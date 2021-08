LETRAS PROHIBIDAS

¿Y la estrategia de seguridad?

Clemente Zapata M.

Estamos por cerrar la primera mitad del sexenio del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y algunos cambios en su gabinete ya se dieron hace semanas, pero se anticipa que no serán los únicos.

Los indicadores en el rubro de salud, economía y seguridad, obligarían a dar un cambio de timón en quienes dirigen esas áreas y reforzar otras, de cara a la consulta por la revocación de mandato.

El mal manejo de la pandemia en sus inicios y en sí durante toda ésta, sigue golpeando de forma severa a Palacio Nacional con cifras realmente lamentables.

En medio de estas cifras aterradoras que este miércoles casi llegaron a los 23 mil contagios en 24 horas (22 mil 771 contagios), la insistencia del presidente LÓPEZ OBRADOR de regresar a clases presenciales este 30 de agosto, evidencia que en Palacio Nacional no están viendo con seriedad la realidad del asunto.

Pero eso no es todo pues la otra crisis, la “oculta”, la de las cifras de homicidios dolosos, que desde el uno de diciembre del 2018 y hasta este 12 de agosto del presente, el acumulado era de 96 mil 603 muertos, son los otros números que “incomodan” a Palacio Nacional.

La pandemia, con sus cifras de contagios y muertes diarias, así como la lastimada economía que sufre nuestro país, han sido prácticamente una “cortina de humo” para evidenciar dos cosas muy lamentables:

(1) El Gobierno federal no tiene la más mínima intención de bajar los índices en homicidios dolosos; no hay una estrategia definida y la narrativa de “abrazos no balazos” o “fuchi-guácala” evidencian la seriedad con que se ha venido tomando el asunto.

(2) El Ejército Mexicano, que tiene un marco legal para actuar en contra de quienes fomentan la inseguridad, está engolosinado con los contratos de obra pública que Palacio Nacional le ha otorgado… Punto y aparte.

Los comparativos en homicidios dolosos desde la llegada de LÓPEZ OBRADOR al comando total del país, demuestran que lejos de contenerse siguen en aumento.

El primer mes de la Cuarta Transformación, es decir diciembre del 2018, el número de muertos registró tres mil 91. Durante el siguiente año alcanzó las 36 mil 661 muertes.

Durante el año pasado, es decir 2020, el número se ubicó en las 36 mil 579, es decir apenas 82 muertes menos con relación al año anterior (2019).

Lamentablemente en los primeros siete meses y medio del presente año, el número de homicidios dolosos ronda los 20 mil 272 muertos y se perfila a que para finales del año se igualen las cifras de los periodos previos.

Nadie duda de las buenas intenciones del presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para llevar a buen puerto al país, pero los resultados en economía, manejo de la pandemia y seguridad, nos dan a entender que hace falta un golpe de timón.

A pesar de que desde Palacio Nacional se culpa al pasado, a la “mafia del poder”, a los conservadores y a los “corruptos entes del ayer” de todo lo que le sucede a México, lo cierto es que la Cuarta Transformación va a cumplir tres años y las cifras de homicidios, fruto de una inseguridad que no se combate, son más que claros.

Ya es tiempo que el Jefe Supremo del país cambie la narrativa, que su prosa sea congruente con los resultados, que reduzca las mañaneras y aumente las acciones de Gobierno porque hasta el momento no se ha podido contener la pandemia, el empleo no se recupera y la inseguridad no cede… y todo esto sigue camino a la antesala de la revocación de mandato… Pendientes…

~~SUPERVISAN RENOVACIÓN DE CALLE.- El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, supervisó las labores de repavimentación con concreto hidráulico que se realizan en la calle Anáhuac, entre Esteban Baca Calderón y Artículo 123, en la colonia Ferrocarrilera; obra que registra un avance del 40 por ciento y que está en la etapa de vaciado de concreto y banquetas. Esta acción tiene una inversión de cinco millones 628 mil 206 pesos con 80 centavos, en una superficie de tres mil 525.92 metros lineales, que beneficiará a mil 200 habitantes del sector.

~~PILAR FOMENTA RECICLAJE CON CAUSA.- El Gobierno de PILAR GÓMEZ instaló un centro de acopio para recibir cuadernos usados, libros, cartón y plástico PET, cuyos insumos serán destinados a la Asociación Voluntad Contra el Cáncer, para apoyos y tratamientos oncológicos. Por tal motivo la Dirección de Limpieza y Conservación de Espacios Públicos habilitó contenedores para el inicio del reciclaje en las instalaciones ubicadas en el Dos y Tres Berriozábal. De lunes a viernes se estarán recibiendo: Libros y cuadernos usados, cartón y plástico PET en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

~~ESTE VIERNES UAT DARÁ RESULTADOS.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) anunció que a las 9:00 horas, de este viernes 13 de agosto, dar a conocer los resultados del proceso de selección de aspirantes a ingresar a los programas educativos de licenciatura y carreras de técnico superior que ofrece para el período de otoño 2021-3. La institución informó que existen dos maneras de obtener los resultados de admisión: a través del sitio web https://escolares.uat.edu.mx/ donde se requiere el folio de examen (compuesto de nueve dígitos); o en la página https://registroaspirantes.uat.edu.mx/ con el usuario y contraseña del aspirante.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas, se cocina una rebelión entre quienes están de acuerdo en una alianza con Acción Nacional (PAN) rumbo al 2022, quienes están en contra y quienes piden esperar los tiempos… Cuentan que cuentan que las dirigencias, nacional y estatal, siguen extrañadas de las prisas de algunos priistas por que se dé una alianza y se anuncie cuando todavía ni empieza el proceso selectivo 2021-2022… También cuentan que más causa extrañeza que hay quienes pretendan convocar a un “golpe de estado” en contra del Comité estatal, cuando hay estatutos que rigen la vida interna del tricolor… Peeerooo crece la sospecha que los priistas más interesados en una alianza y que andan bien “aceleradotes” ya pusieron precio, cobraron por “adela” y ahora no saben cómo cumplir… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Quien no esconde sus diferencias con ÉDGAR MELHEM SALINAS, es decir con el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es el diputado local TINO SÁENZ COBOS en eso de celebrar una alianza con el PAN y con el PRD… Cuentan que cuentan que TINO llamó a no tener miedo de celebrar una alianza con los panistas y perredistas, siempre y cuando se dé bajo reglas claras y sobre todo llevando al mejor candidato de los tres institutos políticos… También cuentan que el problema no es celebrar una alianza sino más bien qué se va a recibir a cambio, es decir qué posiciones serán repartidas… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Quien acaba de levantar la mano fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES, en eso de ser candidato de la “virtual” alianza entre el PAN, PRI y PRD… Cuentan que cuentan que el líder de la bancada azul del Congreso local no escondió para nada sus intenciones, ni tampoco se ruborizó al decirse listo para apuntalar la proyectada alianza de cara al 2022… ¡Calla pesáo!

