Van 10 días y el PAN domina

Hoy se cumplen 10 días del proceso electoral que renovará las 36 diputadas y diputados del Congreso de Tamaulipas; las 43 presidencias municipales con 407 regidores y 58 sindicaturas, pero de los 10 partidos y 18 candidatos independientes que participan, hasta el momento sólo destacan por su activismo en territorio y redes sociales los candidatos de Acción Nacional, de la Coalición Juntos Haremos Historia -MORENA, PT y Verde; PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

Los otros cuatro partidos como son Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Encuentro Social PES), son pocos quienes han visto sus actividades y es casi seguro que no alcancen ni el tres por ciento de la votación total y si al menos quieren hacerlo tienen que replantear sus campañas para al menos aparecer en el panorama político del estado.

Desde luego que esto es porque el PAN y PRI seleccionaron a sus candidatos mucho antes que los demás partidos, con lo cual pudieron hacer precampañas para que sus militantes los conocieran al igual que sus propuestas y por supuesto, que muchos ciudadanos pudieran enterarse de su participación.

Los candidatos de MORENA se aprovechan de lo que hace AMLO en el gobierno y todo lo que dice en su show de Las Mañaneras y los del Movimiento Ciudadano se dan a notar porque la mayoría de los candidatos que eligieron no son políticos de carrera, sino profesionistas, empresarios y ciudadanos interesados en participar y hacer una nueva política.

Por su parte, los candidatos de Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, PRD y el PES, casi todos fueron elegidos de última hora y a veces los seleccionaron porque son amigos del primo que el compadre que le dijo que tenían cierta popularidad, que eran muy conocidos y podían hasta ganar cuando esto no es cierto, fueron elegidos de un día para otro y por eso no saben qué hacer y en casi todos los casos, quienes los invitaron, no les dan con qué hacer campaña.

Es por esta razón que al realizar su campaña no saben qué hacer y se frustran porque son muy pocos los electores que los conocen, sabemos de algunos candidatos que están pensando en abandonar las elecciones lo cual pudiera ser el reflejo del fracaso de los partidos que no hacen trabajo partidista y sólo están presentes cuando hay elecciones por lo que no tienen militancia, ni simpatizantes y los ciudadanos no los conocen.

De tal manera que el INE debería ponerse más estricto y exigirles a los partidos que hagan un trabajo partidista más completo como realizar capacitación, programa de afiliación, difusión de su plataforma electoral, cursos, publicación de sus ideales y principios, así como actividades que los vinculen con la sociedad para que después cuando lleguen las elecciones no saquen candidatos sin ninguna formación política.

En fin, en los primeros 10 días de campaña los candidatos panistas dominan el escenario electoral en el estado y sólo en Reynosa, Matamoros y Ciudad Madero, pudiera decirse que los morenistas les están dando la competencia, pero por los más de 30 días que falta, ya veremos si es que aguantan sus recursos y el trabajo de campaña que tienen hacer todos los días, a todas horas y en todo momento.

Para finalizar, no hay ninguna novedad y sucedió lo que se veía venir, la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó con tres votos a favor y uno en contra el desafuero del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca ahora el caso pasa al pleno para la aprobación final.

Así que todo indica que en el pleno, donde hay mayoría de diputados de MORENA, el caso del desafuero del mandatario tamaulipeco será de puro trámite y después de que le informe al Congreso de Tamaulipas, ahí los diputados de Acción Nacional votaran contra el desafuero y habrá controversia.

Así que el tema del desafuero va para largo, a menos de que tirano facista de Andrés Manuel López Obrador, le ordene a la Fiscalía General de la República que lo detenga sin respetar el proceso que debe prevalecer y esto podría suceder, ya que los pejezombis creen que esto hará ganar a sus candidatos en Tamaulipas.

Pero bueno, esto apenas empieza y ya veremos hasta donde llega AMLO con este asunto que sin duda pondrá en alerta a los gobernadores de todo el país, porque así como está pasando en Tamaulipas, esto mismo puede suceder en cualquier otra entidad, porque los morenos en lugar de hacer un trabajo de investigación eficiente, le dan más validez a los chismes, rumores e inventos que les dice el primo de un amigo que escuchó que dicen que aquél es corrupto. ¿Qué les parece?

De salida. Los pejezombies de Tamaulipas están felices y ya festejan el desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca y hasta se adjudican la decisión que los pejediputados tomaron en la sección instructora de MORENA en la Cámara, quienes sólo cumplieron con la instrucción que AMLO les ordenó desde Palacio Nacional y les llevó el abogado Julio Scherer. Así que mañana habremos de ver al Tirano tabasqueño en su show un poco más contento que otros días… y eso ya lo platicaremos.