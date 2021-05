“Vamos a reconstruir Altamira, nos están dejando una ciudad en ruinas”: Armando Martínez Manríquez

El candidato a la alcaldía de Altamira por la alianza Morena-PT Armando Martínez Manríquez, recorrió el fraccionamiento La Florida en donde visitó a sus habitantes a quienes les habló de la Cuarta Transformación; sin embargo, se encontró con serios problemas como las fugas de aguas negras, inseguridad y alumbrado.

El abanderado morenista fue claro al mencionar que “vamos a reconstruir Altamira, nos están dejando una ciudad en ruinas, la Comapa contamina toda la ciudad con aguas residuales en las calles, aquí en Laguna La Florida me dicen los vecinos que siempre hay derrames y eso es dañino para los niños”.

“Una o dos veces al año no podemos pasar la gente que vive acá, llueva o no llueva brotan las aguas negras, no hay alumbrado, aquí ahorita sobre el Boulevard de la Laguna, ya lo está viendo, están los hechos, no es de ahorita, es de siempre ojalá alguien tome cartas en el asunto, cada que hay campañas, vienen, pero queremos hechos, no queremos que nos vengan a visitar que vengan a resolver las aguas negras. El agua se va casi todos los días, son personas que llegamos de trabajar y sin agua, eso no es posible”, citó Laura Gallegos, residente.

“El problema que tenemos de la Comapa es en la gran mayoría, en Miramar, Prados, Haciendas, en zona centro, aguas negras en las calles, Villas del Sol también tiene aguas negras, es necesario que Comapa haga conciencia del daño que les hace a los niños y niñas, tenemos que poner orden en Comapa”, expresó Armando Martínez Manríquez.

“Viene Morena para limpiar las calles de las aguas negras, no puede ser que sigamos así. El cambio verdadero está por llegar, como presidente del consejo de administración voy a designar gente capacitada para meter orden, generar confianza a los ciudadanos, es tiempo que se gobierne con sentido humano”, señaló el postulante a la alcaldía por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

“La gente está harta porque no le resuelven nada las autoridades municipales, con Morena se va a rescatar la dignidad de los altamirenses. En Morena, no mentimos, no robamos y no traicionamos”, finalizó.

En su actividad proselitista, Martínez Manríquez estuvo acompañado por la candidata a la diputación local por el distrito 18 Nayeli Lara Monroy, militantes y simpatizantes morenistas, pero, además, vecinos del sector que mantienen la esperanza viva de una ciudad digna y justa.