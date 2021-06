EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Zertuche: “¡Que pida licencia!”

*- Propone ‘ir buscando al sustituto’

*- ‘¿Entregó?’, preguntan políticos

*- Diputados Morenos, muy ‘filosos’

*- Patty Castro enfila al Congreso

“Queremos paz, no hostilidad; pero queremos justicia”, expresó el virtual diputado local plurinominal de Morena ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, quien sugirió al gobernador que solicite licencia al cargo, ¡ya!, y que el Congreso local busque la vía de la sustitución.

“Queremos encontrar una ruta que genere paz al Estado y que la legislatura local busque al gobernador sustituto, para evitar –dijo–, que el Senado de la república llegue al extremo de la desaparición de poderes en Tamaulipas”.

ZERTUCHE ZUANI, ex pre candidato de Morena a la presidencia municipal de Reynosa, hizo pública esa demanda en el noticiero nacional de CIRO GÓMEZ LEYVA, cuando se le cuestionó respecto al estado que guarda en Tamaulipas el proceso de desafuero del mandatario tamaulipeco.

ARMANDO, quien ocupa el segundo sitio de la lista de Morena como candidato plurinominal para la siguiente legislatura, afirmó que Tamaulipas no merece estar en la incertidumbre, por lo que invitó al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA a que se separe del cargo para que enfrente las acusaciones de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

ZERTUCHE, por cierto, podría disputar en octubre la presidencia de la Juntas de Coordinación Política de la próxima legislatura estatal, con el diputado morenista tampiqueño JOSÉ ‘Pepe’ BRAÑA MOJICA, quien, al igual que ZERTUCHE, se pronunció por impulsar el desafuero en cuanto tomen posesión del cargo.

Entre tanto, la apertura de espacios institucionales para abrigar a los damnificados que arrojó la elección concurrente del domingo, mantendrá ocupado al líder factual de los panistas, pero 2022 empuja fuerte y el tiempo de maniobra para preparar el escenario se acorta, por lo que es imperativo que CABEZA DE VACA lance el “salvavidas” institucional a “cuadros” de primer nivel que quedaron en la indefensión, tras ser arrollados en las urnas por el voto ciudadano.

En esa circunstancia se encuentran personajes tan íntimamente ligados al mandatario tamaulipeco, como el ex candidato del PAN a diputado federal por el 9º distrito, GERARDO PEÑA FLORES; el alcalde de Nuevo Laredo con licencia, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, ex candidato azul a diputado local por el Primer distrito electoral; MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL, ex candidata a la alcaldía victorense; JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, ex candidato derrotado en Reynosa e IVETT VERMEA, por citar algunos de los principales.

Y el titipuchal de candidatos a diputados locales que perdieron la elección, como el ex presidente estatal del PAN, FRANCISCO GARZA DE COSS, derrotado en el 6º distrito, de Reynosa; ALBERTO LARA BAZALDÚA, del 7º distrito, etcétera, etcétera, etcétera.

Es decir, en la [re] composición de fuerzas rumbo al 2022, seguramente estos valiosos operadores del cabecismo tendrán nuevos espacios de acción institucional en el organigrama estatal, pues la Sucesión Gubernamental 2022 ya arrancó, y CdeV requerirá los buenos oficios de sus colaboradores, que si bien perdieron la elección [y aquí la Clase Política cuestiona: “¿entregó?”], estarán disponibles para sumarse a lo que viene, porque como dice el dicho: “no hay más cera que la que arde”.

Así que como decía el maestro VÍCTOR MANUEL CALZADO:

“Cartucheras al cañón, quepan o no quepan”.

Y aquí refrendamos: como Morena ganó la mayoría en el Congreso local, es harto posible que el próximo gobernador salga de sus filas: ¿AMÉRICO VILLARREAL?, ¿RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA?, ¿HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ?

Mientras que por el PAN y dado el grave descalabro político del panismo cabecista, es muy probable que el CEN albiazul mire en otra dirección al seleccionar a su candidato al Relevo Gubernamental Tamaulipas 2022:

Nosotros anticipamos:

¿Será MAKI la elegida?

Otros echan la mirada al sur tamaulipeco y opinan que CHUCHO NADER pudiera ser la propuesta del cabecismo, dado que fue el único sobreviviente del sunami obradorista en los municipios grandes de la entidad.

La verdad, no lo sabemos, pero es un hecho que la –todavía–, alcaldesa de Reynosa, aparece en un lugar privilegiado dentro de la lista de “prospectos” de Acción Nacional, ¡pues vaya que sacaría adelante la elección!

