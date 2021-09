Opinión pública

Vienen a “cuerpear” a Américo

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – El tiempo no se detiene y, a partir de este uno de septiembre, estarán trabajando los equipos transición de ayuntamientos, ahí donde se dio alternancia.

En territorios como Tampico, en que sigue la misma gente, no se molestarán en revisar archivos y bienes ¿para qué si nadie les va exigir? Seguirán los mismos.

Los que llegan tienen un mes para revisar números y datos, exigir que cada cual esté en su lugar, según la Ley para la Entrega Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos. Dependerá de lo rigorista de cada quien.

No significa que, al firmar el documento último, los funcionarios que terminan queden libres de alguna responsabilidad penal. Incluso años después se les puede llamar a cuentas.

De los estados financieros, entrega de bienes y recursos humanos, el respetable ciudadano es el que nunca recibe información, siempre se oculta.

Tenemos a la mano el acta de la entrega-recepción del municipio de Victoria, fechada el 30 de septiembre del 2018 y firmada a las 11:59 horas, con Oscar Almaraz Smer que se fue y el célebre Xicoténcatl González Uresti como presidente entrante.

Nada claro a los ojos del pueblo: 132 páginas en lo referente computadoras, tres de cuentas bancarias, una de cheques pendientes por entregar, 78 bienes inmuebles, 90 equipos de comunicación, 22 personas comisionadas, 89 trámites por resolver. En total tres cuartillas que resumen tres mil 162 fojas.

En ninguna parte se habla de la lana que quedó en caja. Desde siempre e un tabú.

Cada ayuntamiento electo deberá enviar a siete personas para crear un Comité de Enlace con otro tanto de los que entregan, y diez en el caso del Congreso del Estado, como uno de los poderse estatales.

Los entrantes no pueden tomar decisiones, intervenir, sustraer información, tomar posesión de nada hasta los primeros minutos del uno de octubre. El carácter es meramente informativo y tampoco cobrarán un cinco.

Eduardo Gattás Báez, próximo alcalde capitalino, dio a conocer la tarde de este martes a los siete integrantes del Comité que hará mancuerna con la gente que ya presentó Pilar Gómez, la encargada del “changarro” del 17 Hidalgo.

Lo único cierto de todo ese papeleo en puerta, es que los funcionarios que le dicen adiós a la nómina, dejarán tesorerías y Comapas en quiebra, sin dinero ni para pagar personal en los tres últimos meses del año. En nueve meses se gastarán el presupuesto de un año.

En otros temas, si no hay contingencias, la próxima semana la capital de Tamaulipas estará en los reflectores nacionales por un evento muy particular: El informe de mitad de camino del senador Américo Villarreal Anaya.

Si como parece, estarán aquí el coordinador del Senado, Ricardo Monreal Avila, y el líder morenista Mario Delgado Carrillo, no quedará duda que el médico cardiólogo está en el ánimo de los factores de poder de la Cuarta Transformación.

Y si agregamos que acuden una docena de senadores, gobernadores y diputados federales, significará la confirmación de que “es él” el que se encamina hacia la candidatura al Gobierno del Estado, dentro de una quincena de aspiracionistas.

Los alcaldes y diputados locales con raíz morena son de cajón. Es obligatoria su presencia con todos los precandidatos.

En política se le llama “cuerpear” a alguien. Pero si el apoyo es desmedido por el número de concurrencia, eso ya es “cargada de los búfalos”. Nada nuevo para Américo si nos referimos a los informes anteriores.

Al primero, efectuado en Tampico en agosto del 2019, se dieron cita el propio Monreal y la entonces jefa del partido, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 14 senadores y los alcaldes guindas. Se dejó ver Don Rodolfo González Valderrama, ahora director de RTC de la secretaría de Gobernación.

Si en esta ocasión participan como invitados por lo menos media docena de interesados en el Gobierno del Estado, significará que aceptaron la virtual postulación de Villarreal Anaya. Hay quien habla de “destape” oficial, lo cual hará que esperar a ver qué dice Mario Delgado.

En ese primer año, AVA dijo haber presentado desde tribuna del Senado 64 inicativas y 19 puntos de acuerdo. Ahora suma 178 entre ambas, y creciendo.

Y crece la inconformidad por la aprobación de la cuenta pública 2019 del ayuntamiento de Victoria, a cargo de Xicoténcatl González Uresti. Un golpe al hígado para el PAN. Ya fuera de la alcaldía, pero con una “beca” de Subsecretario de Salud, le seguirá quitando votos.

El presidente estatal del PRI, Edgar Melhem Salinas, se refirió en redes al asunto: No avalamos ni compartimos el voto a favor, ni la exoneración de las cuentas 2019.

Lo malo es que los diputados tricolores –los dos que quedan-, le dieron el visto bueno a los pillos. Lo “blindaron” en contra de posibles investigaciones en su contra.

El último recurso para castigar al “charrito” y compañía, es una demanda penal del síndico Luis Torre Aliyán, o bien que la haga Ernesto Avalos Bustos, el que viene con la planilla del presidente Lalo Gattás.

La “gran noticia” por el IETAM es que “castigó” con una amonestación pública a Quique Torre Mendoza, gerente estatal de Morena por no proporcionar información a “Campeón Fuerte”, como lo comentamos en la última colaboración. Lo que no saben es que Enrique no existe para el partido.