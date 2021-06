La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

YA NO DEBE PREOCUPAR AMLO, PERDIO TODO EL 6 DE JUNIO

Como analistas políticos para nosotros, en lo personal, es absolutamente del todo indiferente que el presidente Andrés Manuel López Obrador gane o pierda la revocación de su mandato y continúe en el poder hasta el 2024. Y Nos Interesa entre otras cosas porque su mandato de acuerdo con la Constitución es de seis años, no de tres ni de cuatro.

Sabedor de ello, mismo López Obrador establece que la revocación de mandato en el 2022 “es una forma que yo instituí para que en ese año se le pregunte a la gente si quiere que continúe o renuncie “y si la gente dice que renuncie…nos vamos”, “sino termino hasta el 2024, porque yo no soy partidario de la reelección”.

“No voy a estar en el gobierno si el pueblo no me quiere, ¡si el pueblo no me respalda!”, remarcó.

Y decimos que nos tiene sin cuidado que el Peje Lagarto gane pierda su temida revocación de mandato, porque él sabe que la tiene ganada, pero, pero, pero, necesita revalorar su posición real ante los capitalinos que lo hicieron perder gacho la CDMX en las elecciones del pasado 6 de junio, en las que perdió 14 millones de los 30 con que asegura haber ganado la presidencia de la república en las elecciones del 2018.

A la fecha han transcurrido ya los casi primeros tres años de su gobierno y en ese tiempo López Obrador ya dejó ver su jugo, por lo que de pronto se desplomó feo su capital político, conformado por los que votaron por él para presidente y demás preferencias electorales.

Por eso el Mister necesita saber con urgencia cual es suposición real frente a los votantes particularmente del Distrito Federal y del Estado de México que fueron los que lo bajaron del macho y lo hicieron perder la mayoría en el Congreso de la Unión y por ende el control de las Cámaras de Diputados y Senadores, lo que da al traste con su histórico proyecto de la llamada Cuarta Transformación (CT).

Otro golpe mortal que recibió casi al mismo tiempo fue la falta de respuesta de los mexicanos a su llamado para que atendieran su llamado a la Consulta Ciudadana para iniciar un juicio contra ex presidentes, originalmente configurado para llevarse a cabo en las elecciones del pasado 6 de junio, que por falta de voluntad de la oposición en el Congreso de la Unión se definió ´para el Primero de agosto, como lo dio a conocer el mandatario en funciones.

De modo que si los mexicanos convalidan que su mandato concluya hasta el 2024 ya no nos preocupa lo que haga o deje de hacer, porque lo que iba a hacer ya no hizo y tan lo hizo mal que se le está yendo la gente, que si eso no le preocupa es simple y sencillamente porque no quiere ver y aceptar su triste realidad o él tiene “otros datos”, como lo ha dicho una y mil veces.

De escasos 34 años de edad el joven gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García, recientemente electo Samuel García, sin miedo a nada, acaba de ofrecer al alcalde de Laredo, Texas, Peter Sáenz y autoridades consulares que buscará financiamiento público y privado para construir la carreta que permitirá desviar el comercio exterior de Nuevo Laredo a la Aduana del puente de Colombia y en la Aduana del Interpuerto en Salinas, Victoria, para que crezca el comercio internacional en la frontera de Nuevo León con Texas.

Monterrey está a dos horas de distancia de Laredo, la ciudad más transitada del mundo, vía la Aduana y gran parte de los 16 mil cruces diarios de mercancías se realizan por el Puente Internacional de Comercio, en la frontera de Nuevo Laredo.