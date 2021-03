CORRESPONDENCIA

Zacatones no quieren debate…

Por José Luis Castillo

UNO.-Este lunes empiezan las comparecencias de los funcionarios del Gobierno cabecista ante los diputados locales que esperemos sean verdaderas comparecencias en donde se informe del quehacer diario en cada una de las oficinas gubernamentales y que por parte de los legisladores las cosas se hagan como se deben y no les gane el tinte político en su actuar sobre todo ahora que estamos en pleno proceso electoral.

Ya son varios le diputados que han expresado su intención de interrogar a los enviados de Cabeza de Vaca, y eso es bueno considerando que es parte de su responsabilidad vigilar la aplicación correcta de los recursos públicos y en buen desarrollo de las actividades dentro de la administración estatal.

De entrada serán los secretarios de Obras Públicas, Bienestar social, salud, turismo, desarrollo económico y seguridad pública, los que comparecerán ante los muchachos del oriundo de Nuevo León, el Jerry Peña.

Rómulo Garza Martínez, Secretario de Bienestar Social será el primero en desfilar ante los diputados locales, no sabemos que va informar, pues poco o nada se sabe de su actividad.

A pesar de las comparecencias de la guapa Cecilia del Alto López, Secretaria de Obras Públicas, se espera la comparecencia de Fernando Olivera Rocha, Secretario de Turismo, quien seguramente basará su informe en la esperanza de que las cosas mejoren en esta temporada de asueto.

Se escucharan los lamentos de Carlos García González, Secretario de Desarrollo económico y digo lamentos porque nada bueno a dejado en este rubro la pandemia COVID-19, entre cierres y baja producción de maquiladoras en la zona centro y norte del estado, no se diga el cierre de cientos de negocios en toda la geografía tamaulipeca.

La importancia radica en la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública Jorge Ontiveros Molina, por los diarios acontecimientos que se registran en el combate a la inseguridad pública y los enfrentamientos que a diario se registran contra la delincuencia organizada, con el agregado también de los tristes sucesos en donde los policías abusan y dan muerte a ciudadanos, locales y de otros países.

Y finalmente es Gloria Molina Gamboa la Secretaria de Salud de Tamaulipas quien, comparecerá dentro de la glosa del quinto informe de gobierno y quien seguramente basará su participación en la actividad relacionada al COVID-19, que la mantiene sin descanso desde marzo del año pasado.

Ojalá que los diputados antes de volver una vecindad el Congreso del Estado, o quieran aprovechar los reflectores para lucirse, hagan un reconocimiento a la doctora Gloria Molina, por su actividad frente a la dependencia sobre todo ahora que Tamaulipas vuelve al semáforo verde gracias a las estrategias y acciones que se pusieron en marcha en favor de la ciudadanía.

Les guste o no, es de aplaudir la responsabilidad y el trabajo de Gloria Molina, que si hubo muertos y muchos casos, sí, pero no fue culpa de la autoridad que a diario emitía recomendaciones y ponía en práctica acciones para evitar contagios, que lo población no hiciera caso es otra historia.

Por eso decimos es Gloria y su comparecencia de las más importantes sobre todo en este momento en que la entidad sale de una de las peores pandemias que se registra a nivel mundial y donde el virus causo serios estragos, afortunadamente hay que decirlo les guste o no a sus detractores, los hospitales nunca fueron saturados o rebasados, como en otros estados gracias a las estrategias y acciones de la titular de salud y su equipo de trabajo.

DOS.-Alejandro Caraveo Real, candidato independiente a la alcaldía de Victoria fue uno de los 25, aspirantes a los cargos de elección popular que se registraron este sábado para ocupar un lugar en la boleta electoral del próximo 6 de junio.

Además de Victoria en los municipios de Miguel Alemán, Reynosa, Victoria, San Fernando, Villa de Casas, Matamoros, Soto la Marina, Nuevo Morelos, González, Méndez, Aldama, San Fernando y Llera, los interesados en competir por un cargo de elección popular acudieron a registrarse.

El plazo para registrarse ante la autoridad electoral vence el 18 de abril de este año, por lo que seguiremos viendo en los próximos días, contingentes de personas acompañado los interesados en las alcaldías y las diputaciones locales, quien por cierto están jubilosos por la oportunidad que les da el COVID-19, a unos días de iniciar campañas.

Al registrarse ante las autoridades electorales Alejandro Caraveo Real, convocó a sus oponentes a realizar una campaña de limpia, de respeto y trabajar sobre políticas claras y diferentes que beneficien a la gente para lograr el Victoria que todos queremos y sobre todo dando la cara por Victoria.

Junto con sus seguidores realizó un caminata desde el paseo “Méndez” acompañado de su familia para después entregar a la autoridad electoral , la documentación relacionada a la estructura, regidores, suplentes, además de las declaración patrimonial entre la que destaca la 3 de 3 y su plataforma política.

Desde ahora el candidato independiente se manifestó a favor de un debate entre los aspirantes a la presidencia municipal de Victoria el cual consideró sano y oportuno para dar a conocer el proyecto de trabajo en beneficio de la sociedad, aunque resalta el 80 por ciento de los aspirantes a un cargo de elección popular no quieren debatir, “no sean zacatones, éntrenle, vamos a debatir sobre propuestas y trabajo para lograr la construcción de una Victoria ordenada, limpia y segura, Que les permita a nuestros hijos tener un hogar con futuro, una Victoria todos merecemos”, les dice el galeno a sus contrincantes quienes hasta la fecha no han dicho nada, están calladitos aun cuando la misma ley así lo ordena, por lo menos un debate, veremos.