A propósito del Congreso, no lo difunda, pero los diputados morenistas del norte de la entidad iniciaron consensos para proponer a la muy activa, inteligente, experta, sensible y muy preparada PATY CASTRO, como titular de Prensa en la próxima legislatura, pues PATY ya desempeñó con bastante éxito esa responsabilidad profesional, de modo que conoce los resortes, el motor y los mecanismos internos que potencian el movimiento de ese cuerpo colegiado.

PATY, por cierto, desempeñó con bastante éxito esa responsabilidad bajo las órdenes de FELIPE GARZA NARVÁEZ y después con GUSTAVO TORRES SALINAS.

También fue jefa de prensa en la presidencia estatal del PRI, con RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES y ha manejado también con muchísimo éxito y brillo profesional, las áreas de prensa en los Ayuntamientos de MAGDALENA PERAZA, en Tampico, y últimamente con la Dra. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, en Reynosa.

PATY, por cierto, operó con acierto el área de Comunicación de la candidata de Morena a diputada local por el 5º distrito, de Reynosa, MAGALY DEÁNDAR ROBINSON, por lo que gracias a su cercanía y su relación profesional con los diputados morenistas de la frontera, se la considera la mejor opción para Prensa del Congreso en la próxima legislatura.

PATY sustituiría en el cargo a la muy brillante y humanitaria MARIANA MONDRAGÓN, quien está por cerrar su ciclo en la 64 legislatura, que preside GERARDO PEÑA FLORES.

MAKI: “SIGUIMOS ENTREGANDO

BECAS A BENEFICIARIOS”

De otro lado, la Alcaldesa de Reynosa, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, informó este martes, que el Gobierno Municipal continúa entregando por medio de paquetería las tarjetas del Programa de Desarrollo Social en Becas Escolares 2021, cuyo presupuesto es de 150 Millones de Pesos.

La entrega a domicilio se realiza para los beneficiarios de las Becas Municipales en modalidad de Deportivas, Artísticas, Preescolar, Primaria y Medio Superior.

Invita la Presidente Municipal, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, a los becarios de nivel Secundaria y Universidad, que no han recibido el plástico bancario, acudan a la Biblioteca ubicada en la plaza principal Miguel Hidalgo, de lunes a viernes de 8:00 A. M. a 4:00 P. M.

Así mismo, quienes renovaron su Beca y cumplieron los trámites en este 2021, en breve recibirán el depósito en la misma tarjeta del año anterior, y los alumnos de nuevo ingreso que concluyeron si trámite y tengan su plástico irán recibiendo el monto correspondiente a cada nivel.

Por seguridad ninguna tarjeta contiene el depósito económico y en domicilio se entrega a la persona que realizó el trámite, previa identificación; quienes acuden a la biblioteca municipal deben entregar Copia de CURP del Alumno, de la identificación oficial del padre o tutor, del comprobante de domicilio y solicitud firmada.

ASISTE MUNICIPIO LA

SALUD DE MIGRANTES

A propósito de Reynosa, dando seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, dirige a través de la Secretaría de Desarrollo Social el programa ‘Mi Doctor’, el cual alcanza a beneficiar a la población migrante.

La brigada proporciona consultas médicas, psicológicas y de nutrición, dotación de medicamentos, plática preventiva y recomendaciones para evitar la COVID-19 y Dengue a los pacientes y personas que solicitan atención.

Referente a la incidencia de casos del virus SARS-CoV2 en la localidad, la Presidente Municipal, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, llamó a la población en general a seguir manteniéndose en guardia para evitar su propagación.

Este martes 8 de junio, por la mañana, el equipo médico de la Dirección de Salud y Grupos Vulnerables del Ayuntamiento, atendió en el albergue ‘Senda de Vida’, y el día lunes a los migrantes ubicados en la Plaza de la República.

[-Entreparéntesis: Al presentar el reporte diario sobre el avance de la pandemia, la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA confirmó 131 nuevos casos de COVID-19 así como 9 fallecimientos en Tamaulipas, exhortando a la ciudadanía a seguir cuidándose para evitar un aumento en el número de contagios. Destacó la importancia del uso del cubrebocas en todos los espacios públicos, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Con la actualización, el número de casos es de 56,122 positivos, de los cuales 49,748 se han recuperado y 5,191 han perdido la vida-].

CONCEDEN LICENCIA AL

ALCALDE MARIO LÓPEZ

Mientras que en Matamoros, el Cabildo de la ciudad concedió licencia al alcalde, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, los días miércoles, jueves y viernes, a efecto de estar en condiciones de acudir a la sede del Instituto Electoral de Tamaulipas, a recoger su constancia de mayoría de votos por su victoria electoral del domingo.

Así, el Cabildo de la ciudad otorgó al alcalde MRIO LÓPEZ, tres días más de asueto, que le también le servirán al edil para relajarse y reposar el cansancio de la campaña.

¡Qué bien merecido lo tiene!

