Tendencias

Oscar Contreras

Vox no es peligro para México

La visita al senado de la República de Santiago Abascal, dirigente de VOX, partido de la ultraderecha española, causo sorpresa y rechazo en la “izquierda” y en algunos políticos mexicanos que integran el PAN como Felipe Calderón.

Y es que ven que VOX amenaza a México con sus ideas fascistas y perciben que podría contaminar el debate político e influir en los electores, para que rechacen el supuesto “avance del comunismo” que solamente ellos ven.

Sin embargo en México no existe una sociedad politizada, de tal manera que VOX no debe preocuparles, lo que desean los electores es que los gobiernos cumplan con su responsabilidad, que ya no roben “ni tantito”, que sean transparentes, estén cerca de la gente y lo que menos les importa es su ideología.

Desde luego que esto es resultado de la falta de capacitación que deben de realizar los dirigentes de los partidos políticos, para que al menos los militantes sepan dónde están parados y cuál es la ideología que defienden, ya que la mayoría de la desconocen.

Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador esto se hizo evidente, es decir, los 30 millones de mexicanos que le dieron su voto para que llegara a la presidencia de la República no lo hicieron para tener presidente de izquierda.

Lo hicieron porque AMLO supo señalar con mucha inteligencia -durante casi 20 años que duró su campaña por la presidencia- los errores que cometieron los gobernantes del PRI y el PAN y con este mensaje, fue construyendo su triunfo electoral.

De tal manera que los electores nunca pensaron en ningún momento, antes de emitir su voto, que si lo apoyaban lo hacían por un militante de la izquierda, del centro o la derecha.

Así que sí VOX consigue asentarse en el país, ya que solicitó el registro de su marca en México, para operar como una “consultoría en estrategias de comunicación y relaciones públicas” y “en el ámbito de la seguridad nacional”, es casi seguro que no tenga éxito.

Quienes están preocupados por su presencia en el país, son algunos cuántos enterados de lo que VOX ha sido capaz de hacer en España donde hay una sociedad muy participativa y politizada y ahí es donde tiene un cierto éxito por los antecedentes que tuvo la ultraderecha con el dictador Francisco Franco.

En fin, en una sociedad sin ideología, con políticos que buscan el poder solo para enriquecerse, donde los partidos venden sus candidaturas al mejor postor, las entregan a sus familiares o cómplices y no al mejor militante, podemos asegurar que ni el comunismo o la ultraderecha serán una amenaza para su futuro político.

Cambiando de tema. El tercer informe de Adrián Oseguera Kernion como presidente municipal de Ciudad Madero sirvió de pasarela a los principales aspirantes a la candidatura de MORENA al gobierno estatal, quienes saludaron al público y simpatizantes morenistas que asistieron a este evento, donde se hizo el recuento de los resultados obtenidos en tres años de administración municipal.

Destacamos que Mario Delgado, dirigente nacional de MORENA estuvo presente al igual que los tres principales aspirantes a la candidatura de MORENA al gobierno estatal como lo son: Maki, Américo y Erasmo, los otros aspirantes sirven sólo para mantener viva la esperanza en la 4T, además no se les vio por ningún lado y no sabemos si fueron invitados o simplemente no quisieron ir para que el alcalde Oseguera y sus invitados no los hubieran opacado.

Y es que el alcalde de Madero al ser calificado por distintas encuestadoras como el mejor presidente municipal de MORENA de todo el país, puede darnos la sorpresa y así cómo sucedió en San Luis Potosí podría salir afortunado con una jugada maestra de la política y ser el candidato al gobierno de Tamaulipas.

Pero bueno, apuntamos que también estuvieron Carlos Peña, La Borrega, Armando Martínez, Olga Sosa, Zertuche, Pepe Braña y tres mujeres que en los próximos tres años van a hacer mucho ruido porque darán mucho de qué hablar y son: Carmenlilia Canturosas, Magali «La Texana» Deándar y Úrsula Salazar Mojica.

Por cierto, de última hora nos informan que Juan Antonio “El Tapón” Ortega ya quiere dejar la secretaría del Ayuntamiento de Ciudad Madero y anda buscando llegar al Congreso de Tamaulipas como secretario general o en su caso como secretario del Ayuntamiento de Ciudad Victoria y ya veremos dónde lo aceptan. ¿Qué les parece?

De salida. Cuando creímos que la corrupción se había acabado como lo declara casi todos los días el presidente López Obrador, de pronto salió el caso de la Secretaria de Educación, Delfina Gómez, y todo lo que dijo AMLO se convirtió en tan solo una ilusión.

Así que los diputados del PAN y PRI exigieron la renuncia de la doña Delfina Gómez, después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) comprobó que estuvo cobrando el diezmo a los trabajadores del DIF municipal cuando fue presidenta municipal de Texcoco en el estado de México.

Y los legisladores comentaron que Delfina Gómez no puede llevar las riendas de la educación del país, ha violado derechos de trabajadores y desviado recursos para las campañas políticas de MORENA. De lo que se habla es de casi 14 millones de pesos y sí esto lo hubiera cometido alguien del PAN, PRI o Movimiento Ciudadano, es seguro que Santiago Nieto, ya lo estaría persiguiendo.

Finalmente, habremos de estar pendientes de lo que AMLO hace al respecto, porque como dice todos los días, la corrupción se acabó al llegar la Cuarta Transformación, aunque solo él se lo crea. ¿Verdad?