Y si fuera mujer la próxima gobernadora de Tamaulipas, sería un evento histórico ya que hasta el momento son varones los que han presidido este puesto, pero y si ganara sobrado sería mucho más trascendental, lo malo es que los partidos casi no traen o mejor dicho no traen perfiles femeninos, solamente en el partido marrón se mueve el nombre de MAKI ORTIZ, pero fuera de ese contexto no pasa nada.

YALHEEL ABDALA, pudo haber sido un buen gancho, joven, guapa, inteligente buena para hablar y además con trayectoria, pero su salto al PAN, la dejo mal parada, aunque podría ser una buena contrincante para la alcaldesa de Reynosa, en el caso de que se dé una alianza y la exdiputada fuera la ungida y además podría todavía seguir teniendo seguidores del PRI, ¡! Y porque no ¡!!.

En el PRD, no sabemos ni quien lo encabeza; ni pies ni cabeza en este partido, pero sería bueno que fueran sacando nombres por aquello de que se dé la alianza y puedan surgir cosas nuevas.

La agenda política marca que las alianzas podrían estarse dando en el mes de diciembre, así que lo que se diga son puras especulaciones, en el caso de Morena, muchos se han de estar riendo, pensando que los que más se pasean son los que van ser, perrooo este partido le gusta dar muchas sorpresas y yo creo que aún hay que esperar para tomar línea.

Ahora sí que quien quiera gancharse lo puede hacer pero lo real es que aún falta tiempo, ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, de repente dejo de hacer campaña o le dijeron aplácate que tú no tienes nada que hacer, ya que tu función de patiño es solo eso , incendiar y apagar fuegos, pero solo eso.

Tamaulipas es un estado fronterizo, con hartas relaciones directas con los gringous así que lo mejor es que quien presida la gubernatura será una persona que tenga criterio y que no sea un porro sino un personaje inteligente, fino, en el decir y en el hacer.

Mientras que se habla mucho sobre lo del próximo proceso, los líderes de todos los partidos andan agazapados, todo indica que en este momento no hace falta que salgan, pero lo cierto es que deberían darle sustento a sus aspirantes.

El regreso a clases y la controversial situación para los padres de familia, al grado que no todos los cubre bocas están autorizados para su uso.

El próximo 30 de agosto millones de estudiantes tendrán la opción de regresar a sus aulas. La dependencia educativa presentó los lineamientos que se aplicarán en los planteles públicos y privados del país para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022

El documento contiene 9 consideraciones y acciones para el estudiantado al momento que vuelvan a pisar sus planteles en tiempos de emergencia sanitaria.

De acuerdo con la Guía consultada, en el apartado de cubre bocas se lee lo siguiente.

“Los miembros de la comunidad escolar que estén en el interior del plantel, deberán utilizar cubre bocas desde el ingreso al inmueble, y hasta salir del mismo, deberán colocarlo y retirarlo aplicando las medidas de higiene recomendadas y usarlo de manera correcta”.

Sin embargo, esta medida, según la SEP, no aplica para “menores de 6 años de edad y aquellas personas con discapacidad que no pueden usarlo de manera segura”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que se deben usar mascarillas en los siguientes casos.

Si tiene 2 años de edad o más; En cualquier momento que se encuentre en un lugar público; Si está en contacto con personas que no viven con usted, incluso dentro de su casa o en la casa de otra persona; Dentro de su casa si alguien con quien vive está enfermo con síntomas de COVID-19 o tiene un resultado positivo en la prueba de detección del COVID-19.

Los planteles deberán contar con una serie de acreditaciones para poder ofrecer clases presenciales.

Se llevó a cabo una encuesta en la cual la mayoría de los padres de familia indicaron que en la escuela de sus hijos no hay materiales suficientes para el regreso a clases seguro.

Con la entrada a clases al parecer presenciales que tanto habían anunciado las autoridades federales, los comerciantes de diversos rubros se habían ilusionado con que las ventas podrían mejorar y también la crisis que vienen padeciendo desde papelerías tiendas de ropa, uniformes, zapaterías, incluso las cooperativas de las escuelas que se han mantenido cerradas por año y medio y los dueños han tenido que emigrar a otros negocios.

La situación de la pandemia a puesto nuevamente en Stand by a todos los negocios que pudieron haberse reactivado con la entrada a clases.

Las escuelas privadas por su parte, ya apresuran la fecha para el regreso debido a que ellos si cuentan con inversión para poder mejorar las medidas que solicitan las autoridades para este regreso, aunque igualmente los padres de familia más aun de este nicho de población son mucho más cuidadosos.