APRUEBA SANMIGUEL DEMOLER

EDIFICIO DE GONZÁLEZ Y AMÉRICA

De otro lado, deje decirle que en Nuevo Laredo, en la décima tercera reunión de seguimiento de desastres naturales, el presidente municipal ARTURO SANMIGUEL CANTÚ recibió de secretarios y directores el reporte de acciones realizadas en las últimas 78 horas.

SANMIGUEL CANTÚ destacó que se registra un avance considerable en la limpieza de la ciudad y el restablecimiento de servicios como alumbrado público, recolección de basura y agua potable.

“La reunión la realizamos 2 veces por semana, de 30 semáforos que teníamos dañados, ya solo están pendientes 4 de poner en funcionamiento, lo haremos mañana”, dijo el alcalde.

En cuanto a los socavones, el alcalde mencionó que se trabaja en el de González y América, donde se firmará un convenio con los propietarios del edificio que ahí se ubica para demolerlo y realizar los trabajos de reparación con seguridad.

Durante la reunión de seguimiento de desastres naturales, los titulares de distintas áreas rindieron informes de actividades.

Entre oros, informaron Protección Civil y Bomberos, Semaforización, Servicios Públicos Primarios, Limpieza Pública, COMAPA, Obras Públicas, Medio Ambiente y Cambio Climático y Bienestar Social.

SUPERVISA CHUCHO NADER

CONSTRUCCIÓN DE MUELLE

Mientras que en Tampico, el Presidente municipal CHUCHO NADER efectuó este martes un recorrido en la colonia Tancol, donde supervisó los trabajos de construcción del muelle en el canal de navegación ubicado en el sitio, el cual forma parte de los compromisos asumidos con los pescadores y pobladores del sector.

El jefe de la comuna señaló que los trabajos permitirán a los pescadores contar con una infraestructura que brinde mayor seguridad y funcionalidad para sus operaciones de carga y descarga.

Indicó que durante décadas, el canal ha carecido de un embarcadero seguro y que ofrezca las condiciones que la nueva obra brindará para el mejor manejo de los productos pesqueros obtenidos del sistema lagunario.

«Estamos cumpliendo el compromiso que asumimos con los trabajadores pesqueros y cooperativistas de este sector, para que cuenten con un muelle que les proporcione mayor seguridad, mejor operación y menores riesgos al momento de desembarcar los productos pesqueros, por ello estamos mejorando la infraestructura de esta zona y modernizando el área de muelle», dijo.

«La actividad pesquera en menor y mayor escala, es un sector primario e importante en el desarrollo económico de nuestro municipio y zona conurbada, por ello seguiremos mejorando las condiciones en las que se desenvuelven miles de familias que se dedican a esta noble actividad», puntualizó.

DIPUTADOS DE MORENA

LLEGAN MUY “FILOSOS”

A propósito de diputados, el morenista JOSÉ ‘Pepe’ BRAÑA MOJICA, quien buscará la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la próxima legislatura local –con ARMANDO ZERTUCHE como “contrapeso”–, anticipó que los diputados de Morena impulsarán por consenso que se ejecute el desafuero del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al reprobar que la 64 legislatura haya optado por el desacato al acuerdo de la Cámara de diputados, para quitar el fuero al mandatario tamaulipeco.

Así, de acuerdo a PEPE BRAÑA, [ya fuera del poder] el mandatario tamaulipeco estará en disposición de asumir su defensa sin cortapisas de ningún tipo, pues actualmente ha interpuesto infinidad de recursos legales para impedir su comparecencia para responder a las imputaciones de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

“¿ENTREGÓ EL ESTADO?”,

CUESTIONA LA CLASE POLÍTICA

Acá en Reynosa, no pocos miembros de la Clase Política se preguntan, intrigados, que si el resultado de la elección del domingo no habrá sido, por casualidad, producto de algún arreglo entre los dos niveles de gobierno, a juzgar por el “descongelamiento” de las cuentas bancarias de la Primera Dama, en principio, y posteriormente por el otorgamiento de un amparo definitivo al gobernador, para inhabilitar la orden de aprehensión en su contra.

Otros niegan tal posibilidad, bajo el argumento de que la debacle del PAN refleja el hartazgo social a la arrogancia de una administración estatal que se alejó de sus postulados de campaña.

… ¡Vaya usted a saber!

PREPARAN ENTREGA DE

CONSTANCIAS DE MAYORÍA

A propósito, como se lo habíamos anticipado, a partir de hoy miércoles 9 de junio, y hasta el viernes 11, se celebrará la sesión de cómputos distritales y municipales, declaratoria de validez de las elecciones y expedición de constancias, según los Artículos 204 párrafo quinto, 276 y 281 de la LEET

En tanto que el cómputo final de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y declaratoria de validez, será el sábado, 12 de junio, de acuerdo al Artículo 285, fracción II y III de la LEET.

