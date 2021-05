LETRAS PROHIBIDAS

Versiones dudosas…

Clemente Zapata M.

El fin de semana pasado, viernes para ser exactos, el dirigente en el país del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), MARIO DELGADO CARRILLO, estuvo de visita por tierras tamaulipecas.

Dicha visita no fue lo que esperaba la militancia y se notó su pobre poder de convocatoria y su incapacidad para llamar al orden y a la concordia hacia el interior de su partido.

En Matamoros, la primera aduana que visitó MARIO DELGADO, fue recibido por agrias protestas por un grupo presuntamente comandado por la diputada local del distrito once, LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO.

Al salir del evento, y enfilándose hacia el municipio de Reynosa, MARIO DELGADO, en compañía de una comitiva, entre los que se encontraba ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, diputado federal del distrito 07 y GUADALUPE COVARRUBIAS, senadora de la República, fue detenido a mitad de camino poco después de las 13:00 horas.

La versión ya todos la conocemos. DELGADO emite un mensaje a través de Twitter y transmite un “InLive” de una “situación de riego”, en un video de más de ocho minutos de duración.

En dicho video se lanza contra el Gobierno de Tamaulipas, acusándolo de la inseguridad que priva en la entidad, sin tomar en cuenta dos cosas muy importantes.

(1) MARIO DELGADO estaba acusando ser víctima de una “situación de riesgo” en un terreno, Matamoros, gobernado por el alcalde MARIO LÓPEZ, que es de Morena y…

(2) Los problemas de inseguridad de los grupos empresariales que operan al margen de la ley y emplean armas de uso exclusivo del Ejército y fuerzas armadas, corresponden al Gobierno federal combatirlos… Punto y aparte.

El objetivo de MARIO DELGADO, por la manufactura de su “InLive”, era soltar lodo en contra del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y del Gobierno estatal, obedeciendo al manual de “La Guerra Sucia en Campañas”. Cualquiera que vea el video lo podrá comprobar…

Pero el dirigente nacional de Morena tampoco tomó en cuenta tres puntos para poder sustentar sus acusaciones directas hacia el Gobierno de Tamaulipas:

(1) Su partido —Morena— está resquebrajado en su totalidad aquí en el estado por su culpa y por la del diputado federal del distrito 07, en proceso de reelección, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO… Un paréntesis: ERASMO GONZÁLEZ, en lugar de hacer campaña en Ciudad Madero, donde es candidato, acompañó en la gira por la frontera a MARIO DELGADO, ¿en calidad de qué o con la idea de vender qué…?. Se cierra el paréntesis.

(2) MARIO DELGADO es acusado, por cuadros de su propio partido, como los diputados EDNA RIVERA LÓPEZ, LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ y ULISES MARTÍNEZ TREJO (este último coordinador de bancada) de haber vendido las candidaturas.

(3) LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO se le fue encima a MARIO DELGADO previo a la supuesta “situación de riesgo”, en el evento de Matamoros y, al parecer, fue gente de la propia Diputada la que intentó detenerlo en “carretera” para “dialogar”. Punto y aparte.

Además, la acusación de MARIO DELGADO sobre que fue detenido por “civiles armados” no tiene sustento si se toman en cuenta los siguientes puntos:

(1) Ningún “grupo empresarial” en el país, que opera al margen de la ley, emplea una forma tan “light” al detener a un vehículo en marcha, trátese de quien se trate.

(2) Tampoco ningún “grupo empresarial” te da un margen para transmitir un “InLive” de ocho minutos y después se despide con el dedo pulgar en señal de aprobación o de “like”

(3) Hasta el momento de cerrar la presente colaboración, la actitud de las personas que aparecen en el video de MARIO DELGADO y de “otros videos” no se nota una actitud agresiva; por el contrario, hasta parecen “cuates” que se encuentran en el camino.

(4) Tampoco, hasta el momento de cerrar esta colaboración, se ha difundido un video donde se vean las supuestas armas largas (cuernos de chivo) que asegura MARIO DELGADO haber visto, lo que aumenta la duda sobre si fue o no una real “situación de riesgo” como se le conoce.

(5) La persona que va atrás, en la caja de la camioneta que detiene la unidad donde viajaba el dirigente nacional de Morena, en ningún momento se observa agresivo, no se le ve armas ni tampoco está en actitud de “alerta” o vigilancia, de acuerdo a como actúan los “grupos empresariales” que operan al margen de la ley. Punto y aparte.

No podemos cerrar los ojos a la realidad. Las situaciones de riesgo en Tamaulipas sí han disminuido considerablemente y las carreteras son más seguras que hace varios años, aunque eso no quiere decir que dichos eventos han desaparecido; pero la forma en que “vende” MARIO DELGADO su “InLive” no corresponde a una situación de riesgo como la que han vivido muchos tamaulipecos y se observa con claridad que su manufactura lleva un tinte político, una intentona de sacar raja electoral.

Además, se comenta como secreto a voces, que algunos policías que se “disfrazaron de incógnita” y que prestaban labores de vigilancia a favor de MARIO DELGADO, desmintieron la versión del dirigente nacional de Morena.

Aseguraron en algunas cuentas, de redes sociales, que MARIO DELGADO y sus acompañantes nunca estuvieron en riesgo y, por lo que se ve, la intención era mantener la presión y las acusaciones en contra del Gobierno de Tamaulipas para desviar la atención de la realidad: La grave fractura que sufre Morena por culpa de MARIO DELGADO… tiempo al tiempo para saber la verdad… Pendientes…

