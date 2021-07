DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

Y sigue la mata dando, se suma CARLOS GARCIA GONZALEZ al PAN.

Manuel Muñoz al Partido Verde

Son los mismos, pero con cambio de piel

Y sigue la mata dando, cuando se cree que ya son todos los que pudieran aparecer en escena, salen más y lo raro es que en el PAN, ya que cada día son menos los personajes que quieren sacar la cabeza, luego de los resultados de las elecciones pasadas y de que Tamaulipas se ha convertido para el gobierno federal como un juguete porque se ha entretenido durante un buen tiempo, claro descuidando otros asuntos de orden nacional, como son tantos reclamos de los ciudadanos en temas de salud.

Resulta que casi todos ven en el PAN al TRUCO, como el candidato de unidad para la candidatura por dicho partido, sea con alianza o no, pero pocos Secretarios de Gobierno han llegado a ser candidatos aunque se mencionen y aspiren, este podría ser la excepción.

Lo real es que en el partido azul, quedan pocos que pudieran generar una buena imagen hacia el electorado, tales como CESAR AUGUSTO VERASTEGUI, el propio CHUCHO NADER, pero en una mesa de café se comentó que el Secretario de Desarrollo Económico del estado, CARLOS GARCIA GONZALEZ, sería una buena opción.

Claro que muchos se sorprendieron considerando que el funcionario estatal carece de cierta simpatía y que no ha ganado dos elecciones considerando que las dos candidaturas las perdió, la propia y la de su esposa IVETT BERMEA.

Perooo, tiene otros atributos como dos veces diputado federal por mayoría relativa, empresario exitoso y con una gran preparación académica y una gran visión hacia la administración pública.

Con este tema anterior les encargo sus comentarios pero de que no es descabellada su participación claro que no la es, aunque muchos pudieran decir que si aún no se han convenció de perder dos veces.

Recuerde que en política es el hombre y sus circunstancias y lo cierto es que ya hemos tenido políticos engreídos pero lo importante es que hagan buen trabajo y sepan de proyectos que generen crecimiento, eso es lo que cuenta, para que quiere gente buena onda y solo lleguen a no hacer nada, porque de estos ya son muchos los que tenemos.

Son pocos los perfiles que aparecen en el escena en el partido azul, GERARDO PEÑA, ha andado de gira por el estado, en Matamoros sostuvo una reunión con directores de medios impresos, radio y digitales, quizá le hace falta otra con la rasilla, aunque este trabajo le corresponde a su jefa de prensa del Congreso MARIANA MONDRAGON, quien no aparece ni en Facebook y mucho menos contesta los mensajes, en fin en política cada quien se mueve como quiere y le conviene.

Así que si usted entendió, son el Secretario de Gobierno, el Presidente del Congreso y el de Desarrollo Económico, aunado al alcalde de Tampico los únicos que al día se mencionan en un proceso que se avecina hartamente interesante ya que nada está escrito en estos menesteres, en el partido que aun gobierna CABEZA DE VACA.

En el PRI, algunos valientes casi súper héroes, como RAMIRO RAMOS, traen algunos amigos haciendo la promoción de sus aspiraciones pero seguro hasta ahí se queda, en tanto EDGAR MELHEM, tendría mayor oportunidad en el caso de una alianza que lo seguro le corresponda la representatividad al PAN, la realidad es que el PRI tiene poco tiempo para recuperarse por lo menos para la próxima elección en Tamaulipas por aquello del tema de la refundación que anuncio FERNANDO LERDO DE LEJADA.

LERDO DE TEJADA acaba de anunciar un proyecto de refundación del PRI, con miras a que AMLO no se adueñe del pero si ya le dejaron todo, al parecer el tricolor solamente gobierna 4 estados, eso es desastroso luego que tuvo el poder por muchísimas décadas.

Ahora los priistas todos se van a MORENA, por eso se dice que este partido marrón es el nuevo PRI, si alguien opina lo contrario que nos de su explicación.

Pero muchos personajes solamente mudaron de camiseta y se fueron a MORENA siguen haciendo las mismas cosas y sin cambiar ningún error que hizo que el PRI los dejara en la banca y además totalmente noqueados.

En los partidos VERDE y MOVIMIENTO CIUDADANO, le cuento que hay grandes sorpresas y es que el dinero fácil se obtiene de dos vías por el narcotráfico y por la política en ambos casos no es por el primero sino por el segundo y parece ser que RICARDO GAVIÑO, solamente entro al Verde a hacer negocios, nos comentan los cercanos porque usted sabe, no falta quien le ponga el dedo y nos han comentado que vendió, ahora como dicen casi al partido, los detalles una vez que sepamos la otra parte ojala y se deje porque no contesta teléfonos y menos atiende reuniones de sus dirigentes.

Con decirle que quien se queda al frente, no sabemos si temporal o definitivo como dirigente del Verde en Tamaulipas es, KARL HAINZ, quien seguro tendrá que hacer operación cicatriza y cubrir deudas pendientes con algunos apostadores.

El que también trae cola larga por concepto campaña es TOMAS GLORIA acreedores que ya se lo comen vivo pero no da la cara; si de por si los políticos tienen fama de trácalas y ahora con hechos mucho peor, lo malo es que son de la 4t, los reformados, venidos a honestos.

Por el lado del partido Verde se anuncia la llegada de MANUEL MUÑOZ, como candidato a gobernador, claro que seguro este partido ira en alianza con Morena, eso se piensa; en el caso de Movimiento Ciudadano, ARTURO DIEZ GUTIERREZ, quien fuera alcalde por Victoria por el PRI, podría estar llegando como candidato en tanto no se sumen más prospectos que para lo que falta podría ser.

MANUEL MUÑOZ no solo ha sido un político también es un estratega y podría con su entrada al juego en el Verde surgir buenos resultados.

Así que aunque no falta mucho hay se van acomodando las calabazas.

Como dice el electorado, son los mismos solamente que con cambio de piel es decir de camiseta, así que seguro que cada cual pagara su traición.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com