LETRAS PROHIBIDAS

¿Y la operación cicatriz?

Clemente Zapata M.

Bien dicen y dicen bien, que las fracturas son de las lesiones que más tardan en curar (aunque los corazones rotos por una decepción amorosa también). Precisamente el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está sufriendo este tipo de lesión.

Aunque no se quiera tocar el tema que vive al interior del “partido de Estado”, el pleito de vecindad que se traen los del partido guindo es tan obvio que no se puede pasar por alto.

Aunque se rumora que hay “fuerzas externas” que alimentan el rencor y el atroz canibalismo que viven los morenos, lo cierto es que estos guindos son tan bailadores que ni música necesitan.

Allí tiene los duros adjetivos que sigue eructando el diputado local ULISES MARTÍNEZ TREJO, en contra del diputado federal en proceso de reelección, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.

No se sabe si fue a propósito o “sin querer queriendo”, pero ERASMO GONZÁLEZ se echó encima a una buena parte de militantes de Morena.

Encendió la chispa del rencor y esa situación no le es nada favorable ni para ésta ni para la siguiente elección (si gana), donde ERASMO pretende ser candidato de su partido a la gubernatura.

Morena está siendo víctima de su propio “origen”, al ser formado principalmente con desechos de otros partidos, con cuadros de los más radicales de la política en el país.

Lo que pasa en Tamaulipas no es privativo en México. En otras entidades también están las convulsiones y las heridas completamente abiertas y supurando.

Hoy se nota que el ADN de Morena brotó con severidad. Los radicalismos de la izquierda mezclados con la rapacidad de la derecha, generaron la volatilidad perfecta que al final explotó.

En medio de todo este clima de hostilidades, la figura del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se ubica en medio de la tempestad, pero sólo como una figura decorativa, como un monumento que no habla ni se mueve porque ni los de su propio partido le hacen caso.

En un lado de Morena se encuentran aquellos que convirtieron las candidaturas en un verdadero tianguis; por el otro están los defraudados, los que se creyeron eso de que “no somos iguales”.

Por un lado están los gandallas que engordaron sus bolsillos al subastar candidaturas y por el otro los traicionados, los humillados, la tropa que por ser “pobres” y “huérfanos” no consiguieron más que puro de ése para hacer salsa.

Las cosas están tan radicalizadas al interior de Morena, que pasan por alto lo verdaderamente importante que es darle cuentas claras al Presidente de la República.

Para desgracia, la dirigencia nacional a cargo de MARIO DELGADO CARRILLO, no tiene la más mínima intención de echar a andar la “operación cicatriz”.

El líder guindo demuestra su soberbia, su cerrazón, sus oídos sordos. Cree que cerrando los ojos a la realidad que vive Morena el partido se compondrá solo.

MARIO DELGADO y su pandilla han de creer que los radicalismos son gripa y con algunos analgésicos se curan en una semana. Lástima que esto no sea aplicable en política.

El próximo lunes inician las campañas locales, donde los candidatos a presidentes municipales y diputaciones locales saltarán al cuadrilátero electoral en medio de un brutal canibalismo guindo.

En Tamaulipas, ya se demostró, ninguna “cabeza de grupo” quiere meter las manos a esa hoya hirviendo en que se ha convertido Morena, porque todos saben que quien mete la mano en agua hirviendo se quema.

Pero tampoco la dirigencia nacional ha demostrado tener el más mínimo interés en darle solución a todas las incomodidades, porque se le cae el negocio y no están dispuestos a reembolsar ninguno de lo$ cariñito$ recibido$.

El lunes inician las campañas en el “apartado local” y si para esa fecha los morenos no dan solución a su conflicto, el único perdedor será el presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, porque el voto de castigo vendría también de color guindo… Pendientes…

LOS ENTRETELONES

++CUENTAN QUE… A quienes se les ha visto muy contentos recientemente, son a los presidentes de los comités directivos estatales de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional… Cuentan que cuentan que el panista LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN y el priista ÉDGAR MELHEM SALINAS, cada quien por su lado, le han salido bien sus planes… También cuentan que cada uno trae “su rollo” y sus planes colectivos de partido así como personales y ambos planes pintan bien para cada uno, aunque tengan caminos paralelos… En el caso de MELHEM SALINAS, contra viento y marea está sacando la chamba a pesar de todos los pronósticos adversos y eso habla bien de alguien que teniendo todo en contra sigue de pie, camina y está luchando, ojalá que sus propios compañeros de partido se lo reconozcan… ¡Calla pesáo!

+CUENTAN QUE… No se debe perder de vista a MÓNICA SÁNCHEZ, quien como candidata independiente competirá por la Alcaldía de Victoria… Cuentan que cuentan que la dama logró reunir nueve mil firmas en el pasado proceso de recolección de apoyo ciudadano, recibiendo la notificación por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas de que eran válidas… También cuentan que los integrantes que forman parte de su propuesta de Cabildo, son personajes ajenos a la política pero con un gran amor por la Capital… Dicen que no hay peor lucha que la que no se hace y en ese sentido MÓNICA SÁNCHEZ empezará a escribir su historia y hará su luchita… ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… La tarde de este martes (13/04/2021) a las 19:00 horas se llevaría a cabo la premiación de mujeres extraordinarias en el municipio de Nuevo Laredo, por parte del Instituto Municipal de la Mujer… Cuentan que cuentan que fueron premiadas cinco categorías, es decir cinco mujeres de una enorme lista de extraordinarias damas que tiene Nuevo Laredo… También cuentan que en la categoría de “Mujeres que se dedican a actividades o profesiones tradicionalmente realizadas por hombres”, la ganadora fue Karina Beatriz Mendoza de la Rosa. En la categoría: “Mujeres sobresalientes con discapacidad, la ganadora fue Marbella Melgarejo Muñoz. En la categoría: “Mujeres que realizan actividades a favor de la comunidad”, la ganadora es Imelda Cazares Arredondo. En la categoría: “Mujeres sobresalientes en el área de salud” la ganadora fue Elizabeth Hernández. Y en la categoría “Mujeres sobresalientes en el sector educativo”, la ganadora fue Elizabeth Rangel Vea… Hasta el cierre de la presente colaboración se sabía que el evento tendría lugar en el edificio de Inmujer, en Orizaba 3829, en la colonia México… ¡Enhorabuena!

++CUENTAN QUE… Alguien en la Secretaría de Salud está abusando de la bebida para conseguir una “fuga” de la realidad, al ver lo que se avecina… Cuentan que cuentan que ya entendió que la tranquilidad que hoy goza es efímera y que su cargo en Salud no fue un premio, sino una manera de tenerlo localizable; a la mano, pues… También cuentan que viene un “viacrucis político”, se requiere un sacrificable en estas campañas; por ello creció su imperiosa necesidad de beber, porque ya se dio cuenta de lo que le espera… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

