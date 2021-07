La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

VOX POPULI: LA LEY NO SE CONSULTA, SE APLICA

Mientras que un grupo de mujeres denominado “Mujeres 4T”, integrado por diputadas actuales y recién electas., además de simpatizantes y militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y promotoras feministas en su calidad ciudadanas, hacían un llamado a las y los potosinos a participar en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes del período neoliberal,

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalba, llamó a la ciudadanía a no apoyar la consulta popular para enjuiciar a expresidentes “POR CONCIDERAR QUE ES UNA FARSA DE PIES A CABEZA”. DE PASO REMARCO LO QUE TODO MUNDO SABE QUE: “LA LEY SE APLICA NO SE CONSULTA”.

Zambrano Grijalva, que junto con López Obrador fundó el PRD, precisó que si el presidente tiene las pruebas de que hubo actos ilícitos en Administraciones pasadas, que las presente a las instancias correspondientes, Haciendo hincapié en que lo que se busca ES CREAR TODO UN CIRCO MEDIATICO PARA DSVIAR LA ATENCIÓN DE LOS FRACASOS DE SU ADMINISTRACION.

Mario Delgado Carrillo, que puso López Obrador en la dirigencia nacional de MORENA, dijo que si el presidente pretende construir un México democrático, “debe erradicar la corrupción, respetar la ley y los órganos autónomos.

Agregó que además “si se trata de hechos pasados” sus más de dos años en el gobierno también deberían de incluirse en la consulta”.

“Si ya se ha denunciado que hay funcionarios corruptos en su gobierno, porque ¿no se actúa”, “¿acaso son cómplices?”. Si tienen pruebas en contra de algún exfuncionario de las Administraciones pasadas que las presenten y si no las tienen se estaría actuando de manera demagógica”, remarcó Delgado Carrillo.

Pero mayor todavía ha de haber sido el augurio del senador y exgobernador de Zacatecas, al que recientemente etiquetó de “traidor”, ya que el Ricky zacatecano augura que la Consulta Popular de AMLO “DIFICILMENTE ALCANZARÁ EL 40% REQUERIDO DE LA VOTACION PARA VINCULAR EL RESULTADO Y SEA LEGAL LA ENCUESTA.

ZAMBRANO GRIJAVA TAMBIEN CRITICÓ QUE SE DESTINEN MAS DE 528 MILLONES DE PESOS A LA CONSULTA, EN LUGAR DE UTILIZAR ESOS RECURSOS EN LA ADQUISICION DE VACUNAS.

“En lugar de perder el tiempo y desperdiciar recursos, el Gobierno Federal debe ponerse a trabajar, ya van para tres años que llegaron al poder y todavía insisten en culpar a funcionarios del pasado, HOY EN ESTE SEXENIO LA CORRUPCION ESTA PEOR”.

Por último, Zambrano Grijalva reiteró su llamado a la población a no votar en dicha consulta “amañada” y de esa manera alimentar a un gobierno corrupto e ineficaz que busca crear un circo mediático para tapar sus fracasos.

En respuesta a reclamo de López Obrador, por no haber llamado a la gente a participar en la consulta popular del próximo domingo 1 de agosto, el destacado periodista Kauze le dijo al mandatario nacional simplemente que “la ley no se consulta”.