Y la asignación de diputaciones y regidurías por el principio de representación proporcional y expedición de constancias, será del 12 de junio, al 30 de septiembre, de acuerdo al Artículo 288 de la Ley Estatal Electoral.

Finalmente, la fecha límite para que se resuelvan los recursos de inconformidad de las elecciones de diputaciones y ayuntamientos, será el 20 de agosto, según el Artículo 75 de la citada legislación electoral.

JUAN OVIDIO GARCÍA,

GANA EL 6º DISTRITO

Vuelvo a la “polaca” para compartirle que JUAN OVIDIO GARCÍA, candidato a Diputado Local del distrito 06 por la coalición Morena-PT, agradeció a los ciudadanos que votaron por el proyecto de nación y aseguró que, de acuerdo con encuestas de salida, las tendencias lo favorecen, así como a toda la fórmula de Morena en Reynosa; su equipo lo declaró ganador.

“De acuerdo a las actas de casillas computadas en nuestro poder afirmamos, con plena seguridad y responsabilidad, que hemos ganado las elecciones para diputado local por el distrito 06, aventajando a nuestro más cercano competidor con más de cinco mil votos, diferencia que está más allá de cualquier duda”, afirmó OVIDIO GARCÍA.

Explicó que los 5 mil votos de diferencia sobre su más cercano seguidor y con un 42.56 por ciento de las preferencias a través de las casillas computadas, la diferencia es irreversible, por lo que el triunfo es un hecho.

El candidato señaló que en Reynosa y Tamaulipas se consolidó la Cuarta Transformación con el triunfo de Morena, por lo que ahora su encomienda será cumplirle a la población del sexto distrito y de esta ciudad, garantizando que cada familia se sienta segura en su colonia y en su calle, buscando las mejores oportunidades para que el bienestar económico se refleje en los hogares para todos.

A medianoche en un gallo, en donde acompaño a CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, virtual ganador de la alcaldía de Reynosa y de candidatos a diputados federales y locales, OVIDIO GARCÍA informó que Morena también ganó las 2 diputaciones Federales y las 4 Locales, por lo que agradeció la confianza de la ciudadanía que votó por el proyecto de la Cuarta Transformación.

DIF ESTATAL Y GOBIERNO

ENTREGAN APOYOS ALIMENTARIOS

Cambio de orientación temática para compartirle que, más de 1 millón 233 mil 920 apoyos alimentarios se han distribuidos entre los estudiantes de educación básica en Tamaulipas, de marzo 2020 a mayo 2021, como parte del programa Desayuna Bien que promueve el Sistema DIF Estatal, que preside MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, con la finalidad de garantizar el acceso a una alimentación entre niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad alimentaria.

Cabe mencionar que desde marzo 2020, cuando las autoridades de salud determinaron suspender las clases presenciales, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y la titular del DIF Estatal, dieron la instrucción de adaptar la entrega de alimentos de desayunos escolares, para que las 180 mil niñas, niños y adolescentes beneficiados entre el Estado y Municipios con este programa continuarán recibiendo su alimentación balanceada en su domicilio.

Con el apoyo de la Secretaría de Educación en el Estado y de los Comités de Padres de Familia de 2 mil 290 planteles de educación básica, de los cuales más del 50 por ciento se encuentran en zonas rurales, se comenzó hacer la entrega bajo protocolos de salud las dotación a alimentarias a los padres de familia.

ENTREGA UAT 74 CAMPOS

CLÍNICOS A MÉDICOS DE PREGRADO

Por último, en una ceremonia efectuada en la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se entregaron 74 campos clínicos a médicos internos de pregrado.

Los egresados de la carrera de Médico Cirujano de este plantel universitario realizarán su estancia en hospitales de Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria en Tamaulipas; de la localidad de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí; y de la ciudad de Brownsville en Texas; en lo que corresponde al ciclo del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.

Elegidas por los propios médicos de acuerdo con el promedio que obtuvieron en la carrera, en la sala de anfiteatro de la Facultad les fueron entregadas las plazas de internado para realizar un año más de aprendizaje en su formación como profesionales de la salud.

Cumpliendo con los protocolos de sana distancia y en grupos reducidos, cada médico recibió su campo del Director de la Facultad de Medicina de la UAT en Matamoros, Dr. PEDRO LUIS MENDOZA MÚZQUIZ, quien estuvo acompañado, mediante videoconferencia, por autoridades del Sector Salud en el estado.

A nombre del Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, Rector de la UAT, el Director les dijo que la institución seguirá apoyando a cada uno de ellos; también los invitó a que aprovechen las diferentes áreas de oportunidad en las que se desarrollarán y a seguir adelante poniendo muy en alto el nombre de la Universidad.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.