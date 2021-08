LETRAS PROHIBIDAS

¿Y si se privatiza el agua?

Clemente Zapata M.

No se puede negar que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Victoria está en números rojos. Todos lo sabemos y aunque es importante conocer su origen es más importante darle solución.

Cabe decir que Comapa Victoria no es la única Dependencia de este tipo en estas condiciones, pues otras comapas en la entidad y del país, están igual o en peor situación que ni cerrando los ojos a esta realidad o volteando la mirada, la situación se puede negar o resolver.

La siguiente idea no es nueva, pero la palabra PRIVATIZAR, genera mortificación, angustia, rechazo y hasta enojo a buena parte de la población y echa a volar las teorías de la conspiración.

Es decir, proponer privatizar el servicio de la distribución del agua potable podría, de botepronto, resolver tres puntos en el mediano plazo:

(1) Un mejor servicio, pues el manejo y distribución de este recurso pasaría de los ayuntamientos a la Iniciativa Privada y no es un secreto que una administración privada tiene mejores controles que una pública.

(2) Al ser una compañía o ente privado encargado de dicho manejo y distribución de este valioso recurso, no estaría sujeto a los cambios de administración cada tres años.

(3) Además, una empresa privada, por obvias razones estaría obligada a buscar las innovaciones para que el recurso no se desperdicie y, por el contrario, se cuide y se dé un tratamiento para su nuevo aprovechamiento… Punto y aparte.

OJO. No se trata de entregar con los ojos cerrados el recurso más valioso que existe, pues para ello se debería trabajar en un marco regulatorio, en una propuesta legislativa que ponga los candados necesarios para que garantice lo siguiente:

(1) Mejora permanente en el servicio, es decir agua de calidad y puntual en todos los hogares. (2) Que ante una falla en el suministro los plazos para resolverla estén fijados por parte de sus encargados.

(3) Precios accesibles, que permitan a la empresa mantener con un margen de utilidad en la calidad en el servicio, sin que lastime la economía de las familias.

(4) Impedir el acaparamiento del producto para las grandes compañías, es decir darle prioridad al consumo humano y a la industria, incluida la actividad agropecuaria, sin que una cosa afecte a la otra.

(5) Presentar y desarrollar proyectos de infraestructura hidráulica, tendientes a captar el agua de lluvia y a impedir, en la medida de lo posible, inundaciones que causen caos más allá de lo humanamente permitido…

(6) El Estado sería un ente regulador, un vigilante, un policía pues, de que la empresa encargada del manejo y distribución del agua cumpla con su cometido, anteponiendo el interés humano a otro… Punto y aparte…

Muchas dependencias del agua pública, no sólo de Tamaulipas, sino de otros estados, se conducen con inconcebibles pasivos, con números rojos que en la Iniciativa Privada no estarían permitidos.

Arrastran deudas impagables con proveedores, al grado que algunas compañías fueron quebradas por las propias comapas al no solventar la “cuenta por pagar/cobrar” a dichas empresas.

Por desgracia las comapas, bajo el esquema público en que se encuentran, lejos de mejorar tienden a empeorar afectando el derecho humano del acceso al agua de toda una ciudad, por estas razones:

(1) Los encargados del organismo sólo duran en el cargo (si bien les va) dos o tres años y apenas empiezan a empaparse de la problemática que viven estas dependencias cuando son despedidos o por cambio de gobierno deben “ahuecar el ala”.

(2) Algunas Dependencias del agua pública siguen funcionando como “cajas chicas” y esto es un secreto no tan secreto que por siempre ha circulado de boca en boca en todo el país.

(3) Hay sospecha que en algunas comapas del país, los ingresos que entran a las cajas registradoras no son reportados al cien por ciento a las tesorerías.

(4) También, muchas comapas siguen arrastrando fugas y fugas de agua potable que además de generar pérdidas económicas causan un mayor daño que es la pérdida del vital líquido… Punto y aparte.

Vivimos en el Siglo 21 y es importante buscar una solución que haga más eficiente el servicio del agua potable no sólo de Ciudad Victoria o Tamaulipas, sino de México.

El tema del agua, guste o no, es uno de los grandes problemas nacionales que por décadas no se le ha dado solución y ahora está causando severos conflictos.

Quedó demostrado que por las razones que guste, los problemas de las comapas rebasan los tiempos de cualquier gerente para dar solución.

Por lo anterior ya es momento de buscar una solución real, ajena a teorías de la conspiración y con un verdadero afán de garantizar el vital líquido para todos; pues gerentes van y vienen pero los problemas de desabasto, de falta de calidad, siguen y siguen en cualquier parte del país…

Hoy es el momento de buscar solución, pues todavía tenemos agua potable para distribuir y no intentar remediar los problemas luego, cuando ya no se tenga agua para repartir… El agua es vida y sin ella qué… Pendientes…

~~DIPUTADOS DE MORENA SE QUITAN LA “MÁSCARA”.- A nadie sorprendió la noticia dada a conocer la tarde de este jueves por los diputados locales ULISES MARTÍNEZ TREJO y RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, al anunciar en rueda de prensa celebrada en el auditorio del Congreso local que se quitaban la máscara, con todo y la camiseta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para lanzarse a los brazos del Partido Acción Nacional… Claro que no dejaron a Morena ni “limpios” ni “silenciosos”, pues puntualizaron las fallas de su ahora ex órgano político, al que calificaron de llenarse de corrupción y de corruptos que se evidenció con la entrega de candidaturas a cambio de suculento billetazo… Prácticamente RIGO RAMOS le dedicaba estas palabras a MARIO DELGADO CARRILLO y al alcalde electo de Reynosa, CARLOS “El Makito” PEÑA ORTIZ, pues MARIO y CARLOS hicieron sus arreglos en lo “oscurito” dejando fuera a RIGO… ¡Ay Ojón! El tremendísimo RAMOS ORDOÑEZ asegura que su único interés es trabajar por el bien de los tamaulipecos, y dijo estar convencido de la ideología de cómo se maneja Acción Nacional, sus candidatos y los resultados que han dado. Aprovechó para echare “porras” a GERARDO PEÑA FLORES, todavía presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local y Diputado federal electo, por la vía plurinominal, de quien dijo: “es una persona que ha demostrado lealtad para los intereses de los tamaulipecos, no personales; debatimos muchas veces, pero también coincidimos en muchas cosas y va a ser grato para mí trabajar de la mano con él”… Por su parte, el diputado ex moreno y ahora azul, ULISES MARTÍNEZ TREJO, asegura que Morena no es el “universo” y agradeció poder representar al pueblo de Tamaulipas, ahora desde el Congreso Local abanderando el color azul sobre todo los objetivos de Acción Nacional que han dado buenos resultados en la entidad… Con esta medida ya se podrá entender que tanto RAMOS ORDOÑEZ como MARTÍNEZ TREJO, podrían caer en blandito en el futuro proyecto político de Acción Nacional para el 2022 o bien en alguna cartera del Gobierno estatal porque no cabe la menor duda que el interés siempre tendrá pies… Por cierto el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA anunció la mañana de este jueves que sacudiría su Gabinete, es decir que habría cambios y unas horas después se da el anuncio de los diputados, llamado a la sospecha… ¡Calla pesáo!

Gracias… Nos leemos hasta el lunes

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com