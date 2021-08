David Ed Castellanos Terán

¡Ya siéntese señora

La izquierda en México ahora ejerce presión, manipula y reprime a los medios de comunicación, tal y como lo hizo el viejo régimen priísta del que muchos políticos actuales de morena se quejan; la izquierda del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, también despilfarra dinero como sus antecesores.

Resulta que la Consulta Ciudadana para conocer el sentir de la población y tomar decisión sobre un enjuiciamiento a los cinco últimos expresidentes de México costó al erario unos 600 millones de pesos, dinero que pudo invertirse en asuntos de mayor importancia, trascendencia y seriedad que en este ejercicio electorero para conocer el voto duro de morena a nivel nacional.

Si usted es de los que se negó a participar en el ejercicio de medición política obradorista, bajo el pretexto de un supuesto enjuiciamiento a: Enrique Peña Nieto, Vicente de Jesús Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari; la pregunta que leyeron -en caso de que lo hicieran los que participaron- fue la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

El cuestionamiento finalmente quedó formulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, muchos quisieron que se agregara el o los nombres de los hermanos del presidente y sus familiares para que también sean enjuiciados, no fue posible, el Instituto Nacional Electoral (INE), le falló a los mexicanos.

Y es que de cara a un 2022 con el histórico y ya multi cantado sometimiento a la revocación de mandato presidencial, más las elecciones a gobernador en Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Durango y Aguascalientes, por supuesto, nada mejor que ir midiendo al votante cautivo, alienado, duro y sordo obradorista con ejercicios de adoctrinamientos como el de este domingo.

El mecanismo es tan engañoso como esa larguísima pregunta que dejó la SCJN. Las decisiones políticas tomadas en los años pasados, son gobernanza; es como si quisiéramos enjuiciar después del 2024 al presidente López Obrador por autorizar la liberación de Ovidio Guzmán para evitar una guerra; eso es una decisión del presidente que tiene un costo político gubernamental ya sea a favor o en contra según lo que usted considere o dicte la Constitución, pero es y fue la decisión del presidente de México, así, tal cual los anteriores. En fin…

En la intimidad… La primera dama Beatriz Gutiérrez Müller de López Obrador, culpó al INE de no poder expresarse en la dinámica del domingo debido a que no hubo instalación de casillas especiales, ella dijo que fue un asunto de democracia “selectiva”. Dios perdónanos, la señora olvidó que la austeridad republicana, no permitió el presupuesto por 1,499 millones de pesos solicitados por el Instituto Nacional Electoral ¡ay ese INE! Pero mejor ya siéntese señora!

