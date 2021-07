La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“VAMOS A REINICIAR LAS CLASES PRESENCIALES, NO HAY NADA QUE LO IMPIDA”, AMLO

“Vamos a reiniciar las clases presenciales en México para el próximo ciclo escolar, así, en definitiva, “porque no hay nada que lo impida”, Ni la tercera ola del Covid-19; hay un pequeño rebrote afortunadamente de contagios, pero ya tenemos más vacunación y por lo mismo hay menos riesgos de contagios”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este augurio del mandatario nacional en algo se asemeja a lo que dicen que dijo el capitán del famoso barco Titanic, “a éste barco ni Dios lo hunde” y se hundió a los escasos minutos de haber sido botado al mar.

“Ya no podemos seguir con las escuelas cerradas, necesitamos abrir. El reinicio de clases se va a dar y vamos a presentar una propuesta para que con tiempo nos preparemos todos: madres, padres de familia, autoridades, maestros, todos, que no nos malacostumbremos, tenemos que regresar a clases a finales de agosto”, apuntó López Obrador.

También comentó que se están arreglando las escuelas, de las cuales varias fueron vandalizadas en el tiempo que duró la emergencia sanitaria.

Las clases iniciarán el próximo 30 de agosto del 2021 y concluirán el 28 de julio del 2022, según el Calendario Oficial publicado el pasado 24 de julio.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteró que es responsabilidad de las autoridades educativas locales garantizar el cumplimiento del Calendario Lectivo 2021-2022 y que, las jornadas escolares deberán cumplir con el tiempo efectivo de clases mínimo establecido en los planes y programas vigentes.

Al cerrar la operación para la compra de la refinería Deer Park de Houston, Texas, propiedad de Shell, el gigante petrolero de Estados Unidos, Dijo el presidente AMLO que Ahora Pemex tendrá el 100% de las acciones, Pero hizo hincapié en que lo más importante es que en el 2023 seremos autosuficientes en gasolinas y diésel; aseguró además que no habrá aumentos en los precios de los combustibles.

Desde Cancún –frente al consulado de Cuba– cubanos residentes se solidarizaron con su pueblo y con las protestas que exigen la caída del régimen en Cuba, bajo el tema de Patria y Vida, reclamando justicia, elecciones libres, respeto a los Derechos Humanos y libertad de prensa, en lo que se considera la mayor alzada en contra del régimen impuesto por Fidel Castro desde hace 60 años, en demanda de la renuncia del actual presidente Miguel Díaz Canel.

Entre las y los manifestantes hubo expresiones de preocupación y lágrimas ante la represión y ante la “masacre” que temen sobrevendrá para someter al pueblo que se ha sublevado.

“Lo que se viene es una masacre”, decía uno; “tememos un genocidio”, decía otra.; “ellos (el gobierno) no va a soltar el poder y el pueblo se encuentra desarmado”, añadió uno más.

“Cuba se acaba de levantar desde ayer, la población completa del país, están cansados de tanta represión, de 62 años de dictadura y ya llegó el momento. Esperamos que sea definitivo. Ya hay noticias de que Díaz Canel quiere “tirar” al Ejército a reprimir al pueblo.

EEUU advierte al gobierno cubano contra uso de violencia ante manifestantes.

Aclara que el embargo declarado por Estados Unidos a la isla, no es la razón de su crisis y explica que es la versión que la dictadura de Castro vendió al pueblo cubano y al mundo, para justificar el fracaso y abuso de su régimen que inició hace 60 años prometiendo ayudar a los pobres, sacándolos de la marginación y un caudal de propuestas que solo fueron engaños.

“Fidel quiso tanto a los pobres, que empobreció a Cuba. La hundió. La crisis que vive el pueblo cubano no tiene que ver con el embargo de Estados Unidos, que no es un bloqueo. Lo que pasa es que hay una “política fidelista” que dicta que Cuba no negocia con el imperialismo. Esa es la razón

“En Cuba no hay libertades. No puedes tener un negocio propio. La prensa es del gobierno, el sistema de Salud es del gobierno. La Educación es del gobierno, los servicios son del gobierno; todo es controlado por el gobierno que ha empobrecido al pueblo para tenerlo controlado. Afuera se dicen muchas cosas, pero yo les digo a esas personas que hay que ir a Cuba y vivirlo y sufrirlo para opinar sobre la dictadura, dijo Ohiaria. C.T. quién lleva una década fuera de la isla.

En Miami, Grupos de exiliados y personalidades cubanas en redes sociales citadas por el Miami Heraldo dijeron el lunes que harían la travesía de 10 horas por mar a Cuba para respaldar las protestas callejeras que estallaron allí el fin de semana.

Feliz cumpleaños a mi amigo periodista René Martínez Dávila. Un abrazo René, DTB. Un saludo a don Manuel Montiel Govea, grande entre los grandes, como periodista y ser humano, con mi eterno agradecimiento por sus enseñanzas.

Martí nos advirtió hace más de 100 años que el bando de los hombres está conformado por dos clases de hombres: los que aman y fundan y los que odian y deshacen. Almagro dijo en el 2015 que, por su odio a los pueblos libres, estos últimos tienen como objetivo la desintegración.