querido sindicato en nuestra sección 33, mi sueño es que levantemos este sindicato, que le demos las condiciones generales de trabajo que merece el trabajador y como consecuencia una mejor atención a la derechohabiencia que a final de cuentas es la que más nos interesa».

Tras referir que la economía del país se ha resentido y reflejado en diversas carencias, Guerrero Amieva destacó; «con el esfuerzo que hemos ido sumando, lo que es recurso humano el trabajador del Issste tiene todas las intenciones para hacer esto a un mejor nivel y volver a ser esa gran familia que siempre hemos sido».

En ese sentido, el aspirante a la dirigencia de la Sección 33 del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE destacó la labor que llevan a cabo los trabajadores del instituto para brindar una atención de calidad y calidez a la derechohabiencia, supliendo con esfuerzo personal y voluntad las carencias a las que se enfrentan día a día.

«El problema son los insumos y las instalaciones que nos han ido afectando poco a poco, para eso está un secretario general, y yo busco ser ese personaje, por eso en tiempo libre y respetando las normas sanitarias me doy a la tarea de ir sumando las voluntades de mis compañeros trabajadores para esperar la convocatoria que me permita participar como aspirante a buscar ser el próximo líder del sindicato en Tamaulipas, dijo para concluir el entrevistado.