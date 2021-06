T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¡ZACATECAS ARDE EN LLAMAS Y MONREAL SE ADMIRA DE TAMAULIPAS…!

X.-EL SENADOR ZACATECANO “ES CANDIL DE LA CALLE Y OSCURIDAD DE SU CASA”

X.-TAMBIÉN MONREAL, ESTÁ CONVERTIDO “EN EL ARROZ DE TODOS LOS MOLES”

MIENTRAS QUE, EL Senador de Morena y Presidente de la bancada Parlamentaria de su Grupo en el Senado de la República Ricardo Monreal Ávila, continúa interesado en despotricar de manera contundente contra el Gobierno de Tamaulipas, por los hechos suscitados el pasado sábado que registró 19 fallecimientos de gentes inocentes y 4 pistoleros abatidos, más el registro de un detenido y varios lesionados, hechos que naturalmente, mantienen bajo temor y zozobra a las familias de esta pujante comunidad fronteriza. Sin embargo, resulta que Monreal desesperado porque su objetivo de intentar someter al Gobernador Cabeza de Vaca, “se les está yendo de las manos”, busca afanosamente instrumentar estrategias mezquinas para, según él, lograr controlar y apoderarse de Tamaulipas, todo ello, por su clara ambición-presidencial y en eso, el Presidente López Obrador poca atención ha puesto al proyecto político “del traidor que tiene a su lado”.

SIN EMBARGO, el Parlamentario Moreno Monreal Ávila, por sus mezquinos propósitos políticos intenta a toda costa demostrar su poderío, y “no le ha importado voltear a ver a su natal Zacatecas”, donde están igual o peor los problemas de violencia, por el registro de “personas colgadas en puentes” de aquella entidad, aparte de una serie de bajas registradas que, han mantenido bajo las mismas circunstancias criminales a las familias zacatecanas, pero eso al Senador Monreal “le es ambiguo, ecuánime e indiferente”. Motivo por el cual el señor Pedro González en “el Twit” del mismo Senador le dice: “son delitos que corresponde combatirlos a la Federación. Y le sorraja: ¿a quién quieres engañar?.

POR LO ANTERIOR, queda claro que el también ex Gobernador de Zacatecas Ricardo Monreal, del que aducen dejó “marcadas huellas de corrupción e impunidad” y una enorme gama de trapacerías políticas y personales allá en su tierra natal (Zacatecas), al obrar por criticar a Tamaulipas por los hechos lamentables, este perverso senador está convertido “en candil de la calle y oscuridad de su casa”, porque si en su estado, la violencia se ha generado a raudales por la injerencia y participación de grupos armados, debería Monreal ponerse a trabajar haciendo uso de su influencia en el Gobierno de la 4-T, “para que Zacatecas este tranquilo” y no viva momentos de angustia, que es lo que han venido padeciendo sus coterráneos.

PERO lamentablemente al Senador Ricardo Monreal, más le importa andar opinando en otras partes por su interés político-presidencial, según él, para agenciarse triunfos e ir destacando rumbo al 2024, pero no para fortalecer al Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino para ir cultivando su ambicioso proyecto político personal de ser Presidente de la República. Y sino pues el tiempo es el que sobre este esencial particular “os dará la razón”. Y para fortuna del Senador, el Presidente de México, no ha puesto la atención debida a cada uno de los pasos que con premeditación, alevosía y ventaja ha venido dando el zacatecano ex gobernador, quien no descuida ningún paso, “para ir afianzando su postura política, rumbo a la silla presidencial del 2024”. Esa es la meta y el reto del ya identificado como “distractor del Presidente AMLO”.

AFROTUNADAMENTE, el Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador, ya empezó a darse cuenta o ver la realidad de lo que en su prejuicio consuma el Senador Ricardo Monreal Ávila, porque este sujeto también identificado como “el arroz de todos los moles” en el Gobierno de la 4ta. Transformación, metió las manos en la Delegación Cuauhtémoc operando en contra de Dolores Padierna y por ello, “al fin el Presidente ha abierto los ojos”. Al referirse a Monreal Ávila “como un traidor al Movimiento”, porque entre las filas de Morena, se corrió la versión de que, Monreal utilizó a su alfil Néstor Núñez, para darle contra al proyecto del mandatario Mexicano de apoyar a Padierna, pero esta mujer fue derrotada, por obra y gracia del traidor Ricardo Monreal.

ESTA TRAICIÓN, consumada con marcado dolo y mala fe, por parte de Monreal contra Padierna, es la prueba irrefutable de la deslealtad adoptada por Monreal en contra del Presidente de la República. Y qué bueno que, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, ya se haya dado cuenta de “la serie de traiciones” que irán saliendo sobre la marcha, donde el ex gobernador de Zacatecas Ricardo Monreal, aparece como el principal antagonista de este embrollo político, cuyo detalle nos lleva a la concolusión de que, “con la vara que midas serás medido” y por lo pronto, Amlo ya le dio a Monreal “el primer varejonazo”, al tildarlo como “un traidor al Movimiento”.

REZA EL ADAGIO que, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y por esta razón, les diré que a Ricardo Monreal Ávila, “le esta llegando su tiempo”, pero no para que siga en plan presidencial, sino para que se ponga a trabajar y desquite lo que se le paga con dinero del pueblo, pueblo al que no atiende y caso concreto de ello, es su estado natal Zacatecas done las actividades delictivas están a la orden del día y peores que en Tamaulipas, pero como Monreal, repito, quiere lucirse y demostrar poderío, ha venido obrando en plan pendenciero y lucrativo, porque además “es un secreto a voces” que Monreal es quien maneja y controla a su antojo al líder nacional de Morena MARIO DELGADO CARRILLO y por esta razón se ejerció “la millonaria venduta de candidaturas” o sea que el mismo Monreal, ha puesto al partido del Presidente al mejor postor. Los hechos están a la vista.

Por hoy es todo y hasta mañana.

