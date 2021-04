Vigilarán los tres niveles de gobierno centros recreativos de Reynosa

* Pondrán marcaje personal a vacacionistas para que cumplan con las normas de salud y evitar se dispare el COVID.

Por Julio Manuel L. Guzmán.

Reynosa, Tamaulipas.- Para evitar se dispare el Covid-19 en estás vacaciones de Semana Santa, el Ayuntamiento de Reynosa, anunció que autoridades de los tres niveles de gobierno vigilarán que se cumpla con las normas de salud en los centros recreativos de esta ciudad.

Indicó que las personas que acudirán al centro recreativo La Playita, deberán portar su cubrebocas al pasar por el filtro sanitario, quedando prohibida la introducción de bebidas embriagantes así como el uso de asadores.

Protección Civil, Tránsito Municipal, Policía Estatal, COEPRIS, Guardia Nacional y SEDENA vigilarán el cumplimiento de las recomendaciones de Salud, en este y en todos los centros recreativos.

De acuerdo a las medidas sanitarias emitidas por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, y la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, todos los centros recreativos de la localidad deben hacer uso de las prácticas de prevención de COVID-19.

Las restricciones sanitarias incluyen no introducirse al río Bravo, no permanecer en grupos de más de 6 personas, no practicar deportes que superen esa cantidad de participantes, además de la conocida sana distancia y uso de gel antibacterial.

El horario para la operación de centros recreativos y albercas inicia a las 8:00 de la mañana, con límite a las 6:00 de la tarde y con un máximo de asistencia del 40% de su capacidad, prohibiéndose el ingreso de motocicletas, cuatrimotos, razors, motos acuáticas y similares.