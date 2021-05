David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Zarpó “La Montaña”, del sureste mexicano.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) zarpó hacia el viejo continente, “La Montaña” comenzó su travesía este domingo para llevar un mensaje de vida.

Escuadrón 421 es la delegación zapatista que emprendió la travesía para visitar potencias mundiales como: Alemania, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido, Rusia, Suecia, Turquía, y por supuesto España, además representan seis lenguas originarias, todas de raíz maya. “La Montaña”, para que quede claro, es la modesta embarcación en la que atravesarán el Atlántico.

El EZLN ya había anunciado el viaje, no es tampoco ninguna novedad, eso sí, celebran la alta participación de las mujeres en la misión: “Deben correr los meses de julio-agosto de un año cercano, con la pandemia del coronavirus adueñándose del planeta. No es una reunión cualquiera. No sólo por la locura que les convoca, también por el evidente distanciamiento que hay entre silla y silla, y porque los colores de los cubre bocas se opacan detrás del vaho de las caretas transparentes”, explicó el Subcomandante Galeano, en una carta extraída del libro de apuntes de Gato-Perro apenas el 30 de abril, Día del Niño y del escandaloso desafuero.

Lo que seguramente el Sup no tenía en el script era la inestabilidad del presente mexicano con un presidente, tan pero tan idéntico al Andrés Manuel López Obrador, del pasado.

En ese cuaderno de apuntes de Gato-Perro, se dio fe de una asamblea en un poblado en una de las montañas del sureste mexicano.

En la asamblea, su desarrollo, sus modos, no tienen límite de tiempo para cada intervención, en sí, adquiere aquí otro ritmo.

Se cuenta una historia o un cuento o una leyenda. A nadie le importa si lo que se narra es realidad o ficción, sino lo que se dice con ese recurso.

Y en esa historia un fragmento de la misma dice así:

“Y de babosos que se ríen, porque no se dan cuenta de que las tarugadas que usted hace, también los van a afectar a ellos, porque ahí nomás donde está usted hoyando, se va a encharcar primero, luego, cuando corra el agua, se van a hacer unas zanjas que como las arrugas de su abuela de usted compadre, que la mía ya está en el cielo. Y ahí nomás no va a poder entrar el carro de la Junta de Buen Gobierno, porque se va a atascar, y los materiales o las mercancías que traiga, lo van a tener que llevar a lomo, y con el encharcadero se van a perjudicar sus botas y sus pantalones, cuantimás si se visten galanes como yo ahorita, y nuncamente van a encontrar una su novia. Y las compañeras, pues peor, compadre, porque ésas son bravas. Ahí nomás van a pasar a su lado, con un burro cargando sus cosas, y van a decir: “Tras que hay quien es más terco que mi burro, y más tarugo”. Y le van a aclarar: “Oiga usted, cuando yo diga “ora, pinche burro”, no se vaya usted a ofender, es que le estoy hablando a mi animalito”

Gato-Perro, hizo muy bien en seguir al pie de la letra la historia, que cómo se explicó en un principio lo importante es lo que se dice con ese recurso, y lo más alarmante aún es que en México parece que no quieren abrir los ojos, tampoco quieren escuchar el crujir de una inestabilidad, ni tampoco taparle el avance al movimiento terco, necio y tarugo.

Pero hay algo aún más alarmante. Uno de los personajes de la historia compartida por el Subcomandante Galeano, de ese texto extraído del libro de apuntes de Gato-perro dice así:

El sombrero: “no pues, si nomás le digo. Tómelo pues como un consejo o una orientación, no es orden pues. Pero, como decía el finado Sup: “es mejor que hagas como te digo, porque si no, cuando salga mal te voy a decir “odio decir que te lo dije, pero te lo dije. Así que hágame caso compadre”.

Pero eso no lo es todo, después del surgimiento en el sureste mexicano, y de varias publicaciones del ex subcomandante Marcos, por primera ocasión firma así un comunicado.

Doy fe.

Miau-Guau.

El Gato-Perro ya de polizón en La Montaña.

(Oh pues, no alcanzó la paga y, además, hay un letrero a la entrada de la Montaña que dice: “No se admiten gatos, perros… ni escarabajos esquizofrénicos”).

México todavía. Abril del 2021.

México todavía… ¿será que han detectado los del EZLN, que hay alguien que quiere borrar nuestra historia?

davidcastellanost@hotmail.com