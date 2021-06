T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

YO NO ME DEBO A MOVIMIENTO CIUDADANO: COLOSIO

X.-ACERTADA DECISÓN DEL JOVEN ALCALDE ELECTO DE MONTERREY

MUY ACERTADA fue la decisión que con gran valentía asumió el joven alcalde electo de Monterrey, Nuevo León Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del malogrado Candidato Presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta (qepd), al declarar y sostener que, “Yo no me debo a Movimiento Ciudadano y por ello pinto mi raya”, dejando atónitos, perplejos y con mal sabor de boca al líder nacional del Partido Naranja Senador Dante Delgado Ranauro y al dirigente estatal de este organismo político en el vecino estado.

SIN EMBARGO, el Presidente Municipal Colosio-Riojas, admitió que MC, fue únicamente la Plataforma Política que se utilizó para llegar a la alcaldía regiomontana y “como ya no andamos en campaña y las elecciones han terminado, al ser gobierno, las cosas del Partido por ser ajenas, las hemos dejado atrás”, aludiendo el joven edil de la sultana del norte que, esta decisión es precisamente para que, “no haya confusiones”, porque subrayó Luis Donaldo que, “el compromiso de trabajo y servicio es con el pueblo” y no con las gente del Partido y por esta razón, “Dante Delgado Ranauro y otros líderes del MC”, se van a quedar con las ganas de recurrir “a preceptos non gratos, como la ventaja y el oportunismo”.

EN OTRA PARTE de su mensaje Colosio Riojas, dijo que, “esta decisión la tomó con madurez y responsabilidad” y muy aparte de la simpatías o filiaciones partidistas y que bueno que el joven alcalde, haya obrado en tal sentido, para que “no se les permita la tradicional injerencia al gobierno” a dirigentes mercenarios de los partidos, los que desde siempre, se han aprovechado de oportunidades como esta, para “meter las manos al erario público”, pero con Luis Donaldo Colosio Riojas, como alcalde de Monterrey, “los altos mandos de MC”, se han quedado fuera y están advertidos.

Y SI DANTE Delgado o cualquier otro político del Partido Naranja, “pensaron tener a su entera disposición” las benevolencias económicas en el Ayuntamiento de Monterrey, “eso no sucederá” porque el Presidente Municipal Luis Donaldo Colosio Riojas, ha sido muy claro al señalar que, “él es quien dirigirá los destinos de Monterrey por el mejor sendero” y por supuesto que, “no va a permitir, la injerencia de nadie ajeno al Gobierno Municipal”, para así manejar con honestidad y transparencia los recursos públicos y llevar con firmeza cada una de las acciones de bienestar social a todos los rumbos de la Sultana del Norte.

ADEMÁS, el alcalde Colosio Riojas, conoce las más elementales necesidades de Monterrey y gracias a su capacidad, dijo tener la certeza confianza de que, todos aquellos problemas que aquejan a esta ciudad, “con su gabinete municipal, los irán resolviendo a fondo”, por la firme convicción de trabajo y servicio que habrá de instrumentar el jefe edilicio de la capital Neolonesa.

Y SI EL HIJO del ex presidenciable querido y muy bien recordado por el pueblo de México Luis Donaldo Colosio Murrieta, iniciará su actividad como Presidente Municipal de Monterrey, bajo un esquema de orden, transparencia y honestidad, eso habla de que Luis Donaldo Colosio Riojas, buscará llevar hacia un mejor horizonte al Ayuntamiento Regiomontano para, naturalmente, dejar una digna e imborrable huella de fecundo y creador trabajo de bienestar social. Cuyo ejemplo es la cultura del orden que en todo momento instrumento o puso en marcha su señor padre y que bueno, porque eso permitirá que “Monterrey, lleve hacia el éxito” todo aquel proyecto y obra de bienestar social, que se ejercerá para bien de las familias de esta pujante capital industrial.

RECORDEMOS que Luis Donaldo Colosio Riojas, triunfó en la elección del pasado 6 de junio, agenciándose con el voto del pueblo la Presidencia Municipal de Monterey, habiendo superado por amplio margen a sus adversarios políticos. Y si decidió cortar de tajo al Partido Movimiento Ciudadano, esto es para prevenir que, los actores de este organismo político, “intenten o quieran meter las manos al Gobierno”, pero eso no sucederá, porque “simplemente no se lo van a permitir”.

PARA CONCLUIR, reitero que, “solo los malos políticos” permiten que se le meta la mano al erario público, tema por el cual creo y considero que, “los altos directivos nacionales de MC, al recibir la mala noticia de que no se les podrá darles cabida en la Administración Municipal de Monterrey, tengan la certeza que van andar ultra-mega indignados e inconformes, por la buena medida adoptada por el joven Presidente Municipal de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas.

